"Он исполнял приказ, он не мог иначе. Он не убийца. Наше государство все решило за нас", - мати полоненого окупанта Молчанова

Прозріння щодо війни в Україні у матерів російський окупантів настає тільки після того, як їх сини - військові злочинці потрапляють в полон.

На це звертає увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Прозріння у деяких росіян відбувається тільки після того, як військові злочинці потрапляють у полон. Я зробив інтервью з Молчановим одразу після зачистки, коли його тільки взяли у полон у Малій Рогані.

Бабушка старшого лейтенанта ЗС РФ Молчанова живе зараз у селі Новопілля під Кривим Рогом, хай подивиться на дії онука та його товаришів, це його підрозділ розстрілював людей. Ось що він та його товариші робили з мирними українцями зі своїх позицій", - написав журналіст у фейсбуці.

До головреда Цензор.НЕТ звернулась мати полоненого окупанта Молчанова. "Он исполнял приказ, он не мог иначе. Наше государство все решило за нас. Он не убийца. Он связь. Наши дети и ваши расплачиваются за политические взгляды, до которых нам совершенно не было дела", - такі аргументи наводить мати на виправдання свого сина-загарбника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полонені окупанти брешуть, що не знали, що їдуть вбивати українців або не могли відмовитись, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

"Я, до речі, не в курсі, чи живий старший лейтенант Молчанов, бо Харків обстрілює російська артилерія та авіація, і ніхто не знаходиться у безпеці", - зазначає Бутусов.

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