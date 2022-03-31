Кулеба зустрівся із міністром оборони Польщі Блащаком: Обговорили останні події на передовій

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком та розповів йому про поточну ситуацію на фронті.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком у Варшаві. Ми обговорили останні події на передовій, оскільки Україна продовжує відбиватися від російських окупантів. Вдячний Польщі за рішучу підтримку України", - написав він.

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