Кулеба зустрівся із міністром оборони Польщі Блащаком: Обговорили останні події на передовій
Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком та розповів йому про поточну ситуацію на фронті.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустріч із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком у Варшаві. Ми обговорили останні події на передовій, оскільки Україна продовжує відбиватися від російських окупантів. Вдячний Польщі за рішучу підтримку України", - написав він.
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Paul Foxen
показати весь коментар31.03.2022 20:44 Відповісти Мені подобається 1
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