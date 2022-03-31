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Новини Війна
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"Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас", - мати полоненого окупанта Молчанова

полонений

Прозріння щодо війни в Україні у матерів російський окупантів настає тільки після того, як їх сини - військові злочинці потрапляють в полон.

На це звертає увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Прозріння у деяких росіян відбувається тільки після того, як військові злочинці потрапляють у полон. Я зробив інтервью з Молчановим одразу після зачистки, коли його тільки взяли у полон у Малій Рогані. 

Бабушка старшого лейтенанта ЗС РФ Молчанова живе зараз у селі Новопілля під Кривим Рогом, хай подивиться на дії онука та його товаришів, це його підрозділ розстрілював людей. Ось що він та його товариші робили з мирними українцями зі своїх позицій", - написав журналіст у фейсбуці.

Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас, - мати полоненого окупанта Молчанова 01

До головреда Цензор.НЕТ звернулась мати полоненого окупанта Молчанова. "Он исполнял приказ, он не мог иначе. Наше государство все решило за нас. Он не убийца. Он связь. Наши дети и ваши расплачиваются за политические взгляды, до которых нам совершенно не было дела", - такі аргументи наводить мати на виправдання свого сина-загарбника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полонені окупанти брешуть, що не знали, що їдуть вбивати українців або не могли відмовитись, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас, - мати полоненого окупанта Молчанова 02

"Я, до речі, не в курсі, чи живий старший лейтенант Молчанов, бо Харків обстрілює російська артилерія та авіація, і ніхто не знаходиться у безпеці", - зазначає Бутусов.

Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас, - мати полоненого окупанта Молчанова 03

Також дивіться: "Майже всі вбиті. Живих двоє залишилося", - допит російського офіцера Молчанова, полоненого біля села Мала Рогань поблизу Харкова. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3577) полонені (2250)


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Топ коментарі
+94
Это не ваше государство решило, а именно вы - своей трусостью и безразличием к судьбе собственной страны. А когда стало поздно что-то менять и путлер полностью закрутил в стране гайки, вы начали ныть, что не виноваты и рассказывать что коллективная ответственность - нацистский термин, только ради того, чтобы вас к этой ответственности не привлекали. Но вас привлекут и вы ответите за все.
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31.03.2022 18:37
+84
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31.03.2022 18:39
+71
У Нюрнберзі теж таку маячню балакали, але не фортануло...))
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31.03.2022 18:37
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Ага, заспівала
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31.03.2022 20:00 Відповісти
То твій виродок курва вбиває наших жінок,дітей,чоловіків і батьків і ти **** ще відкриваєш свій рот за свого ********?Та горіти вам у пеклі всім разом зі своім ********
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31.03.2022 20:03 Відповісти
Сенцов нікого не вбивав, не допомагав вбивати, не воював і навіть не заходив у Росію. Його викрали російські спецслужби в Україні і засудили на 20 років! Він 5 років чекав у російський таборах, поки його обміняють на справжніх російських вбивць. Всі 5 років його мати, Україна і взагалі весь світ балгали про те, щоб його відпустили! Чому тоді Ви, Марина Молчанова, мовчали, не писали листи про звільнення Сенцова? Тепер наберіться терпіння і чекайте закінчення війни і осудження Вашого сина, пишіть листи. Ваш син скоїв незрівнянно більший злочин, ніж Сенцов (який власне ніякого злочину і не скоював), тому можливо знадобиться більше ніж 5 років для того, щоб обмін Вашого сина відбувся.
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31.03.2022 20:04 Відповісти
"********" народ!
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31.03.2022 20:05 Відповісти
Можно я Вас поправлю?
1. От ****** есть хоть какая-то польза.
2. Это не народ, а биомасса, опарыши. У народа есть СВОЯ история, СВОЯ культура, Свои достижения в науке и техники. У биомассы ВСЕ УКРАДЕНО у народов всего мира.
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01.04.2022 12:50 Відповісти
Всегда есть возможность не выполнять преступные приказы. Выполнил - ты преступник!
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31.03.2022 20:05 Відповісти
Силиконовый фюрерок задолго до войны на весь мир объявил, что он будет захватывать территории других стран, он подтвердил свои слова, когда напал на Грузию в 2008 году, потом на Украину в 2014. И тем не менее они голосовали за него, поступали в военные училища, подписывали контракты с армией- агрессором. А теперь, когда коснулось лично, размазывают сопли. Нет и не может быть веры этим тварям, никому из них!
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31.03.2022 20:08 Відповісти
-- Папа, а пачіму нас вєзут в концлагєрь?
-- Я нє знаю, синок, я внє палітікі...

Якось так виходить...
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31.03.2022 20:09 Відповісти
Саме так , як говорить мати полоненого орка :,, я не интересовалась политикой и прочее ....)
якщо вас не цікавить політика , то політика зацікавиться вами , як правило 😠
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31.03.2022 20:23 Відповісти
Особенно на втором скрине: "Наши и ваши дети расплачиваются за политехнические взгляды..."
Наукообразность интеллекта зашкаливает! ППЦ!!!
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01.04.2022 10:26 Відповісти
это из разряда: Убивал не мой сын, а его автомат
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31.03.2022 20:21 Відповісти
гітлерівці казали також що тільки виконували накази!!!
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31.03.2022 20:23 Відповісти
Мамуля выходьте на площу та голосит
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31.03.2022 20:25 Відповісти
Не интересоваться политикой = молчаливо поддерживать власть, отмазка не канает. Отказаться выполнять приказ всегда можно, можно сбежать и сдаться в плен, но нет, он предпочел стать военным преступником, убивать безоружных мирных людей, значит, должен отвечать как преступник. Мальчик вырос и "простите, дяденьки, я больше не буду" уже не прокатит.
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31.03.2022 20:47 Відповісти
Насиловать женнщин и детей, а потом убивать их, расстреливать автомобили с беженцами, грабить дома - все это русских фашистских ********* заставляет делать государство? Вот же твари!
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31.03.2022 20:55 Відповісти
Ну так какой он лейтенант если его мама, лучше знает толк в военной профессии.. Не спешите называть мамины пробы оправдать сына,прозрением. Прозрение? Это с вилами и на Кремль. Это прозрение.
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31.03.2022 21:12 Відповісти
Як я ненавиджу всю цю кацайобську біомасу. Доки не попадуться у полон, "герої", тільки попали - і зброю вони не вміють в руках держати, " " і не встигли зробити ні одного пострілу, про так звані "навчання" вже не брешуть, бо ніхто не вірить. Господи, щоб вони повиздихали всі разом зі своїми шакаломатками, щоб і сліду їх на землі не стало. Падлюки. Кожен день молюсь, щоб на їх кацайобію прийшли такі природні катаклизми, щоб разом стерли їх з цією біомасою як кажуть "з лиця землі".
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31.03.2022 21:17 Відповісти
Не треба, щоб ставалися природні катаклізми. Природа не винна. Шкода пташок, звіряток. Зміючок з жабками також. І навіть комашок теж шкода. А самі ліси, річки, поля, луки - хай все це живе і квітне. А кацапам і їх підлій рашці - тяжких, глибоких і довгих економічних і політичних потрясінь! Хай впадуть якнайнижче і живуть в злиднях, і нікчемне життя їх буде коротким і гірким!
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31.03.2022 23:41 Відповісти
не понимаю как военных преступников можно менять они убийцы и должны сидеть пожизненное заключение
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31.03.2022 21:35 Відповісти
Мамка реально лицемірка!
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31.03.2022 21:56 Відповісти
он не понял куда отправили......... связист?????? и не знал что перед этим уже были рапорта отказников?????точно чернобаевка!!!!
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31.03.2022 22:25 Відповісти
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