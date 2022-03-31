Україна обов’язково отримає від Росії репарації в повному обсязі, – Ахметов для Bloomberg

Бізнесмен Рінат Ахметов впевнений, що після закінчення війни Україна отримає від Росії репарації в повному обсязі.

Про це він повідомив у коментарі виданню Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що Україна вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі", - заявив бізнесмен.

Він додав, що підприємства SCM, що йому належать, подадуть позови проти Російської Федерації з відшкодування збитків, завданих військовою агресією.

"SCM обов'язково подасть позов до Російської Федерації з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською військовою агресією", - сказав Ахметов.

Проте зараз всі зусилля бізнесмена та його активів зосереджені на тому, щоб Україна перемогла у війні, розв'язаній Росією.

"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному, що має значення, — допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити та полегшити їхній біль та страждання", — підкреслив Ахметов.

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Нагадаємо, з початку війни підприємства Ахметова почали надавати матеріальну та технічну підтримку збройним силам та силам територіальної оборони для захисту суверенітету України. Також його бізнеси разом із благодійним фондом розгорнули програми гуманітарної допомоги постраждалим від війни мирним громадянам.