Війська РФ планують окупувати третину України для того, щоб посилити свою позицію на переговорах, - Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив що, на його думку, російські війська прагнуть захопити третину території України, і що Москва використає це для посилення своєї позиції на переговорах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Я бачу перегрупування, реорганізацію російських військ. Думаю, що українські сили вони спробують оточити досить швидко - зокрема на Донбасі. А потім, захопивши третину землі в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї... дуже сильної позиції", - сказав він.
Також Моравецький зазначив, що Москва "боїться довгострокових санкцій".
Топ коментарі
+37 Constantine N
показати весь коментар31.03.2022 20:46
+34 Мистер Икс #492862
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+32 Алла Новосад #194524
показати весь коментар31.03.2022 20:49
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P.S. Від себе додам: "На одной половінє теріторіі расіі -- вєчная мерзлота, а на другой -- "вечная куєта".
Тай то не факт, зважаючи як наші Сонечки палять окупантів!