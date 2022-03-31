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Новини Санкції проти Росії
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Китайська корпорація Huawei може зазнати нових санкцій за співпрацю з Росією, - Financial Times

huawei

Російська влада зверталася до китайської Huawei Technologies Co для допомоги в модернізації телекомунікаційної інфраструктури Криму, і тепер китайська компанія може знову сприяти Москві, але вже у значно більшому масштабі, незважаючи на загрозу нових санкцій із боку Заходу

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на російський Інтерфакс, про це пише газета Financial Times.

Росія "розірвала західну телекомунікаційну мережу" в Криму і "замінила її на Huawei та ZTE", сказав експерт з телекомунікацій Європейського центру міжнародної політичної економії (ECIPE) Хосук Лі-Макіяма, слова якого наводить газета.
За його словами, якщо такі компанії, як Nokia і Ericsson, повністю підуть з Росії, Москві "більше, ніж будь-коли, потрібні китайські компанії, особливо Huawei".

Видання пише, що Huawei вже здобула вигоду з нового конфлікту Росії та України: незважаючи на початкове падіння поставок смартфонів, за перші два тижні березня продажі смартфонів компанії в РФ підскочили на 300%, при цьому інші китайські бренди, включаючи Oppo та Vivo, також зафіксували тризначне зростання продажів, згідно з даними аналітиків "МТС".

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Чотири дослідні центри Huawei оголосили про набір численних фахівців, у тому числі в галузі машинного навчання - у Новосибірську, розпізнавання мови - у Санкт-Петербурзі та аналізу big data - у Нижньому Новгороді. Huawei з початку конфлікту в Україні також почав відкривати нові центри продажу та розвитку бізнесу у Москві, пише FT.

Чому можливі санкції. Тим часом, згідно з наведеними у статті словами експертів, китайські технологічні компанії, включаючи Huawei та Xiaomi, ризикують порушити західні санкції, якщо продовжать постачати смартфони та телекомунікаційне обладнання до РФ. Їм потрібно отримати дозвіл Вашингтона, оскільки в основі електронних пристроїв найчастіше містяться високотехнологічні напівпровідники, що виготовляються за допомогою американського обладнання.
Нові санкції США щодо Huawei стануть ще одним великим ударом для китайської компанії. "Я вважаю, що Huawei та інші китайські виробники не зможуть на законних підставах експортувати продукцію до Росії", - сказав колишній співробітник міністерства торгівлі США Кевін Вольф.

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Huawei працює над модернізацією продукції, щоб вийти з американського ланцюга поставок, замінивши мікросхеми зі США еквівалентними за продуктивністю менш високотехнологічними чіпами, сказав голова ради директорів Huawei Гуо Пін на цьому тижні журналістам.

Західні санкції виявилися найбільш руйнівними для сегменту виробництва смартфонів Huawei: виторг від продажу споживчих товарів компанії минулого року впав на 50%, зазначається у повідомленні виробника. Загальна виручка Huawei минулого року впала на 29% у річному вираженні, до 636,8 млрд юанів ($100 млрд).

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Автор: 

санкції (11763) Huawei (113)


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Топ коментарі
+9
Походу ****** таки рога окончательно свернут, Сяоми приготовится.
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31.03.2022 19:55
+4
Говорил мало санкций, они их обходят любыми способами и путями. Вырубите андроид на территории раши и посмотрим что они завоют. А так это все импортозамещение на китайские аналоги и по сути они не почувствуют этих санкций.
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31.03.2022 19:58
+2
Huawei GO AWAY.
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31.03.2022 20:00
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Походу ****** таки рога окончательно свернут, Сяоми приготовится.
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31.03.2022 19:55 Відповісти
мало цих підарасів янки щемили за шпигунство у США,видно хочуть так само забитись під шконку як і ЗТЕ
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31.03.2022 22:05 Відповісти
А вони точно продають кацапам смартфони ?
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31.03.2022 19:58 Відповісти
А что кто-то запрещал? Самсунг, эпл по собственому желанию вышли с рынка рф
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31.03.2022 20:00 Відповісти
Я маю на увазі чи це не раптом корпуса телефонів з напханими підсанкційними мікросхемами
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31.03.2022 23:09 Відповісти
Говорил мало санкций, они их обходят любыми способами и путями. Вырубите андроид на территории раши и посмотрим что они завоют. А так это все импортозамещение на китайские аналоги и по сути они не почувствуют этих санкций.
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31.03.2022 19:58 Відповісти
Huawei GO AWAY.
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31.03.2022 20:00 Відповісти
Треба показово наказати хуавей,щоб привести до тями Китай
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31.03.2022 20:16 Відповісти
Як там спільний проект КПІ та *******?
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31.03.2022 20:35 Відповісти
Сейчас имею два Сяоми. Редми 4 про и Ми 9СЕ. Уже подуставшие. Но для себя уже решил покупать новые либо американскую Моторолу или скорее всего финскую Нокию. Были еще японская СОНИ , но завод то ведь в Китае(оригинал). С китайцами баста. Каждый должен начинать с себя. И тогда мы победим и Украина тоже.
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31.03.2022 21:51 Відповісти
нокія гімно китайське таке ж як і хлаомі,а мотор брати тільки флагман з процом від квалком,середняки там такеж хлаомі ...
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31.03.2022 22:17 Відповісти
Очень жаль будет, если хуавей пойдет на пути к России. У меня много устройств этого бренда, поддерживал из-за санкций США. Их выбор решит их судьбу.
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01.04.2022 17:03 Відповісти
 
 