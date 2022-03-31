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Низка країн та Велика Британія готові передати України більше летальної зброї, - Воллес
Велика Британія та низка інших країн мають намір передати Україні більше летальних озброєнь.
Про це заявив глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"В результаті сьогоднішніх (обговорень. - Ред.) буде більше допомоги Україні у вигляді летальних озброєнь. Деякі країни виступили з новими ідеями і, звісно, запропонували більше грошей", - зазначив він.
Водночас, сказав міністр, постачальникам озброєнь Україні потрібно змінити список зброї, що поставляється, щоб краще відповідати запитам Києва.
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