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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку. До Гомеля перекидають найманців з країн близького сходу, - інформація Генштабу станом на 18:00

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 31 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Триває тридцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ воєнкомати шукають добровольців для участі у війні проти Україні. ФОТО

Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем.

На Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців з країн близького сходу.

За отриманою інформацією, 29 березня, перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель. Крім того, Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО "С- 300" для їх прикриття.

Також читайте: "Хезболла" відправить на допомогу російським окупантам в Україні 800 бойовиків, - ЗМІ

Залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток.

На тимчасово зайнятих противником територіях він продовжує обмеження пересування місцевого населення, російські загарбники беруть громадян України у заручники та здійснюють вивезення награбованих у мирних громадян товарів.

У Російській Федерації розпочалась практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу.

Також читайте: Росії вдалося підібрати 1000 сирійців для участі в агресії проти України, - Генштаб

Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі.

Білорусь (7922) Генштаб ЗС (6484) найманець (253) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+12
Може пора щє рай їбо...ть по белгороду та по тому скупченню військ
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31.03.2022 19:40
+11
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31.03.2022 19:44
+8
Кончені якісь. Приперлося до нас зі зброєю, здохло, а тепер недоумки родичі судяться, що воно здохло. Сиділо б дома не здохло.
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31.03.2022 19:45
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Може пора щє рай їбо...ть по белгороду та по тому скупченню військ
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31.03.2022 19:40 Відповісти
Зеленсий, если он реально призедент, должен обьявить по всем международным каналам=все ребята, вы ****...ли! вылетает из беларуси, в двойном размере возвращается назад туда же. все что из засРаши- та же. пусть думают.
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31.03.2022 20:13 Відповісти
Из бормолеев такие-же вояки, как из ********. Что это значит для наших славных ВСУ? Только то, что израсходуют больше патронов на эту дикую орду.
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31.03.2022 19:42 Відповісти
З малого дрона скинути фугасік туди
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31.03.2022 19:42 Відповісти
когда удобрений много, они превращаются в простое говно
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31.03.2022 19:43 Відповісти
Вышгород освобождён
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31.03.2022 19:44 Відповісти
3 тижні як.
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31.03.2022 19:49 Відповісти
Upd. Посмотрел, он и не был под орками. Но об этом заявил Грузевич. Либо он город перепутал, который освободили, либо журналисты)
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31.03.2022 19:51 Відповісти
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31.03.2022 19:44 Відповісти

Во беса гонят! Так завуалировано подают новость, что не подкопаешься. ))
Просто очень мотивирован этот "человеческий фактор".
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31.03.2022 20:11 Відповісти
Кончені якісь. Приперлося до нас зі зброєю, здохло, а тепер недоумки родичі судяться, що воно здохло. Сиділо б дома не здохло.
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31.03.2022 19:45 Відповісти
Мабуть за компенсацію судяться. На своїх вилупків їм здебільшого пох
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31.03.2022 19:49 Відповісти
Нужно больше пулеметов. Стадо полоумных наемников будет просто бежать под пули.
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31.03.2022 19:50 Відповісти
"Так, в районі Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів "Іскандер" та двох комплексів ППО "С- 300" для їх прикриття."

Борзі.
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31.03.2022 19:54 Відповісти
Это ж какие дорогие эти Искандеры если на их прикрытие два полка С300 выделяют!?
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31.03.2022 19:59 Відповісти
Москалі заявляють вартість Іскандеру М в 100 млн дол.
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31.03.2022 20:12 Відповісти
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31.03.2022 20:02 Відповісти
С Ближнего востока? Израиль, дай нам оружие и мы решим все твои проблемы...
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31.03.2022 20:07 Відповісти
Так а Ізраїль це ж теж Близький Схід...
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31.03.2022 20:09 Відповісти
А вот тут хорошо-бы от властей Украины мнение о обстрелах с сопредельных государствах, предоставляющие свою территорию для геноцида. Время расстатся с ролью жертвы. Мир уже понял кто есть кто.
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31.03.2022 21:02 Відповісти
 
 