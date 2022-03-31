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Новини Війна
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Російські окупанти зосереджують удари з повітря по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу, - CNN

війна

Російські війська продовжують зосереджувати свої удари по чотирьох регіонах України, зокрема по Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив високопоставлений представник оборони США.

За словами чиновника, авіаудари, які наносять росіяни, спрямовані на Київ, Чернігів, Ізюм та Донбас.

"Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів літаків, за останні 24 години до 300, а їхні удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі, а також на Донбасі. Це чотири райони, де вони завдають більшість своїх ударів", - сказав він.

Також він наголосив, що "Київ все ще знаходиться під загрозою авіаударів", незважаючи на коментарі Росії щодо відходу з цього району.

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Автор: 

обстріл (28196) Пентагон (1415)


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Топ коментарі
+4
починається друга фаза наступу..вогнем з неба будуть випалювати все а потім пасилати орків
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31.03.2022 19:51
+3
Там вилітають по кілька раз в день,по 5-10 раз можливо.Тобто десь 50 літаків.А може й менше.Проблема в тому що вони не заглублюються в територію України а стріляють із далека над фронтом,розвертаються і зразу втікають.Так їх важче збити але їх все рівно збивають.
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31.03.2022 20:14
+1
https://www.youtube.com/watch?v=izquEYtqXZo Ну ну, а поперeджали ж...
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31.03.2022 19:49
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https://www.youtube.com/watch?v=izquEYtqXZo Ну ну, а поперeджали ж...
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31.03.2022 19:49 Відповісти
починається друга фаза наступу..вогнем з неба будуть випалювати все а потім пасилати орків
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31.03.2022 19:51 Відповісти
)(уйло ж сказав--всьо идет па плану..а дохлі орки то всього насього мясо з тим ніхто не рахується
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31.03.2022 19:53 Відповісти
Если мы уничтожили 3 часть самолётов, за счёт чего они увеличивают интенсивность? Или наша статистика всё-таки завышена? Ну и по последним сводкам мы сбиваем по 2-3 самолёта в день. Если вылетов 300 штук, то у нас все так плохо с ПВО сейчас?
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31.03.2022 19:55 Відповісти
???
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31.03.2022 19:58 Відповісти
Третину від чого?
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31.03.2022 20:01 Відповісти
Повідомлялось, що для вторгнення в Україну зібрали 400 рашалітаків. 130 ми збили, отже третину
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31.03.2022 20:09 Відповісти
"Вилетів" - не значить "долетів". І здається, новини трохи з запізненням виходять, бо сьогодні тихіше ніж з вчора-позавчора.... Хоча тут таке, шо через годину може все змінитись.
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31.03.2022 20:05 Відповісти
Что мешает одному самолёту делать по 5-6 вылетов в течении суток? Они же не по одному летают, а сразу по несколько штук одновременно
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31.03.2022 20:05 Відповісти
Все равно, с 300 вылетов 3 сбитых, это 1%
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31.03.2022 20:10 Відповісти
Там вилітають по кілька раз в день,по 5-10 раз можливо.Тобто десь 50 літаків.А може й менше.Проблема в тому що вони не заглублюються в територію України а стріляють із далека над фронтом,розвертаються і зразу втікають.Так їх важче збити але їх все рівно збивають.
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31.03.2022 20:14 Відповісти
Тут і додати нічого. Підтримую на всі 💯 % і плюсую
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31.03.2022 20:30 Відповісти
 
 