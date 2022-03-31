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Новини Санкції проти Росії
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Швейцарія планує проголосувати за закриття доступу до ресурсів ЄБРР для РФ та Білорусі, - Мінфін України

мінфін

Швейцарія має намір проголосувати за рішення з питання закриття доступу до ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку для Росії та Білорусі.

Про це стало відомо під час зустрічі Міністра фінансів України Сергія Марченка з Міністром фінансів Швейцарської Конфедерації Улі Маурером, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Марченко висловив подяку Уряду Швейцарії за підтримку України, зокрема за впровадження санкцій проти юридичних та фізичних осіб РФ, незважаючи на історично усталений нейтральний статус Швейцарії. На сьогодні, швейцарський список підсанкційних осіб повністю відповідає санкційній політиці ЄС.

Окремо, Міністр фінансів України звернув увагу на наявність значних російських фінансових активів в банках Швейцарії та звернувся з проханням застосувати до них санкційні заходи.

"Критично важливо, аби росія не мала шляхів для уникнення санкцій, особливо у банківському секторі. Санкції проти росії мають бути посилені", - наголосив Сергій Марченко.

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Мінфін (3627) санкції (11763) Швейцарія (860)


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От, блин.
А Пуйло хотел заявить, что долги будем оплачивать в рублях.
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31.03.2022 21:08 Відповісти
Это они с рашки скопировали. Там на нужниках писали, что Обаму не обслуживать.
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31.03.2022 21:09 Відповісти
против, каких-то, государственных иностранных юридических лиц, Швейцария, возможно и введет, какие-то, санкции, но точно, не против, частного капитала. Банковская тайна будет охранятся крепко.
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31.03.2022 21:14 Відповісти
 
 