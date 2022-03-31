Війська РФ планують взяти у блокаду Краматорськ та Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська планують взяти у блокаду Краматорськ та Слов'янськ на Донеччині.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Перехватчик
показати весь коментар31.03.2022 20:34
+12 Александр Петров #434213
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+11 Aks World
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Лучше бы они все под Киевом и Черниговом остались...
А насчёт количества группировки. На начало вторжения вместе с денерастами (почему-то о них все забывают и не учитывают, а там плюс 50к мяса изначально было) у них было примерно 230к человек. Убитых, раненых и пленников примерно 70к. Остаётся 160к. В Херсонской области примерно 20к, вокруг Мариуполя 15к, ну и оставят на Киевском и Черниговском направлении для отвлечения наших сил 15к. Уже 110к. Но все это время они собирали со всех частей все, что движется, плюс продолжали выхватывать жителей ордло, которые шли мимо по улице. 40к это минимум с того, что они могли собрать. То есть 150-тысячная группировка на направлении Харьков/ООС у них есть
Ітого на ООС у них залишається 20 тис. плюс днрасти.Не так вже й багато.Наших там тоже не мало.Десь 30 тис.Тут проблема більше в техніці.Якшо вони стянуть туда всю свою артилерію,танки і авіацію то і справді нашим буде важкувато.
В Олешківському районі троє російських окупантів стали добривом та ще 25 потрапили в лікарню після нерівного бою з херсонськими бджолами.
Навесні бджіл годують, а тут вони були голодні і розлючені на окупантів.
Кацапские СМИ сказали о "наступательном", наши желтушные новостные ленты это скопировали.
Там 10 самолетов гуманитарных и оборонных грузов.
Не читайте кацапские СМИ, даже если они пишут что то приятное.