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США упродовж пів року щоденно виділятимуть зі стратегічного резерву по 1 млн барелів нафти

нафта

Президент США Джо Байден ухвалив рішення спрямовувати на ринок зі стратегічного резерву країни в середньому по 1 млн барелів нафти на добу упродовж найближчих шести місяців.

Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За підсумками проведених консультацій із союзниками та партнерами президент оголосить про наймасштабніше в історії надання нафти зі стратегічного запасу. Він спрямовуватиме на ринок у середньому по 1 млн барелів на день протягом найближчих шести місяців", - ідеться у заяві американської адміністрації.

"Президент Байден координуватиме цю ініціативу з союзниками та партнерами в усьому світі. Очікується, що інші країни приєднаються до цієї ініціативи, й тоді спільними зусиллями вдасться вивільняти набагато більше ніж 1 млн барелів на добу", - зазначає Білий дім.

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Автор: 

Байден (2883) нафта (5483) США (22473)


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якась прокацапська криса з МВФ пи.донула що санкції проти москалів, подвинуть доляр з лідерів валют.
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31.03.2022 19:12 Відповісти
Писец кацапской бензоколонке
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31.03.2022 19:13 Відповісти
ну шо, каZапи... ***** блиZенько
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31.03.2022 19:13 Відповісти
Це треба було зробити ще місяць тому . І не міліон барелів , а хоча би п'ять в день.
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31.03.2022 19:23 Відповісти
Це не допоможе тому що незабаром їх треба буде поповниьти і ціна знову зросте.
Натомість ліваки у партії Бвйдена на дадуть йому разконсервувати нефтепровіди з Канади та Арктики і бурити більше свердловин у шельфі Мексиканскої затоки.
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31.03.2022 19:25 Відповісти
бене-фициару Украины козломойскому на бедность? Государство не долго регулировало цены козломордый упырь каждый день поднимает цену на бензин и газ во всяком случае в Днепре.
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31.03.2022 19:45 Відповісти
норм,Венесуэла подключится,и до зимы Раша идёт на куй со своей нефтью.
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31.03.2022 21:28 Відповісти
В 2014 году таким образом обвалили цены на нефть до уровня себестоимости. Рубль тогда упал вдвое, а доллар укрепился относительно других валют. Ещё бы с Ирана сняли эмбарго, тогда точно писец.
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31.03.2022 22:23 Відповісти
 
 