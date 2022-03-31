Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру
Президент України Володимир Зеленський провів чергову розмову із турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Про зміст розмови Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів чергову розмову зі справжнім другом України Президентом Туреччини Ердоганом. Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру. Вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки нашої держави!", - зауважив глава держави.
Топ коментарі
+11 Валентина Саюн
показати весь коментар31.03.2022 21:11
+11 я гражданин Украины
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+10 Чайка Київ
показати весь коментар31.03.2022 21:19
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1. Крым.
2. Донбасс.
3. Репарации.
4. Посевная.
5. Мир.
Именно в такой последовательности.
Мировой голодомор - это допустимые потери.
"мир" з окупантом, коли його війська стоять на нашій землі називається "КАПІТУЛЯЦІЯ"
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ ЗА СЧЕТ АГРЕССОРА.
ВЫДАЧА ВСЕХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ .ВОЗВРАЩЕНИЕ ВСЕХ ЗЕМЕЛЬ УКРАИНЫ. ЧЛЕНСТВО В НАТО И ЕС. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! ЗЕ УСЛЫШЬ СВОЙ НАРОД.