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Новини Війна
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Кулеба зустрівся із міністром оборони Польщі Блащаком: Обговорили останні події на передовій

кулеба,блащак

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком та розповів йому про поточну ситуацію на фронті.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком у Варшаві. Ми обговорили останні події на передовій, оскільки Україна продовжує відбиватися від російських окупантів. Вдячний Польщі за рішучу підтримку України", - написав він.

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Автор: 

Польща (8474) Кулеба Дмитро (3604) Блащак Маріуш (111)


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Пока что Кулеба и Залужный, 2 незашквареных чиновника, 2 титана = Бог Войны и Бог Дипломатии, остальные несут какую-то невероятную ахинею
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31.03.2022 20:44 Відповісти
 
 