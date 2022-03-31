УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4808 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 328 10

На східному напрямку відбито 3 атаки ворога. Тривають бої, - ОТУ "Схід"

донецк,луганск,донбасс

Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" продовжують давати гідну відсіч російським фашистам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

Як зазначається, станом на 20.00 31 березня наші захисники відбили 3 атаки ворога. Тривають бої.

Втрати противника становлять:

особового складу – до 50

танків – 3

БТР – 2

АТ – 1

"Російські окупанти не воїни, а звичайні мародери та волоцюги. Воїн ніколи не дозволить собі грабувати, ґвалтувати та вбивати дітей. Бо для воїна важливі принципи, поняття людяності та честі. Натомість для окупантів ці слова нічого не варті, вони просто відсутні в їхній системі моральних координат. Тому і ставлення в українських захисників до них відповідне: виявили, знищили, шукаємо наступних", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Донбасі зараз близько тисячі "вагнерівців", - Пентагон

Автор: 

армія рф (17185) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
https://t.me/military_az/16069 Украина получит артиллерийские системы большой дальности и бронетехнику. О поставке танков речи не идёт-министр обороны Великобритании Бен Уоллес На фото САУ AS-90 английской разработки.Именно эти артиллерийские установки скоро получит Киев. Дальность стрельбы: 30 км САУ AS-90 оснащена автоматизированной системой управления огнём. Система так же может наводится на цель с помощью автоматической корректировки беспилотника.
показати весь коментар
31.03.2022 21:00
+9
Смерть ворогам ,кацапов ********** всех !
показати весь коментар
31.03.2022 20:59
+9
показати весь коментар
31.03.2022 21:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть ворогам ,кацапов ********** всех !
показати весь коментар
31.03.2022 20:59 Відповісти
https://t.me/military_az/16069 Украина получит артиллерийские системы большой дальности и бронетехнику. О поставке танков речи не идёт-министр обороны Великобритании Бен Уоллес На фото САУ AS-90 английской разработки.Именно эти артиллерийские установки скоро получит Киев. Дальность стрельбы: 30 км САУ AS-90 оснащена автоматизированной системой управления огнём. Система так же может наводится на цель с помощью автоматической корректировки беспилотника.
показати весь коментар
31.03.2022 21:00 Відповісти
Те що треба для деблокади Маріуполя.
показати весь коментар
31.03.2022 21:27 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 21:00 Відповісти
Бидло-лапатнікі вже народжуються крадіями вбивцями гвалтівниками мародерами...
показати весь коментар
31.03.2022 21:02 Відповісти
Схоже на те , що на Сході буде дуже гаряче , так як Київ взяти їм не по зубам , обісралися по повній !
показати весь коментар
31.03.2022 21:24 Відповісти
Краще брати в полон техніку , а росіян - просто вбивати на місці як нелюдів . За техніку можна після війни більше наших полонених обміняти ніж за свинособаку . Бо свинособак кацапки ще нарожают , а з технікою так не получиться . І в москві це розуміють .
показати весь коментар
31.03.2022 21:47 Відповісти
На изюмском направлении 2 дня затишие а ето настараживает
показати весь коментар
31.03.2022 22:04 Відповісти
https://www.facebook.com/victor.kevlyuk/posts/10221085118420406?__cft__[0]=AZW8Rdiihqbi_86BwNQ7xCW0C6G_ZcQgYM-JeO9eS0gP3DVcF85TASB7xHwgJL9-X6_ukGe_ioB5USfCP_A55TxiIYz7ArHXEBoIC2uxMpqz1r3zXAxuPDpy8Bu4eon57zY&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 20:00 ·



Чому Суми є важливим для мене місцем? Наша собака розпочала там свою виставкову кар'єру, як юніор, та виграла дві перші виставки, тому як кінолог-початківець маю подбати за збереження цього міста.

Щось давно ми в карти не гралися та й днями відбулися події, котрі на думку Пенсіонінформбюро є важливими, але залишилися поза увагою загалу. ЗС України тихесенько так накостиляли противнику. Між іншим - елітному. Котрий біля мавзолею на парадах ходив, поки до нас не припхався.

Чого ми досягли? На малюночку - дві сині змії. Це ділянки доріг, котрі ЗСУ повернули під український контроль у повному обсязі. Тобто з Ромнів та Охтирки до Сум можна їхати спокійно. Це не значить, що ранком всі посідали в маршрутки і погнали, бо "Пенсіоніфорбюро написало, що можна", дайте попрацювати саперам, ДСНС, поліції та Сумиавтодору.

Під Лебедином добряче вломили 13 танковому полку. Ну, як добряче? Більше немає в РФ 13 танкового полку. Зовсім. На ці події наклалася спроба зняти зі зберігання в ППД полку в Наро-Фомінську залишки озброєння. Спроба виявила відсутність на танках оптичних прицілів, електроніки, що містить драгметали, і, навіть, двигунів. танком, власно, виявився лише один з 10. Командир полку про всяк випадок застрелився.

ЗСУ вони ж - затяті, а тут ще масть поперла. Тому ввалили ще й під Мезенівкою та Великою Писарівкою. Аж вийшли на державний кордон. Там лупашили підрозідли 4 танкової дивізії, котра Кантемирівська, та 47 танкової дивізії. Рештки відійшли в РФ. Ну немає для ЗСУ авторитетів!

Що слід зрозуміти з події? Угруповання противника між Сумами і Харковом розрізано та не може між собою сполучатися крім як по радіо. Повернутий контроль над ділянкою державного кордону, прикордонники, кажуть, приступили до несення служби, вивільнівши піхоту для інших важливих справ. В Сумській обалсті відкрито шляхи сполучень між великими містами, дихати стало легше, налагоджується вантажопотік. ЗС України зім'яли фланг російського угруповання в Сіверському операційному районі, поставивши угруповання росіян південніше Охтирки в досить незручне становище: 2-га мотострілецька дивізія, котра - Таманська, потилицею відчуває, що хтось з сокирою стоїть за спиною. А стоїть там "Холодний Яр". І не з сокирою. Мало не буде.

Про муайбутнє: 1 танкова армія зазнала важких втрат та фізично не спроможна до активних дій. Угруповання росіян біля Харкова і так вихоплювало від козаків отамана Сірка ніпадецкі, а тут ще з півночі - "Холодний Яр". Думаю, рештки, хто не відповз за державний кордон, полізуть в Ізюм з метою прорватися на Слов'янськ. То їх єдина притомна перспектива - прорватися та з'єднатися з військами орків, що намагаються прорватися туди ж з Луганщини.

Ремарочки: картинка лише схематично показує що і де, щоб читачи не мучалися з Гугл Мапс, бо найти Велику Писарівку можуть не всі. "Дивізія" і "полк" - гучні назви для економії простору, там діяла певна кількість БТГр, сформованих на базі батальйонів зі складу цих організмів, від когось - більше БТГрів, від когось - менше. Від 13 тп, наприклад, було дві.

І да. Це - крок до Перемоги, але ще не сама Перемога. Не зважаючи на втрати людей і озброєння ворог ще сильний і небезпечний, хоча на півночі і північному сході більше мало на що спроможний. Центр подій змістився в Донбас та Приазов'я.

Слава нації! Смерть ворогам!
показати весь коментар
31.03.2022 22:45 Відповісти
 
 