Резніков обговорив з Ердоганом його участь в організації евакуації громадян з Маріуполя

Міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Міністр зазначив: "Обговорив з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом ситуацію на передовій, військові злочини Росії проти цивільного населення та пошкодження інфраструктури. Я ціную всю підтримку, яку Туреччина надає, включаючи політичну та дипломатичну".

Резніков продовжив: "Ми також обговорили можливість евакуації з Маріуполя, особливо поранених мирних жителів. Я щиро вдячний Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за гуманітарну допомогу та допомогу громадянам України, які втекли до Туреччини від війни".

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