США упродовж пів року щоденно виділятимуть зі стратегічного резерву по 1 млн барелів нафти
Президент США Джо Байден ухвалив рішення спрямовувати на ринок зі стратегічного резерву країни в середньому по 1 млн барелів нафти на добу упродовж найближчих шести місяців.
Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За підсумками проведених консультацій із союзниками та партнерами президент оголосить про наймасштабніше в історії надання нафти зі стратегічного запасу. Він спрямовуватиме на ринок у середньому по 1 млн барелів на день протягом найближчих шести місяців", - ідеться у заяві американської адміністрації.
"Президент Байден координуватиме цю ініціативу з союзниками та партнерами в усьому світі. Очікується, що інші країни приєднаються до цієї ініціативи, й тоді спільними зусиллями вдасться вивільняти набагато більше ніж 1 млн барелів на добу", - зазначає Білий дім.
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