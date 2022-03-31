Російські окупанти зосереджують удари з повітря по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу, - CNN
Російські війська продовжують зосереджувати свої удари по чотирьох регіонах України, зокрема по Києву.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив високопоставлений представник оборони США.
За словами чиновника, авіаудари, які наносять росіяни, спрямовані на Київ, Чернігів, Ізюм та Донбас.
"Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів літаків, за останні 24 години до 300, а їхні удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі, а також на Донбасі. Це чотири райони, де вони завдають більшість своїх ударів", - сказав він.
Також він наголосив, що "Київ все ще знаходиться під загрозою авіаударів", незважаючи на коментарі Росії щодо відходу з цього району.
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