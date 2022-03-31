Ірпінь звільнено, проте місто все заміновано. Ворзель, Буча, Гостомель - під контролем окупантів. Там постійні обстріли, - Павлюк
Українські війська зайняли Ірпінь, але сусідні міста – Ворзель, Буча, Гостомель – наразі під контролем супротивника.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ці міста перебувають під постійним обстрілом.
"Усі наші напрацювання щодо зачистки Ірпеня, відновлення комунікацій та, тим більш, повернення ірпінців до їхнього звичайного життя, можливі лише після повного звільнення міст-сусідів", - зауважив Павлюк.
"Все місто заміноване. Тому говорити про повернення місцевого населення до Ірпеня ще дуже рано. Це небезпечно!", - додав він.
Топ коментарі
+9 Ksenia VB
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+8 DKhools
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+8 Garry Grant
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@ua_100
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https://twitter.com/ua_100/status/1509548389666639882 24 хв
Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем.
Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/ua_100/status/1509548389666639882
Навряд чи чиясь втеча повпливала би на їхню рішучість.
Якби втік Зеленський, то заходу було би важче розуміти кому і куди надсилати допомогу. Але і тут би все розрулилось. Бувають різні випадки. Президент може померти, але влада має лишатись керованою.
То кого дезінформував Арестович ?
Лукшенко обіцяв....
Це просто черговий провал. Недооцінка фактично рівняється злочину.
"Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против физических и юридических лиц России. На этот же раз ограничения коснулись тех, кто связан с киберактивностью."............
https://twitter.com/carlababbvoa/status/1509553376417173508