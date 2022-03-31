Вишеград звільнено від російських окупантів, найближчим часом будуть дуже-дуже гарні новини, - ЗСУ (виправлено)

Українські захисники звільнили Вишеград на Київщині.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, найближчим часом на нас чекають гарні новини, і, повірте мені, вони будуть. Я знаю, що багато хвилюєтесь за Бучу, за Вишгород... Вишгород уже наш, під контролем. Найближчим часом, як я вже сказав, у нас будуть дуже-дуже гарні новини. Думаю, день-два, і ми бачитимемо чудову картину, і далі розвиватимемо свій успіх", - сказав він.

Водночас він закликав не розслаблятись, оскільки ворог може завдати удару у відповідь.

Ймовірно Грузевич обмовився і мав наувазі населений пункт Вишеград Бучанського району Київської області.

Вишгород контролюється Збройними Силами України.

В ефірі телемарафону заступниця глави Міноборони Ганна Маляр підтвердила, що звільнили село Вишеград, а не Вишгород.

Читайте: Росіяни масово пишуть рапорти на звільнення з лав армії окупанта, - ОТУ "Схід"