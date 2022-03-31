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Низка країн та Велика Британія готові передати України більше летальної зброї, - Воллес

зброя

Велика Британія та низка інших країн мають намір передати Україні більше летальних озброєнь.

Про це заявив глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"В результаті сьогоднішніх (обговорень. - Ред.) буде більше допомоги Україні у вигляді летальних озброєнь. Деякі країни виступили з новими ідеями і, звісно, запропонували більше грошей", - зазначив він.

Водночас, сказав міністр, постачальникам озброєнь Україні потрібно змінити список зброї, що поставляється, щоб краще відповідати запитам Києва.

Також читайте: Британія уже передала українській армії сучасні ПЗРК Starstreak, - Воллес

Автор: 

Велика Британія (5541) Воллес (217)


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Топ коментарі
+28
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31.03.2022 19:36
+14
Зброї багато не буває, особливо для країни в якій 80 тис москальсько-фашистских окупантів ще ходять живими
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31.03.2022 19:40
+13
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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31.03.2022 19:37
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31.03.2022 19:36 Відповісти
Аби встигнули до того як кацапи на сході попруть тим що з інших напрямків перекинули
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31.03.2022 19:58 Відповісти
за последнюю неделю я уже не успеваю запоминать названия оружия, которое получаем от братьев-союзников.
Американские ударные беспилотники-камикадзе, английские трехжальные зенитные ракеты, наносящие удар со скоростью более 1 км/с, теперь еще современнейшие испанские гранатометы. Спасибо друзьям за неоценимую помощь в это тяжелое время!
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01.04.2022 01:00 Відповісти
Украинский суд арестовал двенадцать транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" по заявлению государственного предприятия "Антонов".

Арест наложили с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и дальнейшего возмещения вреда, сообщает https://travel.rbc.ua/ TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы "Ильяшев и партнеры".

Самолеты арестованы по постановлению следственного судьи Святошинского районного суда г. Киева от 21 марта 2022 года в рамках уголовного производства, открытого по заявлению ГП "Антонов".

Как сообщили в пресс-службе юридической фирмы, Росавиация незаконно предоставила право компании, входящей в группу компаний "Волга-Днепр", выдавать сертификаты летной годности на "Русланы".

"Фактически, в течение последних лет "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе, ставя под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов, что является вопиющим нарушением положений международных конвенций. Это серьезная победа Украины, которая стала возможной благодаря невероятным усилиям прокуратуры, Минтранса, МВД, МИД и Укроборонпрома", - пояснили в юридической фирме.
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31.03.2022 19:36 Відповісти
Я только не понял,где сами самолеты?На территории Украины,или это заочный арест?
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31.03.2022 19:38 Відповісти
на території раші. такі довгі руки у наших судів
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31.03.2022 20:31 Відповісти
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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31.03.2022 19:37 Відповісти
Дякуємо!
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31.03.2022 19:37 Відповісти
Як багато країн хоче ще смаженої русні та приниження Пуйла..
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31.03.2022 19:37 Відповісти
Боря красава!!
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31.03.2022 19:37 Відповісти
Краще менше слів, а більше діла...
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31.03.2022 19:38 Відповісти
Мабуть, що без цих слів сумно було би...
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31.03.2022 20:11 Відповісти
мені більше подобається, коли читаю - завдяки успішним діям ВСУ ворога вдалося розбити, знищити, заставити тікати...
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31.03.2022 20:31 Відповісти
мабуть до цього часу придивлялись чи ми не афганська армія.. та й про кацапську їм стало все зрозуміло..
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31.03.2022 19:39 Відповісти
Зброї багато не буває, особливо для країни в якій 80 тис москальсько-фашистских окупантів ще ходять живими
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31.03.2022 19:40 Відповісти
мы запомним тех,шо хоть трохы шевелятся..
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31.03.2022 19:41 Відповісти
Моя прє-є-єлєсть
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31.03.2022 19:41 Відповісти
Бен,дружище,давай скоріш,бо це потрібно було ще вчора
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31.03.2022 19:41 Відповісти
Спасибочки!
Шнеля шнеля, оно уже тут надо
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31.03.2022 19:43 Відповісти
Була інфа, що там будуть над-далекобійні артилерійські системи та новітнє ППО!
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31.03.2022 19:43 Відповісти
Довго чухаєтесь. На часі давно вже наступальне озброєння.
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31.03.2022 19:47 Відповісти
Дали бы Украине системы Гарпун, давно бы т.н. славный чф параши кормил бы бычков
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31.03.2022 19:48 Відповісти
Наконец-то. Норвегии спасибо.
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31.03.2022 19:49 Відповісти
"Деякі країни виступили з новими ідеями..."

Нові конкурси для москалів-танкістів і пілотів?

Може, і для москалів-моряків щось буде?
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31.03.2022 19:49 Відповісти
фашисти рабсейские, вам до сих пор не понятно, что надо бери шинель пязд.й домой... Пока живой.
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31.03.2022 19:52 Відповісти
До речі їх інженери подивляться як працює та, що є і зроблять ще кращу.
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31.03.2022 19:59 Відповісти
Думаю, що союзники України зрозуміли, що це війна Пуйла не проти України, а проти цінностей людства і проти цивілізованого Світу. Тому допомога Україні потрібна і для перемоги є потреба в наступальній зброї, а також радіаційний і хімзахист обладнання.
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01.04.2022 02:07 Відповісти
 
 