Війська РФ планують взяти у блокаду Краматорськ та Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська планують взяти у блокаду Краматорськ та Слов'янськ на Донеччині.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ", - йдеться в повідомленні.

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