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Резніков обговорив з Ердоганом його участь в організації евакуації громадян з Маріуполя

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Міністр зазначив: "Обговорив з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом ситуацію на передовій, військові злочини Росії проти цивільного населення та пошкодження інфраструктури. Я ціную всю підтримку, яку Туреччина надає, включаючи політичну та дипломатичну".

Резніков продовжив: "Ми також обговорили можливість евакуації з Маріуполя, особливо поранених мирних жителів. Я щиро вдячний Президенту Туреччини  Реджепу Таїпу Ердогану за гуманітарну допомогу та допомогу громадянам України, які втекли до Туреччини від війни".

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Британский министр сделал тонкий намек России из Баку
Отдел информации 30 мартa 2022, 19:59

Находящийся в Баку с визитом министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи посетил Аллею шехидов. Об этом посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп написал в Twitter.

В своей публикации британский посол отметил, что Джеймс Хиппи возложил цветы к могилам погибших от рук Кремля, почтил память отдавших свои жизни за независимость Азербайджана.
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31.03.2022 21:04 Відповісти
Їх намёки уже в Україні, подивимося в оригіналі
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31.03.2022 21:20 Відповісти
 
 