РФ заблокувала продовження СММ ОБСЄ в Україні. Це безвідповідально, - постпред США при ОБСЄ Карпентер
Сполучені Штати висловлюють глибокий жаль у зв'язку з тим, що РФ заблокувала питання про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Про це заявив постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкл Карпентер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Викликає глибокий жаль, що РФ заблокувала консенсусне рішення щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії в Україні. Це рішення – безвідповідальне та невиправдане, проте, думаю, навряд чи викликає подив. Ніхто ніколи не забуде дії Росії, які привели нас сьогодні до цього моменту", – сказав Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні.
За його словами, США повністю згодні із запереченнями, висловленими послом України та країною-господинею, проти закриття СММ. "Ми також цілком підтримуємо зусилля голови, націлені на продовження переговорів щодо консенсусу з цього питання", - наголосив Карпентер.
Він додав, що західні країни будуть зобов'язані допомогти Україні після війни.
"Коли закінчиться бійня, ми повинні будемо допомогти Україні відновитися. Українці борються не лише за свою свободу, а й за весь вільний світ від імені усіх нас. Нам буде потрібна повна і незмінна відданість усіх миролюбних держав, щоб допомогти їм у відновленні суверенної, демократичної та процвітаючої України", - підсумував Карпентер.
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НАСКІЛЬКИ Я ЗНАЮ, ТАМ ОФІЦЕРИ ГУР МО РФ "ПІД КРИШОЮ" ПРАЦЮВАЛИ...
по крайне мере на время войны?
ведь они напали, они убивают и рушат
какой еще нахрен мандат в обсе?
их же выперли, точнее они сами первее вышли из совета европы
почему в этой обсе они еще сидят?
потом так же будут по "линии ордло" постоянно быковать?
бредятина какая-то
бюрракратический садизм