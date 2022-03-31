Рух трасою Київ - Житомир може бути відновлено найближчим часом, - голова Київської ОВА Павлюк

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк допустив відновлення незабаром автомобільного руху трасою М-06 на ділянці Київ–Житомир у світлі звільнення низки прилеглих до неї населених пунктів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що найближчим часом ми також відновимо рух трасою Київ-Житомир", - сказав Павлюк в ефірі телемарафону в четвер.

За його словами, українські війська постійно проводять успішні контрнаступи на всіх напрямках, але зазначив, що поверненню мирних жителів у звільнені райони мають передувати зачистка та розмінування території.

"Дуже багато населених пунктів звільнено, але говорити про це можна буде лише тоді, коли ми повністю зачистимо, створимо умови, що хоча б не вестимуть вогонь мінометні підрозділи, тоді всі процедури з зачистки, розмінування проведемо, і люди зможуть зайти до своїх населених пунктів", - сказав голова облдержадміністрації.

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При цьому він наголосив, що російські окупаційні війська здійснюють перегрупування, частина підрозділів виводиться з України, ймовірно, для відновлення боєздатності, проте на місці залишається досить потужне угруповання окупантів, яке стримує українські війська.

"Ми спостерігаємо велике перегрупування російських військ, величезні колони йдуть у бік Росії, це колони більше сотні машин кожна. За останні дні ми зрозуміли, наскільки потужне й величезне угруповання розташоване на київському напрямку. Доки воно було замасковане... його не так було видно - зараз ми розуміємо, з якою силою зіткнулися. Але ця сила достатньо втратила боєздатність… тому більшість підрозділів виводяться для відновлення боєздатності", - розповів Павлюк.

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