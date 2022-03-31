УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9440 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 586 3

Як безпечно повідомити про місце розташування ворога, - поради Мінцифри. ІНФОГРАФІКА

Міністерство цифрової трансформації нагадує, як безпечно повідомити про місце розташування російських військ.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні правила безпеки опублікувала пресслужба міністерства у Телеграмі.

Читайте також: Найбільші українські ІТ-компанії створили фонд для боротьби з російською пропагандою, - Мінцифри

Перед тим, як знімати ворога, потрібно бути на безпечній відстані, за можливості. Не варто наближатися до окупантів чи ворожої техніки навмисно, щоб їх сфотографувати.

Знімати фото та відео потрібно непомітно, особливо, якщо окупанти розташовані близько. Налаштувати телефон варто так, щоб відкрити камеру можна було в один клік, тримаючи телефон з опущеними руками.

Радять звертати увагу на те, щоб за можливості було видно розпізнавальні символи або ворожі кольори.

Як безпечно повідомити про місце розташування ворога, - поради Мінцифри 01

армія рф (17185) Мінцифри (1178)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******** инструкция.
показати весь коментар
31.03.2022 19:55 Відповісти
Более бесполезной, и особенно опасной ***** не встречал. Не делайте так никогда.
показати весь коментар
31.03.2022 20:20 Відповісти
Из серии очевидное и невероятное
показати весь коментар
31.03.2022 21:14 Відповісти
 
 