На східному напрямку відбито 3 атаки ворога. Тривають бої, - ОТУ "Схід"

Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" продовжують давати гідну відсіч російським фашистам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

Як зазначається, станом на 20.00 31 березня наші захисники відбили 3 атаки ворога. Тривають бої.

Втрати противника становлять:

особового складу – до 50

танків – 3

БТР – 2

АТ – 1

"Російські окупанти не воїни, а звичайні мародери та волоцюги. Воїн ніколи не дозволить собі грабувати, ґвалтувати та вбивати дітей. Бо для воїна важливі принципи, поняття людяності та честі. Натомість для окупантів ці слова нічого не варті, вони просто відсутні в їхній системі моральних координат. Тому і ставлення в українських захисників до них відповідне: виявили, знищили, шукаємо наступних", - йдеться у повідомленні.

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