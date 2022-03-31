Як безпечно повідомити про місце розташування ворога, - поради Мінцифри. ІНФОГРАФІКА

Міністерство цифрової трансформації нагадує, як безпечно повідомити про місце розташування російських військ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні правила безпеки опублікувала пресслужба міністерства у Телеграмі.

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Перед тим, як знімати ворога, потрібно бути на безпечній відстані, за можливості. Не варто наближатися до окупантів чи ворожої техніки навмисно, щоб їх сфотографувати.

Знімати фото та відео потрібно непомітно, особливо, якщо окупанти розташовані близько. Налаштувати телефон варто так, щоб відкрити камеру можна було в один клік, тримаючи телефон з опущеними руками.

Радять звертати увагу на те, щоб за можливості було видно розпізнавальні символи або ворожі кольори.