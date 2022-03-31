Вишеград звільнено від російських окупантів, найближчим часом будуть дуже-дуже гарні новини, - ЗСУ (виправлено)
Українські захисники звільнили Вишеград на Київщині.
Про це під час брифінгу заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, найближчим часом на нас чекають гарні новини, і, повірте мені, вони будуть. Я знаю, що багато хвилюєтесь за Бучу, за Вишгород... Вишгород уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже-дуже гарні новини. Думаю, день-два, і ми бачитимемо чудову картину, і далі розвиватимемо свій успіх", - сказав він.
Водночас він закликав не розслаблятись, оскільки ворог може завдати удару у відповідь.
Ймовірно Грузевич обмовився і мав наувазі населений пункт Вишеград Бучанського району Київської області.
Вишгород контролюється Збройними Силами України.
В ефірі телемарафону заступниця глави Міноборони Ганна Маляр підтвердила, що звільнили село Вишеград, а не Вишгород.
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Цензор, навіщо постити таке?
Може з Ворзелем сплутали?
Але раніше за Бучу його аж ніяк не можливо звільнити .
За Бучу , за Ворзель душа болить . Там такі чудові місця . Такі сосни !
Але мається на увазі містечко в Макарівському районі .
А місто Вишгород жодного дня не був під *************** .
Орки навіть до Пущі не доповзли .
А від Вижгорода до Оболоні 15-20 км м-ст. "Героїв Дніпра" .
Не факт , що вони й Димер захоплювали . Не кажучи про Нові Петрівці .
Оце усе на київському водосховищі . Як й Лютеж .
Вышгород возле плотины Киевской ГЭС находится, и по крайней мере, на карте ISW эта территория не значится м значилась, ни как занятая, ни как освобожденная
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-30
и в данном случае я американцам верю.
Живу недалеко от пл. Шевченка, впрочем пусть выскажутся сами вышгородцы
Як е бісять ці редактори. Вони взагалі тексти перевіряють?
Це дезінформація. Це дуже небезпечно
Ви там взагалі упоролись?
Не дезінформуйте свою аудиторію.
ВИШГОРОД ЖОДНОГО ДНЯ не був під окупантом.