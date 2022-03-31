Як безпечно повідомити про місце розташування ворога, - поради Мінцифри. ІНФОГРАФІКА
Міністерство цифрової трансформації нагадує, як безпечно повідомити про місце розташування російських військ.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні правила безпеки опублікувала пресслужба міністерства у Телеграмі.
Перед тим, як знімати ворога, потрібно бути на безпечній відстані, за можливості. Не варто наближатися до окупантів чи ворожої техніки навмисно, щоб їх сфотографувати.
Знімати фото та відео потрібно непомітно, особливо, якщо окупанти розташовані близько. Налаштувати телефон варто так, щоб відкрити камеру можна було в один клік, тримаючи телефон з опущеними руками.
Радять звертати увагу на те, щоб за можливості було видно розпізнавальні символи або ворожі кольори.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Urs
показати весь коментар31.03.2022 19:55 Відповісти Мені подобається 6
Urs
показати весь коментар31.03.2022 20:20 Відповісти Мені подобається 1
Сергей К #444055
показати весь коментар31.03.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль