ООН дещо перебільшує кількість загальних біженців через напад Росії. Можемо говорити про 7-7,5 млн, - Лібанова
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАНУ вважає перебільшеними дані ООН щодо внутрішніх переселенців в Україні через війну - 10 млн осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Новое время".
"Думаю, що стосовно внутрішньо переміщених осіб ООН трохи перебільшує. Щодо тих, хто виїхав за кордон, інформація доволі точна — прикордонники фіксують кожен перетин кордону. Погодьтеся, зараз у відпустку чи відрядження майже ніхто не їде. Тому вважатимемо, що ті, хто перетнув кордон з 24 лютого, — це біженці або люди, які шукають тимчасового захисту. На середину березня таких було 3,2 млн осіб.
А от у межах України, думаю, може бути 3,5−4 млн осіб. Більше не набирається. ООН же стверджує, що в Україні від війни втекло 10 млн осіб. Тобто виходить, що внутрішньо переміщених осіб має бути 6,8 млн. Я не розумію, звідки вони могли виїхати?
Ну, гаразд, якщо довіряти інформації Віталія Кличка, то з Києва виїхав кожен другий, тобто 2 млн осіб, з урахуванням області ще кілька сотень. Припустимо, ще 800 тис. осіб виїхали з Харкова та області. Додайте ще Чернігів, Маріуполь, Суми, але це все не великі міста. Отже, більш реалістичною є оцінка в 7−7,5 млн осіб, з яких 3,2 млн. виїхали за кордон", - зазначила вона.
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збочення, озабочення.
Во-первых, через границу ездят туда-сюда, т. е. надо считать движение в обоих направлениях. Те же рейсы по гуманитарке (да и регулярные), возвращение трудовых мигрантов и так далее.
Во-вторых, у кого двойное гражданство, выезжают (под любым предлогом, с разными справками) по украинскому паспорту, а заезжают по иностранному. И типа гражданина на территории Украины нет, то есть повестку из военкомата не принесут . . .
Кстати, по Западной Украине уже фиксируется и обратный поток беженцев, когда люди там не смогли нормально устроиться, а от родственников и через интернет узнали, что русско-фашистские войска не пошли на Львов и т.п., в результате чего приняли решение ехать домой. Поезда с Перемышля в Украину уже ходят далеко не пустые.
Конечно, до окончания войны (и даже +2 года) делать какие-то глубокие выводы преждевременно.