Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру

Президент України Володимир Зеленський провів чергову розмову із турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про зміст розмови Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів чергову розмову зі справжнім другом України Президентом Туреччини Ердоганом. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки нашої держави!", - зауважив глава держави.

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