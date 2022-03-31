На східному напрямку відбито 3 атаки ворога. Тривають бої, - ОТУ "Схід"
Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" продовжують давати гідну відсіч російським фашистам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".
Як зазначається, станом на 20.00 31 березня наші захисники відбили 3 атаки ворога. Тривають бої.
Втрати противника становлять:
особового складу – до 50
танків – 3
БТР – 2
АТ – 1
"Російські окупанти не воїни, а звичайні мародери та волоцюги. Воїн ніколи не дозволить собі грабувати, ґвалтувати та вбивати дітей. Бо для воїна важливі принципи, поняття людяності та честі. Натомість для окупантів ці слова нічого не варті, вони просто відсутні в їхній системі моральних координат. Тому і ставлення в українських захисників до них відповідне: виявили, знищили, шукаємо наступних", - йдеться у повідомленні.
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Чому Суми є важливим для мене місцем? Наша собака розпочала там свою виставкову кар'єру, як юніор, та виграла дві перші виставки, тому як кінолог-початківець маю подбати за збереження цього міста.
Щось давно ми в карти не гралися та й днями відбулися події, котрі на думку Пенсіонінформбюро є важливими, але залишилися поза увагою загалу. ЗС України тихесенько так накостиляли противнику. Між іншим - елітному. Котрий біля мавзолею на парадах ходив, поки до нас не припхався.
Чого ми досягли? На малюночку - дві сині змії. Це ділянки доріг, котрі ЗСУ повернули під український контроль у повному обсязі. Тобто з Ромнів та Охтирки до Сум можна їхати спокійно. Це не значить, що ранком всі посідали в маршрутки і погнали, бо "Пенсіоніфорбюро написало, що можна", дайте попрацювати саперам, ДСНС, поліції та Сумиавтодору.
Під Лебедином добряче вломили 13 танковому полку. Ну, як добряче? Більше немає в РФ 13 танкового полку. Зовсім. На ці події наклалася спроба зняти зі зберігання в ППД полку в Наро-Фомінську залишки озброєння. Спроба виявила відсутність на танках оптичних прицілів, електроніки, що містить драгметали, і, навіть, двигунів. танком, власно, виявився лише один з 10. Командир полку про всяк випадок застрелився.
ЗСУ вони ж - затяті, а тут ще масть поперла. Тому ввалили ще й під Мезенівкою та Великою Писарівкою. Аж вийшли на державний кордон. Там лупашили підрозідли 4 танкової дивізії, котра Кантемирівська, та 47 танкової дивізії. Рештки відійшли в РФ. Ну немає для ЗСУ авторитетів!
Що слід зрозуміти з події? Угруповання противника між Сумами і Харковом розрізано та не може між собою сполучатися крім як по радіо. Повернутий контроль над ділянкою державного кордону, прикордонники, кажуть, приступили до несення служби, вивільнівши піхоту для інших важливих справ. В Сумській обалсті відкрито шляхи сполучень між великими містами, дихати стало легше, налагоджується вантажопотік. ЗС України зім'яли фланг російського угруповання в Сіверському операційному районі, поставивши угруповання росіян південніше Охтирки в досить незручне становище: 2-га мотострілецька дивізія, котра - Таманська, потилицею відчуває, що хтось з сокирою стоїть за спиною. А стоїть там "Холодний Яр". І не з сокирою. Мало не буде.
Про муайбутнє: 1 танкова армія зазнала важких втрат та фізично не спроможна до активних дій. Угруповання росіян біля Харкова і так вихоплювало від козаків отамана Сірка ніпадецкі, а тут ще з півночі - "Холодний Яр". Думаю, рештки, хто не відповз за державний кордон, полізуть в Ізюм з метою прорватися на Слов'янськ. То їх єдина притомна перспектива - прорватися та з'єднатися з військами орків, що намагаються прорватися туди ж з Луганщини.
Ремарочки: картинка лише схематично показує що і де, щоб читачи не мучалися з Гугл Мапс, бо найти Велику Писарівку можуть не всі. "Дивізія" і "полк" - гучні назви для економії простору, там діяла певна кількість БТГр, сформованих на базі батальйонів зі складу цих організмів, від когось - більше БТГрів, від когось - менше. Від 13 тп, наприклад, було дві.
І да. Це - крок до Перемоги, але ще не сама Перемога. Не зважаючи на втрати людей і озброєння ворог ще сильний і небезпечний, хоча на півночі і північному сході більше мало на що спроможний. Центр подій змістився в Донбас та Приазов'я.
Слава нації! Смерть ворогам!