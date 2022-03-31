Китайська корпорація Huawei може зазнати нових санкцій за співпрацю з Росією, - Financial Times

Російська влада зверталася до китайської Huawei Technologies Co для допомоги в модернізації телекомунікаційної інфраструктури Криму, і тепер китайська компанія може знову сприяти Москві, але вже у значно більшому масштабі, незважаючи на загрозу нових санкцій із боку Заходу

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на російський Інтерфакс, про це пише газета Financial Times.

Росія "розірвала західну телекомунікаційну мережу" в Криму і "замінила її на Huawei та ZTE", сказав експерт з телекомунікацій Європейського центру міжнародної політичної економії (ECIPE) Хосук Лі-Макіяма, слова якого наводить газета.

За його словами, якщо такі компанії, як Nokia і Ericsson, повністю підуть з Росії, Москві "більше, ніж будь-коли, потрібні китайські компанії, особливо Huawei".

Видання пише, що Huawei вже здобула вигоду з нового конфлікту Росії та України: незважаючи на початкове падіння поставок смартфонів, за перші два тижні березня продажі смартфонів компанії в РФ підскочили на 300%, при цьому інші китайські бренди, включаючи Oppo та Vivo, також зафіксували тризначне зростання продажів, згідно з даними аналітиків "МТС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держспецзв'язку та "Huawei Україна" уклали меморандум про партнерство у сфері кібербезпеки

Чотири дослідні центри Huawei оголосили про набір численних фахівців, у тому числі в галузі машинного навчання - у Новосибірську, розпізнавання мови - у Санкт-Петербурзі та аналізу big data - у Нижньому Новгороді. Huawei з початку конфлікту в Україні також почав відкривати нові центри продажу та розвитку бізнесу у Москві, пише FT.

Чому можливі санкції. Тим часом, згідно з наведеними у статті словами експертів, китайські технологічні компанії, включаючи Huawei та Xiaomi, ризикують порушити західні санкції, якщо продовжать постачати смартфони та телекомунікаційне обладнання до РФ. Їм потрібно отримати дозвіл Вашингтона, оскільки в основі електронних пристроїв найчастіше містяться високотехнологічні напівпровідники, що виготовляються за допомогою американського обладнання.

Нові санкції США щодо Huawei стануть ще одним великим ударом для китайської компанії. "Я вважаю, що Huawei та інші китайські виробники не зможуть на законних підставах експортувати продукцію до Росії", - сказав колишній співробітник міністерства торгівлі США Кевін Вольф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запровадили санкції проти 13 російських фізосіб і 21 компанії

Huawei працює над модернізацією продукції, щоб вийти з американського ланцюга поставок, замінивши мікросхеми зі США еквівалентними за продуктивністю менш високотехнологічними чіпами, сказав голова ради директорів Huawei Гуо Пін на цьому тижні журналістам.

Західні санкції виявилися найбільш руйнівними для сегменту виробництва смартфонів Huawei: виторг від продажу споживчих товарів компанії минулого року впав на 50%, зазначається у повідомленні виробника. Загальна виручка Huawei минулого року впала на 29% у річному вираженні, до 636,8 млрд юанів ($100 млрд).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден заборонив інвестувати в 59 китайських компаній, включно з Huawei