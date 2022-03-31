"Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас", - мати полоненого окупанта Молчанова
Прозріння щодо війни в Україні у матерів російський окупантів настає тільки після того, як їх сини - військові злочинці потрапляють в полон.
На це звертає увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Прозріння у деяких росіян відбувається тільки після того, як військові злочинці потрапляють у полон. Я зробив інтервью з Молчановим одразу після зачистки, коли його тільки взяли у полон у Малій Рогані.
Бабушка старшого лейтенанта ЗС РФ Молчанова живе зараз у селі Новопілля під Кривим Рогом, хай подивиться на дії онука та його товаришів, це його підрозділ розстрілював людей. Ось що він та його товариші робили з мирними українцями зі своїх позицій", - написав журналіст у фейсбуці.
До головреда Цензор.НЕТ звернулась мати полоненого окупанта Молчанова. "Он исполнял приказ, он не мог иначе. Наше государство все решило за нас. Он не убийца. Он связь. Наши дети и ваши расплачиваются за политические взгляды, до которых нам совершенно не было дела", - такі аргументи наводить мати на виправдання свого сина-загарбника.
"Я, до речі, не в курсі, чи живий старший лейтенант Молчанов, бо Харків обстрілює російська артилерія та авіація, і ніхто не знаходиться у безпеці", - зазначає Бутусов.
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1. От ****** есть хоть какая-то польза.
2. Это не народ, а биомасса, опарыши. У народа есть СВОЯ история, СВОЯ культура, Свои достижения в науке и техники. У биомассы ВСЕ УКРАДЕНО у народов всего мира.
-- Я нє знаю, синок, я внє палітікі...
Якось так виходить...
якщо вас не цікавить політика , то політика зацікавиться вами , як правило 😠
Наукообразность интеллекта зашкаливает! ППЦ!!!