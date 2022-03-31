За кордон та в межах України вимушено перемістилися понад 10 мільйонів осіб, - Денісова

Щодо вимушеного переміщення наших громадян у межах України та до європейських країн, то наразі таких осіб уже більше 10 мільйонів, половина з них - діти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це поінформувала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, яка взяла участь у Генеральній асамблеї Європейської мережі національних інституцій з прав людини (ENNHRI).

Серед іншого, вона поінформувала колег-омбудсманів європейських країн про численні злочини російських військ проти мирного населення України, зокрема дітей, із застосуванням неконвенційної зброї і гуманітарну ситуацію у захоплених містах.

"Розповіла про вимушене переміщення наших громадян в межах України та до європейських країн. Станом на сьогодні, таких громадян уже понад 10 мільйонів, половина з них – діти", - поінформувала Денісова.

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Вона також привернула увагу до примусової депортації громадян України з тимчасово захоплених територій України у рф.

"Таких, за повідомленням російської влади, вже понад 489 тисяч, 120 тисяч з них – діти", - уточнила Денісова.

За її даними, станом на ранок четверга, на 10:00, вже було зафіксовано і внесено у ЄРДР кримінальні справи щодо вбивств 148 дітей та поранення 232 дітей. Щодо даних по вбитих дітях, вона уточнила, що більшість українська влада не має змоги порахувати.

"У таких місцях, як Маріуполь, Ізюм, Харків, Волноваха, Гостомель – там взагалі не можна підійти до цих зруйнованих будинків і порахувати, скільки (осіб – ред.) загинуло, а скільки – живих, щоб їм надати необхідну допомогу", - уточнила Денісова.

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Вона зазначила, що наразі ворог активізувався дуже на напрямку Донецької і Луганської областей, росіяни знищують українські міста.

"Відомо про Маріуполь, де 90% всіх будинків зруйновано, і там ще ховаються у бомбосховищах, підвалах 160 тисяч людей, яких неможливо вивезти, тому що це (тривають – ред.) постійні обстріли рф. А коли ворог погоджується на гуманітарні коридори, то потім не дотримується домовленості і буквально розстрілює ці автобуси, авто, на яких переїжджають наші люди і які намагаються врятувати свої життя і життя своїх близьких", - сказала Денісова.

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