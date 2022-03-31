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Новини Війна
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Україна обов’язково отримає від Росії репарації в повному обсязі, – Ахметов для Bloomberg

ахметов

Бізнесмен Рінат Ахметов впевнений, що після закінчення війни Україна отримає від Росії репарації в повному обсязі.

Про це він повідомив у коментарі виданню Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що Україна вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі", - заявив бізнесмен.

Він додав, що підприємства SCM, що йому належать, подадуть позови проти Російської Федерації з відшкодування збитків, завданих військовою агресією.

"SCM обов'язково подасть позов до Російської Федерації з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською військовою агресією", - сказав Ахметов.

Проте зараз всі зусилля бізнесмена та його активів зосереджені на тому, щоб Україна перемогла у війні, розв'язаній Росією.

"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному, що має значення, — допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити та полегшити їхній біль та страждання", — підкреслив Ахметов.

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Нагадаємо, з початку війни підприємства Ахметова почали надавати матеріальну та технічну підтримку збройним силам та силам територіальної оборони для захисту суверенітету України. Також його бізнеси разом із благодійним фондом розгорнули програми гуманітарної допомоги постраждалим від війни мирним громадянам.

Автор: 

Ахметов Рінат (2354) росія (64911) репарації (62)


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Топ коментарі
+22
Правительство Эстонии одобрило проект поправок в УК республики, согласно которым оказание помощи России в войне против Украины будет классифицироваться как уголовное преступление, а публичная демонстрация враждебных символов - как проступок.
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31.03.2022 20:27
+13
а міг в зародиші весь той секпарський затормозити в даунбасії ще в 2013 му - але хотів нагнути Яценюка - центральну владу, щоб далі бути "королем" та доїти даунбасію...який приїхав на перемовини в Донецьк...- ну а путлер всім тим скористався ...
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31.03.2022 20:32
+12
На компенсации себе в первую очередь намекает, причем через западные СМИ.
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31.03.2022 20:28
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Правительство Эстонии одобрило проект поправок в УК республики, согласно которым оказание помощи России в войне против Украины будет классифицироваться как уголовное преступление, а публичная демонстрация враждебных символов - как проступок.
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31.03.2022 20:27 Відповісти
Эстонии в ближайшее время газ не потребуется, там достаточно будет ватных пердаков.
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31.03.2022 20:36 Відповісти
На компенсации себе в первую очередь намекает, причем через западные СМИ.
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31.03.2022 20:28 Відповісти
Рінат вже має плани на ці гроші?
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31.03.2022 20:29 Відповісти
А як же. Він же найбільше потерпає. Куди там Харкову,Чернігову чи Маріуполю.
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31.03.2022 20:35 Відповісти
ну він то точно отримає, але для початку щоб наблизити цей щасливий день, хиба не треба тільки продуктовими наборами обмежуватися.
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31.03.2022 20:30 Відповісти
Цікаво, а про що Коломойський думає? Чи він вже не думає?
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31.03.2022 20:30 Відповісти
думки коломИйського озвучують арахамії_подоляки_чалий в т.зв. "переговорній_групі"
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31.03.2022 20:37 Відповісти
Здається, ці арахамії_подоляки_чалії вже викуплені Абрамовичем!
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31.03.2022 20:58 Відповісти
Якраз вони на побігеньках в обох. Звісно, що головний бонус матиме коломИйський.
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31.03.2022 21:01 Відповісти
😱 В России на 73-летнюю пенсионерку напали в подъезде из-за... авоськи с сахаром весом 5 кг

Полицейские Тульской области выяснили, что нападавшая - 44-летняя ранее судимая женщина, которая живет на одной улице с потерпевшей. Грабительница признала свою вину. Сахар пенсионерке вернули.
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31.03.2022 20:30 Відповісти
тараканам без сахара не выжить ...
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31.03.2022 20:34 Відповісти
Зуб дає
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31.03.2022 20:30 Відповісти
Новейшая вундервафля от *************

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31.03.2022 20:31 Відповісти
Ето говновозка?
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31.03.2022 20:36 Відповісти
Хавчик кацапан повезли)
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31.03.2022 20:40 Відповісти
Полевая кухня
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31.03.2022 21:04 Відповісти
Кросивое. Оставлю здесь.
https://twitter.com/i/status/1509253483215704066
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31.03.2022 20:31 Відповісти
Вірний маршрут вказали хлопці Зміїного! Це КОСМОС!
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31.03.2022 21:27 Відповісти
а міг в зародиші весь той секпарський затормозити в даунбасії ще в 2013 му - але хотів нагнути Яценюка - центральну владу, щоб далі бути "королем" та доїти даунбасію...який приїхав на перемовини в Донецьк...- ну а путлер всім тим скористався ...
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31.03.2022 20:32 Відповісти
Так і є. Він тоді лише погудів. Утім, продовжував політику "гудка" аж до цієї фази війни. Може тепер щось втямив?
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31.03.2022 20:39 Відповісти
А чого він більше не гудить? Хто знає?
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31.03.2022 21:25 Відповісти
Я тогда постоянно стримы смотрел с Донбаса. Там рефреном все гудело Ринат фсе парешаит. Парешал. Чмо. А ведь мог загнуть этих долбаных шахтеров в бараний рог. Себе тоже сделал хуже.
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31.03.2022 22:17 Відповісти
Ахметка потирает руки. Надо собственные опустевшие карманы обратно набить. А Украина вторична.
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31.03.2022 20:32 Відповісти
Весь прикол, что он не вспопинает никого ,кто сделал его олигархом . Ни Кучму , ни Пчеловода ,ни.....
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31.03.2022 21:07 Відповісти
О. А цей до чого тут? Цьому також потрібно рахунок виставити за збитки Україні.
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31.03.2022 20:33 Відповісти
А куди подівся Коломойський??? Чим він допомогає армії???
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31.03.2022 20:34 Відповісти
Надеюсь не как Чечня.
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31.03.2022 20:34 Відповісти
гудок получит или государство Украина?. и где его оппонент беня со своими претензиями на репарацию?
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31.03.2022 20:37 Відповісти
Дайте мені довідку? Скільки Ренат дав допомоги наших грошей на зброю. Наголошую, наших грошей на зброю!!! Коли допомагаєш коштами на закупівлю зброї, це вже поступок. А, так виходить мільярди на нас заробив, та декілька мільйонів на гуманітарку відправив, щоб знов бути при владі, та щоб його ніхто не трогав. Ахметов і компанія, вині в війні.
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31.03.2022 20:43 Відповісти
100 пудов!
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31.03.2022 21:29 Відповісти
Пожалуйста. Как вы и просили. Справка.
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31.03.2022 21:42 Відповісти
Ахмєтка вже на бабло націлився.
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31.03.2022 20:49 Відповісти
Перший у черзі.
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31.03.2022 21:30 Відповісти
где же ты был в 14годе
Яныка пытался спасти?
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31.03.2022 21:01 Відповісти
Он гудел. В казино Монако.
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31.03.2022 21:40 Відповісти
Гудок, ты, уже и ручки потираешь? А ты хоть один бронежилет купил для ВСУ? Не говорю уже танке или артсистеме с бк.
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31.03.2022 21:39 Відповісти
Чекаю, коли федерастня висуне вимоги Україні щодо репарацій. У нас є кому ці вимоги можна всучити. Слід. ком. РФ порушив:
- 17 200 справ про вбивство рос. солдатів
- 35 000 справ про завдання каліцтв рос. солдатам різного ст. тяжкості
- Про знищ. майна З.С. РФ на суму 10 млрд $.
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31.03.2022 22:09 Відповісти
У МЕНЯ ИДЕЯ !

ИМЕЕМ К СОЖАЛЕНИЮ СОСЕДА - СТРАНА ТРУПОВ !

И до военных действий РоЗия была страной изгоем , а после Отечественной войны с Украиной станет страной- трупом …
Но чтобы навсегда её похоронить у меня есть хорошая идея !
Вместе с Россией мы должны обязательно совершить «погребение» строительного и массы отходов от разборки разрушенных домов и зданий, мостов и переходов .
Но к счастью эти отходы в отличии от России их ожидает «вторая жизнь».
Все эти отходы могут быть использованы для отсыпки границы между РоZZИей и Украиной !А в дальнейшем используя современные технологии переработки материалов мы сможем из них сделать бетон для СТЕНЫ между варварской страной и Новой Украиной !!
Это будет вечный Памятник борьбы Добра и Зла русского мира !
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01.04.2022 03:37 Відповісти
 
 