ООН дещо перебільшує кількість загальних біженців через напад Росії. Можемо говорити про 7-7,5 млн, - Лібанова

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАНУ вважає перебільшеними дані ООН щодо внутрішніх переселенців в Україні через війну - 10 млн осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Новое время".

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"Думаю, що стосовно внутрішньо переміщених осіб ООН трохи перебільшує. Щодо тих, хто виїхав за кордон, інформація доволі точна — прикордонники фіксують кожен перетин кордону. Погодьтеся, зараз у відпустку чи відрядження майже ніхто не їде. Тому вважатимемо, що ті, хто перетнув кордон з 24 лютого, — це біженці або люди, які шукають тимчасового захисту. На середину березня таких було 3,2 млн осіб.

А от у межах України, думаю, може бути 3,5−4 млн осіб. Більше не набирається. ООН же стверджує, що в Україні від війни втекло 10 млн осіб. Тобто виходить, що внутрішньо переміщених осіб має бути 6,8 млн. Я не розумію, звідки вони могли виїхати?

Ну, гаразд, якщо довіряти інформації Віталія Кличка, то з Києва виїхав кожен другий, тобто 2 млн осіб, з урахуванням області ще кілька сотень. Припустимо, ще 800 тис. осіб виїхали з Харкова та області. Додайте ще Чернігів, Маріуполь, Суми, але це все не великі міста. Отже, більш реалістичною є оцінка в 7−7,5 млн осіб, з яких 3,2 млн. виїхали за кордон", - зазначила вона.

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