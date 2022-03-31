Швейцарія планує проголосувати за закриття доступу до ресурсів ЄБРР для РФ та Білорусі, - Мінфін України

Швейцарія має намір проголосувати за рішення з питання закриття доступу до ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку для Росії та Білорусі.

Про це стало відомо під час зустрічі Міністра фінансів України Сергія Марченка з Міністром фінансів Швейцарської Конфедерації Улі Маурером, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сергій Марченко висловив подяку Уряду Швейцарії за підтримку України, зокрема за впровадження санкцій проти юридичних та фізичних осіб РФ, незважаючи на історично усталений нейтральний статус Швейцарії. На сьогодні, швейцарський список підсанкційних осіб повністю відповідає санкційній політиці ЄС.

Окремо, Міністр фінансів України звернув увагу на наявність значних російських фінансових активів в банках Швейцарії та звернувся з проханням застосувати до них санкційні заходи.

"Критично важливо, аби росія не мала шляхів для уникнення санкцій, особливо у банківському секторі. Санкції проти росії мають бути посилені", - наголосив Сергій Марченко.

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