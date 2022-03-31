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Новини Війна
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Війська РФ планують окупувати третину України для того, щоб посилити свою позицію на переговорах, - Моравецький

рф

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив що, на його думку, російські війська прагнуть захопити третину території України, і що Москва використає це для посилення своєї позиції на переговорах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я бачу перегрупування, реорганізацію російських військ. Думаю, що українські сили вони спробують оточити досить швидко - зокрема на Донбасі. А потім, захопивши третину землі в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї... дуже сильної позиції", - сказав він.

Також Моравецький зазначив, що Москва "боїться довгострокових санкцій".

Також читайте: Тростянець після звільнення від окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: 

окупація (6661) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+37
Проблема в том, что кацапам пох на цену. Они угробят столько Ванек, сколько нужно. Я не устаю повторять, для Рашки главная ценность - захват новых территорий. Это смысл их существования. Поэтому у них так много территории и так мало населения.
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31.03.2022 20:46
+34
*** им в рот целиком а не треть Украины !
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31.03.2022 20:40
+32
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31.03.2022 20:49
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*** им в рот целиком а не треть Украины !
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31.03.2022 20:40 Відповісти
І добре загострений кілок в сраку.
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31.03.2022 20:43 Відповісти
у Поляков туго с картой Украины какие 1/3 что пся крев вообще ослепли и подурнели.. придурки абы языком мести всякую хренотень...
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31.03.2022 20:52 Відповісти
"Хрєнатєнь метуть" урюцькім ізіком недороблені совково-постсовкові інваліди совісті, моралі й честі з раком розуму.
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31.03.2022 21:27 Відповісти
Чего это будет им стоить ?
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31.03.2022 20:43 Відповісти
Ещё как минимум 10 тыс трупов и бутылка в жопе Мединского.
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31.03.2022 20:44 Відповісти
Проблема в том, что кацапам пох на цену. Они угробят столько Ванек, сколько нужно. Я не устаю повторять, для Рашки главная ценность - захват новых территорий. Это смысл их существования. Поэтому у них так много территории и так мало населения.
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31.03.2022 20:46 Відповісти
Не все в них так вже й весело, шановний: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 От 60 % до 65 % территории России - районы вечной мерзлоты. Наиболее широко она распространена в Восточной Сибири и Забайкалье.

P.S. Від себе додам: "На одной половінє теріторіі расіі -- вєчная мерзлота, а на другой -- "вечная куєта".
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31.03.2022 21:16 Відповісти
Блд... Ну от ХОЧЕТЬСЯ, просто душа ВИМАГАЄ, бидлоті нашій цитувати цілодобово у всі радіо-комп-теле-джерела "Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура" Марка Твена... Бо пердунам диванним новини підносити на тарілочці сенсу просто нема...
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31.03.2022 21:32 Відповісти
біосміття закінчуеться - бажаючих практично немае ...
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31.03.2022 20:53 Відповісти
расия планирует соснуть *****, вот каковы ее планы!
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31.03.2022 20:44 Відповісти
Они и Киев за 2 дня взять планировали, планировщики хреновы
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31.03.2022 20:46 Відповісти
Истребители дайте, хватит болтать и "предупреждать"!
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31.03.2022 20:47 Відповісти
ну в общем-то да, План Бу пукина теперь такой. юг он уже оккупировал.
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31.03.2022 20:47 Відповісти
но есть в этом момент истинны. если сломать хребет оркам на донбассе, пукин окончательно просрется. останется только шантаж яо.
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31.03.2022 20:50 Відповісти
як то кажуть: планувати - не мішки носити!
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31.03.2022 20:48 Відповісти
Тотальная война. Хотят переполовинить Украину.
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31.03.2022 20:49 Відповісти
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31.03.2022 20:49 Відповісти
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31.03.2022 20:49 Відповісти
абсолютно згідний..годину тому на цензорі я писав про це
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31.03.2022 20:57 Відповісти
"оточити"?? "пан", ты, года, попутал. Сейчас, 2022, а не 2014. ЗСУ, научились воевать. Слишком много жизней, было отдано нашими защитниками, за эту науку, чтобы опять, в "котлы" попадать.
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31.03.2022 20:52 Відповісти
Угу, а що тоді в Маріуполі, як не котел?
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31.03.2022 21:25 Відповісти
*** їм на воротник,а не Україну!
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31.03.2022 20:57 Відповісти
Думка ще одного "експерта" підїхала. Цей прем'єр мабуть великий натівський військовий стратег. Особисто командував американцями при операціях "буря в пустелі" і по знищенню усами бін ладена?!
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31.03.2022 21:01 Відповісти
Все, що вони можуть - це залишити своє ДНК в третині Українських земель.

Тай то не факт, зважаючи як наші Сонечки палять окупантів!
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31.03.2022 21:08 Відповісти
Он же планировал взять Киев за пару дней и к майскому параду объявить про победу и новороссию, а взамен получил что...рубль скатившийся на говно...пустые полки...стоящие заводы...безработицу...и это только пока самое интересное кацапов еще ждет...а ну и почти 18000 трупиков и раздолбаной техники почти на 700 миллиардиков...и не рублей...не забываем и почти 50000 раненых......в общем спецоперащия проходит нормально...
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31.03.2022 21:12 Відповісти
Це буде їм звізда...
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31.03.2022 21:13 Відповісти
СЕНСУ жодного в новини стадискові нашому таке подавати нема... Воно си вдавит й під стіл си всере, але нібуя не помітить, не усвідомить... БИДЛЯТИНА не помітила навіть, що зе-пистючатина реклямувала овоча колись, а вже про його кукуріки про "расіянітожилюдіівайниніхатят" 19.02 нагадувати то саме, що пердіти в калабаню й рахувати бульки... МІНІМУМ треба подавати, до того ж - фактичний. Подій кавалки, а це...
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31.03.2022 21:37 Відповісти
открою ******** секрет: даже не треть Украины, а всю! как вам такое
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31.03.2022 21:46 Відповісти
киев не окружили, а треть окружат
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31.03.2022 22:17 Відповісти
Юзовское месторождение сланцевого газа (Харьков-Славянск), второе крупнейшее в Европе в альтернативу Газпрома - скорей всего и есть яблоко раздора. Не зря там Абрамович с Арахамия нарисовались -))
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01.04.2022 03:45 Відповісти
А ще вони хочуть кинути атомну бомбу на Польщу. Єксперд Моравецький, страшно?
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01.04.2022 08:40 Відповісти
 
 