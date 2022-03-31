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Новини
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Рух трасою Київ - Житомир може бути відновлено найближчим часом, - голова Київської ОВА Павлюк

траса

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк допустив відновлення незабаром автомобільного руху трасою М-06 на ділянці Київ–Житомир у світлі звільнення низки прилеглих до неї населених пунктів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що найближчим часом ми також відновимо рух трасою Київ-Житомир", - сказав Павлюк в ефірі телемарафону в четвер.

За його словами, українські війська постійно проводять успішні контрнаступи на всіх напрямках, але зазначив, що поверненню мирних жителів у звільнені райони мають передувати зачистка та розмінування території.

"Дуже багато населених пунктів звільнено, але говорити про це можна буде лише тоді, коли ми повністю зачистимо, створимо умови, що хоча б не вестимуть вогонь мінометні підрозділи, тоді всі процедури з зачистки, розмінування проведемо, і люди зможуть зайти до своїх населених пунктів", - сказав голова облдержадміністрації.

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При цьому він наголосив, що російські окупаційні війська здійснюють перегрупування, частина підрозділів виводиться з України, ймовірно, для відновлення боєздатності, проте на місці залишається досить потужне угруповання окупантів, яке стримує українські війська.

"Ми спостерігаємо велике перегрупування російських військ, величезні колони йдуть у бік Росії, це колони більше сотні машин кожна. За останні дні ми зрозуміли, наскільки потужне й величезне угруповання розташоване на київському напрямку. Доки воно було замасковане... його не так було видно - зараз ми розуміємо, з якою силою зіткнулися. Але ця сила достатньо втратила боєздатність… тому більшість підрозділів виводяться для відновлення боєздатності", - розповів Павлюк.

Також читайте: Макарівська та Ірпінська громада - під обстрілами, у Броварському районі ворог відводить сили, - ОВА

Автор: 

дороги (3056) Житомир (570) Київ (19408) Київська область (4003) траса (83) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+12
Нужно максимально бомбить и наносить урон им. Перегрупировка вполне может означать подготовку новой волны атаки
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31.03.2022 18:12
+8
Добре, що ти сказав, зараз запустимо звьоздньій крєйсєр і будєм бомбіть із космоса.
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31.03.2022 18:17
+5
точки у закінчились чи як, може піони ще дістануть
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31.03.2022 18:21
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Нужно максимально бомбить и наносить урон им. Перегрупировка вполне может означать подготовку новой волны атаки
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31.03.2022 18:12 Відповісти
Добре, що ти сказав, зараз запустимо звьоздньій крєйсєр і будєм бомбіть із космоса.
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31.03.2022 18:17 Відповісти
валера, сидя на диване в поляндии с пивасом и чипсами, еще тот стратег
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31.03.2022 18:34 Відповісти
Пока они еще были вчера и сегодня нормально арта наша работала. Но у нее дальность небольшая относительно. Вроде как отходят сегодня. Перегрупировка на киевском направлении бесполезна. Есть шанс что они выходят полностью из области. Скорее всего будут доукомплектованы и отпралены на юг и восток.
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31.03.2022 18:32 Відповісти
точки у закінчились чи як, може піони ще дістануть
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31.03.2022 18:21 Відповісти
нам просто не все розповідали..про величезні колони які були замасковані
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31.03.2022 18:26 Відповісти
Дальнобойные удары артиллерии им в догонку !
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31.03.2022 18:28 Відповісти
тепер точно..все буде направлене в ОРДЛО.так як і казали в )(уйлостані..асвабаждать на 9 Травня
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31.03.2022 18:30 Відповісти
Ну в Київ там не в'їдеш - міст же зруйновано біля Стоянки
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31.03.2022 18:30 Відповісти
Так міст же підірваний? Хіба ні?
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31.03.2022 18:36 Відповісти
Мост через реку Ирпень взорван еще в феврале. Очевидно будут объезжать этот участок через Белогородку. Тем есть мост хоть и узкий. Для местных сойдет. Фуры тудой нету никакого смысла пускать. Все станет.
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31.03.2022 18:43 Відповісти
"Ты, ты, ты, ты!" - строго команднул путлер своим оловянным солдатикам. "А как же я?" - жалобно вопросил лукаш-бульбаш. "И ты тоже - всех нах!.."
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31.03.2022 19:59 Відповісти
 
 