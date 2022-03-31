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Новини Війна
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Війська РФ планують взяти у блокаду Краматорськ та Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти,арміярф,окупант

Російські окупаційні війська планують взяти у блокаду Краматорськ та Слов'янськ на Донеччині.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знову застосували заборонені фосфорні боєприпаси у Краматорську, - Білошицький. ВIДЕО

Автор: 

блокада (737) Генштаб ЗС (6484) Краматорськ (649) Слов’янськ (593)


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Топ коментарі
+14
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31.03.2022 20:34
+12
Войска рф хотят взять за щеку
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31.03.2022 20:27
+11
Даже намного тревожные, чем перед 24-м... Там то было понятно что ***** получит *****, если пойдет 200-тысячной бандой на такой большой фронт. А вот если такую большую банду собрать на одно направление, то тут только чудо нас спасет, но Томагавки нам никто давать не собирается...
Лучше бы они все под Киевом и Черниговом остались...
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31.03.2022 20:30
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Новости сегодня тревожные...
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31.03.2022 20:27 Відповісти
Даже намного тревожные, чем перед 24-м... Там то было понятно что ***** получит *****, если пойдет 200-тысячной бандой на такой большой фронт. А вот если такую большую банду собрать на одно направление, то тут только чудо нас спасет, но Томагавки нам никто давать не собирается...
Лучше бы они все под Киевом и Черниговом остались...
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31.03.2022 20:30 Відповісти
ну так и наши перекинут из под Киева туда войска. Сомневаюсь, что в нынешних реалиях вообще возможно расеянам кодло в 200 тысяч солдат наскрести.
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31.03.2022 20:34 Відповісти
Нам западные партнёры понадавали оружия для партизанской борьбы, и на первом этапе оно нас спасло. Спустя месяц позора расейские генералы поняли что нападать всем фронтом была ошибка и все силы кинут в одно направление, в таком случае оборонительное оружие стает бесполезным. На втором этапе нам надо артиллерии, танков и авиации как минимум не меньше, чем у орков. Да что говорить, они могут 200 ракет одномоментно запустить по одном направлении и нам будет тяжело. А нам запускать в ответ, благодаря гениальным действиям команды Зе, нечего.
А насчёт количества группировки. На начало вторжения вместе с денерастами (почему-то о них все забывают и не учитывают, а там плюс 50к мяса изначально было) у них было примерно 230к человек. Убитых, раненых и пленников примерно 70к. Остаётся 160к. В Херсонской области примерно 20к, вокруг Мариуполя 15к, ну и оставят на Киевском и Черниговском направлении для отвлечения наших сил 15к. Уже 110к. Но все это время они собирали со всех частей все, что движется, плюс продолжали выхватывать жителей ордло, которые шли мимо по улице. 40к это минимум с того, что они могли собрать. То есть 150-тысячная группировка на направлении Харьков/ООС у них есть
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31.03.2022 20:49 Відповісти
лол)У них було 120 тис на початок вторгнення.Решта це тиловики,водії,поварі та ін.40% вони вже втратили.Залишилося десь 70 тис.Маріуполь штурмує 15 тис.На Херсоні у них най буде 20 тис.На Київ і Чернігів ще 15 тис. лишать.
Ітого на ООС у них залишається 20 тис. плюс днрасти.Не так вже й багато.Наших там тоже не мало.Десь 30 тис.Тут проблема більше в техніці.Якшо вони стянуть туда всю свою артилерію,танки і авіацію то і справді нашим буде важкувато.
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31.03.2022 20:58 Відповісти
Є інфа, що більше 300 тисяч вже закинуто (не враховуючи тих, хто здох чи поранений), так що з урахуванням жмурів та інвалідів. 250к в Україні орків зараз.
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31.03.2022 21:24 Відповісти
Знову чомусь кількість денерастів ніхто не хоче рахувати. 50к було на початок, плюс за місяць десяток тисяч точно зібрали. Ну і з парашки звозили все, що хоч більш менш рухається, по підрахункам експертів, до 30к піхоти могли назбирати. До 20к, про які ти написав, додаємо 90к і отримуємо 110к, це чисто піхота без водіїв і поварів. Я не розумію чому у нас так почали рашку шапками закидувати. Так, вони тупі. Але ж і бик тупий, але рогами вбити може. Так і тут. Вони Маріуполь під нуль знесли, а в зоні оос залишились одні села і 6 містечок, які в сумі як Маріуполь будуть, їм їх знести під нуль нічого не коштує
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31.03.2022 21:29 Відповісти
там по пути к Славянску леса начинаются большие (Славяногорс) ******** они продвигаться туда!
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31.03.2022 21:22 Відповісти
У Святогорському монастирі їхня ж база. А там до Слов"янську рукой подати
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31.03.2022 23:34 Відповісти
А резервы наши на что .Можно так же из под Киева пропорциональную оркам часть сил перебросить на донбасс .Причём сделать это гораздо быстреенам по прямой ,чем оркам по окружной через белорусь и территорию россии
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31.03.2022 20:38 Відповісти
На таком маленьком участке будет играть роль количество техники, джавелинами и стугнами уже не поиграешь. Даже если мы 200к туда кинем, они завалят огнем с артиллерии, танком и самолётов
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31.03.2022 20:53 Відповісти
Наоборот, при плотности войск, оборянется будет легче, поэтому рф не продвинулась особо в донбасе..
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01.04.2022 03:17 Відповісти
Войска рф хотят взять за щеку
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31.03.2022 20:27 Відповісти
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31.03.2022 20:34 Відповісти
уже взяли)))...отчмокивают))
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31.03.2022 21:00 Відповісти
Мячти мячти, лапотниє нєзбиточниє мячти...
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31.03.2022 20:28 Відповісти
Кому хочется увидеть Париж, а фашисту лишь бы Украину бомбить
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31.03.2022 20:29 Відповісти
Витончений чорний гумор.
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31.03.2022 21:59 Відповісти
Вот твари. Если бы они сразу сосредоточились на этом, а не на Киеве и Чернигове, то было бы много легче.
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31.03.2022 20:29 Відповісти
З'явилась новітня таємна зброя української армії з біолабораторій (спільно зі Штатами).

В Олешківському районі троє російських окупантів стали добривом та ще 25 потрапили в лікарню після нерівного бою з херсонськими бджолами.
 Навесні бджіл годують, а тут вони були голодні і розлючені на окупантів.
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31.03.2022 20:30 Відповісти
Новейшая вундервафля от *************

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31.03.2022 20:32 Відповісти
⚡️ Испания направила уже десять самолетов с наступательным вооружением в Украину. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
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31.03.2022 20:32 Відповісти
Это неправда, к сожалению. Ссылка на оригинал https://www.lainformacion.com/espana/defensa-envia-diez-aviones-ucrania-armas-material-defensivo/2863642/ испанского издания.
Кацапские СМИ сказали о "наступательном", наши желтушные новостные ленты это скопировали.
Там 10 самолетов гуманитарных и оборонных грузов.

Не читайте кацапские СМИ, даже если они пишут что то приятное.
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31.03.2022 20:41 Відповісти
Тоже неплохо!
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31.03.2022 20:43 Відповісти
Правда. " siete de ellos con material ofensivo" - семь из них с наступательным материалом (цитата из источника который ты привёл).
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31.03.2022 22:33 Відповісти
Да, я к счастью облажался с переводом.
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31.03.2022 22:36 Відповісти
Более развернуто : "Всего за последний месяц было отправлено дюжина рейсов, семь из них с материалами наступательного характера и еще три с материалами оборонительного или гуманитарного характера" , согласно данным, собранным Europa Press.
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31.03.2022 23:47 Відповісти
Так отправляйте на восток подкрепления .Орки часть сил вывели из под Киева на донбасс и вы пропорционально отправьте часть оттуда туда же
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31.03.2022 20:33 Відповісти
А если это дезинформация? Если они только этого и ждут?
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31.03.2022 20:52 Відповісти
Большие перемещения хорошо контролируются со спутников.
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31.03.2022 21:13 Відповісти
Так они этого и ждёт что части войск от Киева уйдёт на восток.
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31.03.2022 21:12 Відповісти
Евакуюйте жителів по максимуму, щоб потім не робити гуманітарні коридори.
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31.03.2022 20:35 Відповісти
Ну і? Знову як з Маріуполем буде? А люська розкаже,що деблокувати неможливо.
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31.03.2022 20:36 Відповісти
А Київ за три дні вже не планують? Странно
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31.03.2022 20:41 Відповісти
там москалей и уложить навсегда нужно, иначе Новоотсосия со столицей в Харькове вырисовывется, план Б ху.йла!
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31.03.2022 20:41 Відповісти
Неля Штёпа уже выщипывает усы.
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31.03.2022 20:51 Відповісти
а пока прячутся, суки, и через орудие дышат:
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31.03.2022 21:32 Відповісти
"... the ugly tractors..." 😱😨
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01.04.2022 02:57 Відповісти
Что то тревожно как то А что если они сделают 2 мощных фронта с Восточного и Южного направления И будут пробивать до Киева им даже не нужно тогда север там белорусы потом пригодятся
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31.03.2022 23:40 Відповісти
Если так было легче, русские спазу сделали бы, наступать плотным рядом, это непросто..
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01.04.2022 03:20 Відповісти
Юзовское месторождение сланцевого газа (Славянск), второе крупнейшее в Европе в альтернативу Газпрома - скорей всего и есть яблоко раздора. Не зря там Абрамович с Арахамия нарисовались -))
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01.04.2022 03:37 Відповісти
Юзовское месторождение сланцевого газа (Харьков-Славянск), второе крупнейшее в Европе в альтернативу Газпрома - скорей всего и есть яблоко раздора. Не зря там Абрамович с Арахамия нарисовались -))
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01.04.2022 03:38 Відповісти
 
 