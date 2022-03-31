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Новини Війна
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Вишеград звільнено від російських окупантів, найближчим часом будуть дуже-дуже гарні новини, - ЗСУ (виправлено)

війна

Українські захисники звільнили Вишеград на Київщині.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, найближчим часом на нас чекають гарні новини, і, повірте мені, вони будуть. Я знаю, що багато хвилюєтесь за Бучу, за Вишгород... Вишгород уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже-дуже гарні новини. Думаю, день-два, і ми бачитимемо чудову картину, і далі розвиватимемо свій успіх", - сказав він.

Водночас він закликав не розслаблятись, оскільки ворог може завдати удару у відповідь.

Ймовірно Грузевич обмовився і мав наувазі населений пункт Вишеград Бучанського району Київської області.

Вишгород контролюється Збройними Силами України.

В ефірі телемарафону заступниця глави Міноборони Ганна Маляр підтвердила, що звільнили село Вишеград, а не Вишгород.

Читайте: Росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта, - ОТУ "Схід"

Автор: 

Київська область (4003) звільнення (2667) Вишгород (71)


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Топ коментарі
+30
Что за хрень? Не было орков в Вышгороде! Они не перешли реку Ирпень возле Демидова.
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31.03.2022 20:05
+25
Мова певне йде про Вишеград під Макаровим, а не про Вишгород.
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31.03.2022 20:11
+23
Обмовився. Вишгород жодної хвилини і не був і близько під не нашим контролем )))
Цензор, навіщо постити таке?
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31.03.2022 20:06
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О, сцикло Ляпота скоро повернеться додому.
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31.03.2022 20:05 Відповісти
Мова певне йде про Вишеград під Макаровим, а не про Вишгород.
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31.03.2022 20:11 Відповісти
По ходу дійсно Вишеград, біля Макарова.
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31.03.2022 20:46 Відповісти
Як він допомагає та збирає кошти я бачу постійно, а ти, як я розумію, користь державі приносиш безглуздими коментарями? Чи просто ботік-ідіотік?
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31.03.2022 20:16 Відповісти
Город княгини Ольги освобожден!!! Слава Украине!
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31.03.2022 20:05 Відповісти
Це якась дурня. Вишгород і не був захоплений, як і решта сіл по цю сторону річки Ірпінь
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31.03.2022 20:10 Відповісти
Вишеград під Макаровим мається на увазі певне. Виправте.
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31.03.2022 20:12 Відповісти
Что за хрень? Не было орков в Вышгороде! Они не перешли реку Ирпень возле Демидова.
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31.03.2022 20:05 Відповісти
Скорее всего речь о Гостомеле.
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31.03.2022 20:08 Відповісти
Обмовився. Вишгород жодної хвилини і не був і близько під не нашим контролем )))
Цензор, навіщо постити таке?
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31.03.2022 20:06 Відповісти
А хіба кацапоіди були у Вишгороді?
Може з Ворзелем сплутали?
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31.03.2022 20:07 Відповісти
Ні , ні -- нажаль . Ворзель це моє дитинство ...
Але раніше за Бучу його аж ніяк не можливо звільнити .
За Бучу , за Ворзель душа болить . Там такі чудові місця . Такі сосни !

Але мається на увазі містечко в Макарівському районі .
А місто Вишгород жодного дня не був під *************** .

Орки навіть до Пущі не доповзли .

А від Вижгорода до Оболоні 15-20 км м-ст. "Героїв Дніпра" .

Не факт , що вони й Димер захоплювали . Не кажучи про Нові Петрівці .
Оце усе на київському водосховищі . Як й Лютеж .
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31.03.2022 20:35 Відповісти
Димер в перший день захопили. Він же за підірваний мостом. Через Димер йшла вся техніка на Гостомель і сусідні згадані вами міста.
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31.03.2022 21:32 Відповісти
неподалі того Вишеграда є село Буча а місто Буча - то інше
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31.03.2022 22:15 Відповісти
Это уже какое-то шапкозакидательство. Расслабляться нельзя - на Восток лезет чума мокшанская....
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31.03.2022 20:09 Відповісти
а на востоке они горят как-то по другому?
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01.04.2022 01:44 Відповісти
Глянул гугл мэпс где это, не позорьтесь((
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31.03.2022 20:09 Відповісти
Мова про Вишеград під Макаровим
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31.03.2022 20:30 Відповісти
Так в Вышгороде и не было орков
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31.03.2022 20:10 Відповісти
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31.03.2022 20:10 Відповісти
Що за нісенітниця? Вишгород з першого дня війни був під контролем ЗСУ.
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31.03.2022 20:11 Відповісти
)(уйло раздратований невдачами і буде робити пекло...щоб захопити ОРДЛО..тим більше на парад 9 травня треба показати парад на крсні площі
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31.03.2022 20:12 Відповісти
Что за муйню Грузевич заявил.
Вышгород возле плотины Киевской ГЭС находится, и по крайней мере, на карте ISW эта территория не значится м значилась, ни как занятая, ни как освобожденная
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-30
и в данном случае я американцам верю.
Живу недалеко от пл. Шевченка, впрочем пусть выскажутся сами вышгородцы
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31.03.2022 20:12 Відповісти
Вишгород з першого дня війни був під контролем ЗСУ.
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31.03.2022 20:16 Відповісти
Вот и я об этом.
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31.03.2022 20:18 Відповісти
Попутали з Вишеградом під Макаровим
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31.03.2022 20:31 Відповісти
Вишеград! Ви хоч перевіряйте перед тим, як оприлюднювати! Вишгород - це практично околиця Київа. А вищеград селище поблизу Макаріва, Київська область. І це я ще аж ніяк не киянин, а вам киянам з редакції соромно так помилятися!
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31.03.2022 20:14 Відповісти
Кацапы, уже из Чернобыля, бегут. Чуть бунт не подняли, мол облучились! Придурки, начали копать траншеи, в одном из самых загрязненных участков Зоны, получили сильную дозу радиации. Ну, что, кацапские подруги, встречайте, славного, полового бесполезного, светящегося, в темноте, рашен зольдатен. А если, вдруг, чтото и поможет, то мутанты, в третьем поколении, вам, суки, обеспечены. И тогда, точно, раша, окончательно и бесповоротно, превратится в Оркостан.
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31.03.2022 20:22 Відповісти
Касаби і так мутанти, а після опромінення стануть мутованими мутантами
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31.03.2022 20:38 Відповісти
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31.03.2022 21:09 Відповісти
Вышгород? А жители то хоть в курсе, что их захватывали? Еще Франковск освободите.
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31.03.2022 20:33 Відповісти
Вишеград, а не Вишгород
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31.03.2022 20:46 Відповісти
Який ще Вишгород? У нас нічого крім обстрілів не було, що ви тут несете?
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31.03.2022 20:47 Відповісти
Похоже, они отходят сами. Но радоваться рано, готовится что то очень нехорошее.
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31.03.2022 20:52 Відповісти
Ймовірно мали на увазі вишгородський напрямок, а не Вишгород.
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31.03.2022 20:58 Відповісти
І напрямок також не був окупованим.
Як е бісять ці редактори. Вони взагалі тексти перевіряють?

Це дезінформація. Це дуже небезпечно
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31.03.2022 21:18 Відповісти
Вишгород ніколи не був окупованим.
Ви там взагалі упоролись?
Не дезінформуйте свою аудиторію.
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31.03.2022 21:05 Відповісти
Якщо журналісти цензору не знають, то мова йшла про Вишеград, на сході Макарова.
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31.03.2022 21:08 Відповісти
Давай сначала хорошие новости и потом хвастаться. За Вышгород конечно зачёт.
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31.03.2022 21:08 Відповісти
Мене цікавить чому не сидидь празота чмо з немитою бородою погребинський
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31.03.2022 21:08 Відповісти
***, ви перш ніж радіти - голову включайте.
ВИШГОРОД ЖОДНОГО ДНЯ не був під окупантом.
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31.03.2022 21:12 Відповісти
https://liveuamap.com/uk/2022/31-march-ukrainian-military-liberated-vyshehrad-nw-to-kyiv https://liveuamap.com/uk/2022/31-march-ukrainian-military-liberated-vyshehrad-nw-to-kyiv
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31.03.2022 21:15 Відповісти
Я вже задовбався казитись від тих "гарних новин". На війні нема в біса гарних новин, на війні є оперативні обставини! Гарні новини починуться після вигнання загарбників геть, включно з Криму та Донбасу! А зараз в нас біда, важка військова праця та горе за загиблими. Матір вашу із вашими довбаними "гарними новинами"!
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31.03.2022 21:39 Відповісти
Включаєм логіку... озвучили що ского відкриють житомирську трасу до Житомира... Вишгород до житомирської траси не має відношення, Вишеград, якщо в ньому були свинособаки, звичайно має відношення до траси... висновок - переплутали Вишеград з Вишгородом.
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31.03.2022 21:50 Відповісти
для тупого автора статті що Вишгород, що Вишеград - вшистко єдно.
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31.03.2022 21:52 Відповісти
Вышеград - село, входит в Макаровский район Киевской области!!!
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31.03.2022 22:53 Відповісти
 
 