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Новини Війна
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РФ заблокувала продовження СММ ОБСЄ в Україні. Це безвідповідально, - постпред США при ОБСЄ Карпентер

обсє

Сполучені Штати висловлюють глибокий жаль у зв'язку з тим, що РФ заблокувала питання про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Про це заявив постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Викликає глибокий жаль, що РФ заблокувала консенсусне рішення щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії в Україні. Це рішення – безвідповідальне та невиправдане, проте, думаю, навряд чи викликає подив. Ніхто ніколи не забуде дії Росії, які привели нас сьогодні до цього моменту", – сказав Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні.

За його словами, США повністю згодні із запереченнями, висловленими послом України та країною-господинею, проти закриття СММ. "Ми також цілком підтримуємо зусилля голови, націлені на продовження переговорів щодо консенсусу з цього питання", - наголосив Карпентер.

Він додав, що західні країни будуть зобов'язані допомогти Україні після війни.

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"Коли закінчиться бійня, ми повинні будемо допомогти Україні відновитися. Українці борються не лише за свою свободу, а й за весь вільний світ від імені усіх нас. Нам буде потрібна повна і незмінна відданість усіх миролюбних держав, щоб допомогти їм у відновленні суверенної, демократичної та процвітаючої України", - підсумував Карпентер.

Автор: 

ОБСЄ (3498) росія (64911) США (22473)


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Топ коментарі
+12
Ця організація змагається з ООН за право бути найнепотрібнішою
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31.03.2022 19:55
+9
классная практика...агрессору блокировать шо захочет... епвашумать! демократы хреновы
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31.03.2022 20:02
+5
это по поводу вето на учения в контексте возможных договоренностей с мокшандией.
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31.03.2022 19:54
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🤣
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31.03.2022 19:53 Відповісти
это по поводу вето на учения в контексте возможных договоренностей с мокшандией.
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31.03.2022 19:54 Відповісти
Помощь, конечно, будет нужна: заставить проводить реальные реформы, прибрать беню в Дэловер, забрать кацапские деньги и правильно их использовать, тотальная торговая блокада мокшандии. Это сложно, особенно учитывая разных сийяртов. Но надо. Вред от существующего положения куда больший, чем от отсутствия мокшандии как явления.
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31.03.2022 19:57 Відповісти
Ця організація змагається з ООН за право бути найнепотрібнішою
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31.03.2022 19:55 Відповісти
це при тому що там в ОБСЕ зараз лишилися лише руські гобліни, а всі інші с'******* у отпуск «бо дуже страшно і там стріляють»
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31.03.2022 19:55 Відповісти
Рашка вже не один день вас посилає--нах з вашими паперами..а вони дальше одне і теж саме...дупу підітріть вашими домовленностями і озабоченностями
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31.03.2022 19:56 Відповісти
А НАКУЯ НАМ ЗАРАЗ ЦЯ СММ ОБСЄ? ХТОСЬ В КУРСІ?
НАСКІЛЬКИ Я ЗНАЮ, ТАМ ОФІЦЕРИ ГУР МО РФ "ПІД КРИШОЮ" ПРАЦЮВАЛИ...
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31.03.2022 19:57 Відповісти
Бюрократия всего мира воюет на стороне кормушки.
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31.03.2022 20:00 Відповісти
Расія, вето... гарант...
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31.03.2022 20:01 Відповісти
классная практика...агрессору блокировать шо захочет... епвашумать! демократы хреновы
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31.03.2022 20:02 Відповісти
а как может рашка иметь какие то голоса в обсе?
по крайне мере на время войны?
ведь они напали, они убивают и рушат
какой еще нахрен мандат в обсе?
их же выперли, точнее они сами первее вышли из совета европы
почему в этой обсе они еще сидят?
потом так же будут по "линии ордло" постоянно быковать?
бредятина какая-то
бюрракратический садизм
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31.03.2022 20:24 Відповісти
От і добре. Вже давно прийшов час заблокувати діяльність в Україні цієї прокацапської організації, разом з інтерполом та магате
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31.03.2022 20:38 Відповісти
воно всіх купило. а вони кажуть шо вних нема корупції
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31.03.2022 20:39 Відповісти
Нам от того обсе ни тепло ни холодно кучка ******** которые абсолютно ни на что не способны....
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31.03.2022 20:58 Відповісти
навiщо ця "органiзацiя" потрiбна ??? користi з них НУЛЬ
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31.03.2022 21:06 Відповісти
 
 