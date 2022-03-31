Ірпінь звільнено, проте місто все заміновано. Ворзель, Буча, Гостомель - під контролем окупантів. Там постійні обстріли, - Павлюк

Українські війська зайняли Ірпінь, але сусідні міста – Ворзель, Буча, Гостомель – наразі під контролем супротивника.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ці міста перебувають під постійним обстрілом.

"Усі наші напрацювання щодо зачистки Ірпеня, відновлення комунікацій та, тим більш, повернення ірпінців до їхнього звичайного життя, можливі лише після повного звільнення міст-сусідів", - зауважив Павлюк.

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"Все місто заміноване. Тому говорити про повернення місцевого населення до Ірпеня ще дуже рано. Це небезпечно!", - додав він.