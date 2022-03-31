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ООН дещо перебільшує кількість загальних біженців через напад Росії. Можемо говорити про 7-7,5 млн, - Лібанова

либанова

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАНУ вважає перебільшеними дані ООН щодо внутрішніх переселенців в Україні через війну - 10 млн осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Новое время".

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"Думаю, що стосовно внутрішньо переміщених осіб ООН трохи перебільшує. Щодо тих, хто виїхав за кордон, інформація доволі точна — прикордонники фіксують кожен перетин кордону. Погодьтеся, зараз у відпустку чи відрядження майже ніхто не їде. Тому вважатимемо, що ті, хто перетнув кордон з 24 лютого, — це біженці або люди, які шукають тимчасового захисту. На середину березня таких було 3,2 млн осіб.

А от у межах України, думаю, може бути 3,5−4 млн осіб. Більше не набирається. ООН же стверджує, що в Україні від війни втекло 10 млн осіб. Тобто виходить, що внутрішньо переміщених осіб має бути 6,8 млн. Я не розумію, звідки вони могли виїхати?

Ну, гаразд, якщо довіряти інформації Віталія Кличка, то з Києва виїхав кожен другий, тобто 2 млн осіб, з урахуванням області ще кілька сотень. Припустимо, ще 800 тис. осіб виїхали з Харкова та області. Додайте ще Чернігів, Маріуполь, Суми, але це все не великі міста. Отже, більш реалістичною є оцінка в 7−7,5 млн осіб, з яких 3,2 млн. виїхали за кордон", - зазначила вона.

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біженці (1857) Лібанова (32) ООН (3336)


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31.03.2022 19:05 Відповісти
Такі дані потрібні. А вона фахівець з демографії.
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31.03.2022 19:41 Відповісти
ООН навіть порахувати нормально не можуть, вибачте, тільки збочення, озабочення.
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31.03.2022 19:12 Відповісти
Внутрішньо переміщених осіб почали тільки зараз реєструвати у місцевих радах. Якщо в містах почали раніше, то по селах тільки зараз. Тому думати можна, а реальні цифри побачимо тоді як всі зареєструються.
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31.03.2022 19:15 Відповісти
Ну я могу уверенно сказать что сотни тысяч выехали и из приграничных с ЕС областей В первые часы войны уже были огромные очереди на границе, и номера были ну совсем не киевские или харьковские (да и не смогли бы люди из Киева или Харькова за пару часов доехать до границ с ЕС)
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31.03.2022 19:55 Відповісти
З Запоріжжя ,Д, Рдеси ,Миколаєва, Дніпра. Кам'янського .Кривого рогу. З західних областей. Горе вчені. Не думали що наприклад отримані дані від телефонних операторів?
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31.03.2022 20:21 Відповісти
Не согласен и по поводу пересечения границы.
Во-первых, через границу ездят туда-сюда, т. е. надо считать движение в обоих направлениях. Те же рейсы по гуманитарке (да и регулярные), возвращение трудовых мигрантов и так далее.
Во-вторых, у кого двойное гражданство, выезжают (под любым предлогом, с разными справками) по украинскому паспорту, а заезжают по иностранному. И типа гражданина на территории Украины нет, то есть повестку из военкомата не принесут . . .

Кстати, по Западной Украине уже фиксируется и обратный поток беженцев, когда люди там не смогли нормально устроиться, а от родственников и через интернет узнали, что русско-фашистские войска не пошли на Львов и т.п., в результате чего приняли решение ехать домой. Поезда с Перемышля в Украину уже ходят далеко не пустые.

Конечно, до окончания войны (и даже +2 года) делать какие-то глубокие выводы преждевременно.
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31.03.2022 20:22 Відповісти
Навіщо ти вилізло і ляпаєш, навіть 100 біженців це вже ВЕЛИКА проблема, непотрібно щось там перебільшувати, потрібно зробити такі умови щоб люди не зривалися зі своїх домівок, щоб працювали на економіку яка дасть тобі гарантії безпеки, де був цей інститут останніх 8 років?. Навіщо воно щось говорить може я чогось незрозуміло?
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31.03.2022 20:24 Відповісти
ще одна тупа курка розкудкудахалась
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31.03.2022 21:26 Відповісти
 
 