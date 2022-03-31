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Новини Війна
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Ірпінь звільнено, проте місто все заміновано. Ворзель, Буча, Гостомель - під контролем окупантів. Там постійні обстріли, - Павлюк

ірпінь

Українські війська зайняли Ірпінь, але сусідні міста – Ворзель, Буча, Гостомель – наразі під контролем супротивника.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ці міста перебувають під постійним обстрілом.

"Усі наші напрацювання щодо зачистки Ірпеня, відновлення комунікацій та, тим більш, повернення ірпінців до їхнього звичайного життя, можливі лише після повного звільнення міст-сусідів", - зауважив Павлюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірпінь після звільнення від окупантів. ФОТОрепортаж

"Все місто заміноване. Тому говорити про повернення місцевого населення до Ірпеня ще дуже рано. Це небезпечно!", - додав він.

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4003) Буча (539) Гостомель (139) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+9
о.Яків карає ординців



@ua_100

·
https://twitter.com/ua_100/status/1509548389666639882 24 хв



Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем.
Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/ua_100/status/1509548389666639882
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31.03.2022 18:34
+8
Та лайно воно брехливе
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31.03.2022 18:38
+8
И теперь вся эта свора недоделанных из ОП будут нам втюхивать различные варианты "сохранения лица" для засрашки под соусом "мызамир".
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31.03.2022 18:39
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Оккупантов УБИТЬ ВСЕХ до единого .
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31.03.2022 18:31 Відповісти
из Гостомеля их же выбивали в начале марта или конце февраля, даже видосы были как они дохлые по улицам лежат? Как они там опять оказались?
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31.03.2022 18:33 Відповісти
То вибили передові загони, а потім зайшли їхні основні сили
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31.03.2022 18:38 Відповісти
Все правильно выше написали. Сначала была разведка боем, потом полезли основные силы. Наши отошли за реку Ирпень. Перевес в бронетехнике противника на этом участке был даже не в разы, а в десятки раз. Но Ирпень им перейти так и не дали.
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31.03.2022 18:48 Відповісти
так і буде,поки мокші не почнуть страждати на власній території..
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31.03.2022 18:34 Відповісти
о.Яків карає ординців



@ua_100

·
https://twitter.com/ua_100/status/1509548389666639882 24 хв



Ток-шоу з "військовим експертом" арестовичем.
Ефір наживо за 5 годин до вторгнення фашистської русні в Україну. Послухайте його "влучні прогнози" про нереальність наступу на Київ та Чернігів, про іронію щодо британських розвідданих і про те, що небо над Україною безпечне.
https://twitter.com/ua_100/status/1509548389666639882
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31.03.2022 18:34 Відповісти
Та лайно воно брехливе
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31.03.2022 18:38 Відповісти
И теперь вся эта свора недоделанных из ОП будут нам втюхивать различные варианты "сохранения лица" для засрашки под соусом "мызамир".
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31.03.2022 18:39 Відповісти
Отож. Я взагалі дивуюсь, як ми втримались. Тільки силами ЗСУ. Просто на характері.
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31.03.2022 18:42 Відповісти
Были бы вы в Киеве в первые дни войны и увидели бы какими силами удержали Киев. Пока ЗСУшники только из частей выдвигались. Тероборона принимала бой, и если бы не эти люди бои шли бы в Киеве и неизвестно чем бы все закончилось. ЗСУ подтянулись уже позже, потому что если бы они были на рубежах враг никогда бы на Киев не пошел. У нас был один единственный шанс выстоять и в этом заслуга всех, и простых людей и ЗСУ и власти в том числе. Если бы Зеленский дрогнул и покинул Киев, было бы намного сложнее. Наверно вы находитесь не в центре событий и вам не понять что здесь происходило и происходит.
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31.03.2022 19:01 Відповісти
В тероборону записались ветерани. А це хіба не ЗСУ.
Навряд чи чиясь втеча повпливала би на їхню рішучість.
Якби втік Зеленський, то заходу було би важче розуміти кому і куди надсилати допомогу. Але і тут би все розрулилось. Бувають різні випадки. Президент може померти, але влада має лишатись керованою.
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31.03.2022 19:09 Відповісти
Да какие ветераны? Очнитесь. Половина этих ветеранов эвакуировалась из Киева в первый день войны. На самом деле привезли на Оболонь пару грузовиков с автоматами, гранатами и т.д. И просто сказали разбирайте кто готов защищать Киев. И отбили таки атаку вместе с Нацгвардией. Власть бы осталась конечно, но одно дело президент или кто-то другой. И в Киеве органы власти или во Львове. Все было бы намного печальнее и страшнее чем сейчас.
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31.03.2022 19:33 Відповісти
Да такіє ветерани. Хто дав вам завдання їх обсирати?
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31.03.2022 21:45 Відповісти
ЗСУ було під Києвом з перших днів. Чи може вам ще сказати, де вони стояли? Може годі "міфологію" розганяти? Бо так у вас "солодко" все виходить, що якби не "хоробрий Зе-е", котрий "мужньо роздав автомати "тероборонцям" - то й Києва б вже не було. Шкода тільки, забув автомати херсонцям і мелітопольцям роздати. Чомусь. Навіть старої гвинтівки. Ще й підходи з Криму, перед вторгненням, "найхоробріший, найвеличніший", чомусь розмінував.
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31.03.2022 21:40 Відповісти
Есть такое понятие как дезинформация. Уже десятки раз все объяснили зачем это было. И это подействовало. Враг поверил что он может взять Киев и этим растянул линию фронта настолько что просто не осилил все это.
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31.03.2022 18:52 Відповісти
Ви ж щойно написали, що ЗСУ в Києві не було. Захист буквально будувався на очах.
То кого дезінформував Арестович ?
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31.03.2022 19:11 Відповісти
Если бы ЗСУ были на позициях возле Киева никто бы никогда на Киев не пошел. Потому не велось никакой широкомасштабной подготовки. Да и не думали наши что так быстро они до Киева доберутся. Лукашенко обещал что с его территории не пойдут войска, но он обманул. Потому и сложилась такая ситуация.
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31.03.2022 19:37 Відповісти
Чого ви зразу задкуєте ?
Лукшенко обіцяв....
Це просто черговий провал. Недооцінка фактично рівняється злочину.
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31.03.2022 20:18 Відповісти
Нельзя всего предусмотреть к сожалению. Даже если все предусмотреть среагировать все равно нельзя. То что мы выстояли против одной из сильнейших армий мира уже достижение. И повторяю что это достижение всех. Но война не закончена и выяснять отношения внутри страны это играть на руку противнику.
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31.03.2022 20:45 Відповісти
Та невже..а чого ж тоді французи звільнили людину яка прогледіла наступ роіські на нас ?
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31.03.2022 21:47 Відповісти
Т.е. мы поверили не данным разведки, а словам Лукашенко? В то время, когда США давали спутниковые данные в реальном времени? И ты считаешь это нормальным? Во Франции выгнали главу разведки за то, что тот недооценил вероятность нападения. ВО ФРАНЦИИ! Зато у нас все на месте. Странным не находишь?
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31.03.2022 20:44 Відповісти
Я тебя успокою. Все что у нас происходит все по плану Великобритании и США. Если бы кто-то выбивался из этого плана были бы и у нас увольнения. А все эти зрады в некоторых СМИ начинаются только из-за того что кто-то хочет приложить руку к дележке тех средств которые пойдут на восстановление Украины.
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31.03.2022 20:51 Відповісти
Ви всіх по собі судите ?
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31.03.2022 21:46 Відповісти
Лукашенко обіцяв... Та він багато чого обіцяв, той Лукашенко. Вагнерівцев віддати - та й надурив. Як можна було йому вірити?!
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31.03.2022 23:10 Відповісти
виводять грамотно..з передислокацією..
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31.03.2022 18:34 Відповісти
Знакомый с ТО кидал фотки с Гостомеля, только тсс
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31.03.2022 18:35 Відповісти
.....а между тем :

"Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против физических и юридических лиц России. На этот же раз ограничения коснулись тех, кто связан с киберактивностью."............
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31.03.2022 18:36 Відповісти
шапкозакидайство..армія рашки так велика..і не треба недооцінювати..вони теж вже не такі дурні як вам здається..так кинули мясо на убой рашистське..значить так треба бо з тим мясом ніхто не рахується
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31.03.2022 18:37 Відповісти
100%! Тому шаленію від сказу про "гарні новини" (а не про оперативні обставини), про "рашисти втекли" (а не відступили), про "розгром російської армії" (а не про невиконання планів окремих підрозділів), ну й про реляції Арестовичей, Гончаренок і інших Геращенок! Між тим в Україну вторглась лише 5 чи 6 частинка усієї армії РФ. А ще чекає на вторгнення аж ніяк не маленька армія Беларусі... За суттю, на даний момент, напад РФ на Україну то є прелюдія до ще більшого пекла. Звісно слід вірити та битися за перемогу, але ж із холодним розумом врешті решт!
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31.03.2022 22:04 Відповісти
так ,війна..так ,всі це розуміють...так ,нам необхідно вистояти та вижити...погано те шо..думають шо ,ми вже такі дурні і не вміємо аналізувати і бачити
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31.03.2022 22:39 Відповісти
Кого и куда кацапня вывела,если они продолжают ошиваться под Киевом?
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31.03.2022 18:37 Відповісти
Так они сами себя обстреливают в Буче и Гостомеле?
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31.03.2022 18:45 Відповісти
орки гостомель вроде покинули
https://twitter.com/carlababbvoa/status/1509553376417173508
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31.03.2022 18:59 Відповісти
 
 