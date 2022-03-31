Резніков обговорив з Ердоганом його участь в організації евакуації громадян з Маріуполя
Міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Міністр зазначив: "Обговорив з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом ситуацію на передовій, військові злочини Росії проти цивільного населення та пошкодження інфраструктури. Я ціную всю підтримку, яку Туреччина надає, включаючи політичну та дипломатичну".
Резніков продовжив: "Ми також обговорили можливість евакуації з Маріуполя, особливо поранених мирних жителів. Я щиро вдячний Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за гуманітарну допомогу та допомогу громадянам України, які втекли до Туреччини від війни".
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Отдел информации 30 мартa 2022, 19:59
Находящийся в Баку с визитом министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи посетил Аллею шехидов. Об этом посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп написал в Twitter.
В своей публикации британский посол отметил, что Джеймс Хиппи возложил цветы к могилам погибших от рук Кремля, почтил память отдавших свои жизни за независимость Азербайджана.