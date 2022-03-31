Україна обов’язково отримає від Росії репарації в повному обсязі, – Ахметов для Bloomberg
Бізнесмен Рінат Ахметов впевнений, що після закінчення війни Україна отримає від Росії репарації в повному обсязі.
Про це він повідомив у коментарі виданню Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я впевнений, що Україна вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі", - заявив бізнесмен.
Він додав, що підприємства SCM, що йому належать, подадуть позови проти Російської Федерації з відшкодування збитків, завданих військовою агресією.
"SCM обов'язково подасть позов до Російської Федерації з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською військовою агресією", - сказав Ахметов.
Проте зараз всі зусилля бізнесмена та його активів зосереджені на тому, щоб Україна перемогла у війні, розв'язаній Росією.
"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному, що має значення, — допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити та полегшити їхній біль та страждання", — підкреслив Ахметов.
Нагадаємо, з початку війни підприємства Ахметова почали надавати матеріальну та технічну підтримку збройним силам та силам територіальної оборони для захисту суверенітету України. Також його бізнеси разом із благодійним фондом розгорнули програми гуманітарної допомоги постраждалим від війни мирним громадянам.
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ИМЕЕМ К СОЖАЛЕНИЮ СОСЕДА - СТРАНА ТРУПОВ !
И до военных действий РоЗия была страной изгоем , а после Отечественной войны с Украиной станет страной- трупом …
Но чтобы навсегда её похоронить у меня есть хорошая идея !
Вместе с Россией мы должны обязательно совершить «погребение» строительного и массы отходов от разборки разрушенных домов и зданий, мостов и переходов .
Но к счастью эти отходы в отличии от России их ожидает «вторая жизнь».
Все эти отходы могут быть использованы для отсыпки границы между РоZZИей и Украиной !А в дальнейшем используя современные технологии переработки материалов мы сможем из них сделать бетон для СТЕНЫ между варварской страной и Новой Украиной !!
Это будет вечный Памятник борьбы Добра и Зла русского мира !