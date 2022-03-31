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Новини Війна
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Військові РФ, які рили окопи в Рудому лісі, заслуговують на премію Дарвіна, - Верещук

чаес,ліс,прип'ять,рудий

Російські окупанти отримали величезні дози радіації через наказ їхніх командирів рити окопи в лісі у зоні відчудження.

Про це у Facebook повідомила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Премія Дарвіна – це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей, і, таким чином, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства (хто не знає, подивіться у Вікіпедії). Номінанти мають забезпечити свою дурну смерть самостійно та в оригінальний спосіб.

Так от. Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах.

Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові підняли радіоактивний пил у Рудому лісі. Це смертельно небезпечно, - Reuters

Автор: 

ліс (765) радіація (186) ЧАЕС (537) зона відчуження (324)


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Топ коментарі
+47
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31.03.2022 21:20
+44
Светящиеся человечки! Эти поломались. Нужна ротация
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31.03.2022 21:10
+34
https://www.youtube.com/channel/UC6_MDnPPphvSumbrKHGqEkA Макс Макс
https://www.youtube.com/watch?v=NiYl3BhEIFw&lc=Ugwu4u9TBnO4nBlyyfh4AaABAg 6 годин тому

В каждой империи были свои дураки, но чтоб у дураков была своя империя - впервые в истории человечества!
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31.03.2022 21:24
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Светящиеся человечки! Эти поломались. Нужна ротация
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31.03.2022 21:10 Відповісти
Ага, сейчас к ним будут обращаться с приставкой "фон", или "ваша ослепительность!"
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31.03.2022 21:27 Відповісти
Ваше светящество.
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31.03.2022 21:43 Відповісти
Ротація треба, бо вночі їх видно без тепловізора))
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31.03.2022 21:46 Відповісти
Перегній, перегній, нам завезли перегній...
https://youtu.be/7heTnJsdUG0
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31.03.2022 21:11 Відповісти
Да, там конечно радиация их покосила хорошо. Многие уже не жильцы.
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31.03.2022 21:12 Відповісти
це ще гірше - це повільна смерть
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31.03.2022 21:28 Відповісти
Не совсем так. Облучение подкашивает иммунитет и человек уирает от побочек.
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31.03.2022 21:38 Відповісти
Побочка у низ случилась еще в роддоме, при их рождении.
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31.03.2022 21:44 Відповісти
це як від вакцинації
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31.03.2022 22:18 Відповісти
Чем больше тем лучше!
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31.03.2022 21:12 Відповісти
А еще на лучевую болезнь. Но то таке
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31.03.2022 21:13 Відповісти
Вони заслуговують на ротацію: треба, щоб більше покидькив дізналась про те, що таке променева хворлба, та по'язані з неб захворювання!
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31.03.2022 21:13 Відповісти
І пісюни будуть світитися...
Красіво...
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31.03.2022 21:14 Відповісти
Це називається МТС--Може Тільки Сцяти
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31.03.2022 21:38 Відповісти
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31.03.2022 21:52 Відповісти
Светлячки едут домой импотентами. Таджики ваш выход.
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31.03.2022 21:15 Відповісти
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31.03.2022 21:16 Відповісти
технику ихнюю тоже желательно бы прикопать, да поглубже, но я уверена в нее полезут другие претенденты на эту премию...
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31.03.2022 21:17 Відповісти
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31.03.2022 21:17 Відповісти
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31.03.2022 21:18 Відповісти
Жаль не сезон. Там в рыжем лесу всегда лисичек немеряно. Тогда бы и везти было бы бесполезно. Сразу в ЦХОЯТ.
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31.03.2022 21:18 Відповісти
Медицина творит чудеса, оклемаются. А вот детишки у них пойдут зачетные.
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31.03.2022 21:19 Відповісти
это да
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31.03.2022 21:23 Відповісти
що це за звір?
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31.03.2022 21:29 Відповісти
Це літаючий кацап
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31.03.2022 21:38 Відповісти
Та ну, дуже розумне обличчя, як для кацапа
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31.03.2022 21:45 Відповісти
Якийсь сліпенький.
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31.03.2022 21:46 Відповісти
Молотоголовый крылан.
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31.03.2022 21:46 Відповісти
Справа в тому, шо при вдиханні радіоактивного пилу, здійснюється внутрішнє опромінення.
А воно набагато небезпечніше!
Як приклад - вбивці *****, використовували для отруєння своїх жертв ізотоп полонію.
Полоній випромінює альфа частинки, від яких можна захиститися навіть аркушем паперу, але коли вони попадають в організм, то все дуже ускладнюється.
Сумніваюсь що ***** буде лікувати своїх покидькив так, як британці лікували Скрипалів!
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31.03.2022 21:27 Відповісти
Не Скрипалів а Литвиненко
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31.03.2022 21:40 Відповісти
Так і Скрипалів здається, полонієм почастували.
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31.03.2022 21:43 Відповісти
Скрипалей новичком, шум был погромче чем после отравления Литвиненка.
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31.03.2022 21:47 Відповісти
Скрипалей фосфором (точнее ФОВом) - чистая химия и легко лечится если вовремя.
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31.03.2022 22:01 Відповісти
Чупакацабры
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31.03.2022 21:49 Відповісти
Не переживайте. Руспропаганда сделает из них героев. Скажут что они пострадали от подлых биндеровцев, которые испытывали на этих военах американские лучи смерти из подпольных украинских лабораторий.
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31.03.2022 21:20 Відповісти
Тоже такая мысля. Ещё скажут - это все англосаксы втянули нас в это вот все, и разводят рузьгефобию эту вот это ну эту вот!!!1
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31.03.2022 22:01 Відповісти
Треба підказати руzzкім самкам у їхніх вконтактіках або одноглазвках по "лучі смерті " якими підлі бабандерівці опромінюють їхніх хахальов. Мовляв рожатимуть від їхніх вцілілих ваяк тільки мутантів.
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31.03.2022 22:18 Відповісти
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31.03.2022 21:20 Відповісти
Давайте следующих дебилов, можно всю армию вторжения
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31.03.2022 21:23 Відповісти
А казали що ми не маємо ядерної зброї... Тільки росіяни її захопили і скоїли груповий суїцид...
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31.03.2022 21:24 Відповісти
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31.03.2022 21:57 Відповісти
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31.03.2022 22:00 Відповісти
Рудий ліс?... А! Так ето же рижая лісіца! Копаем окоп ))))
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31.03.2022 21:24 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC6_MDnPPphvSumbrKHGqEkA Макс Макс
https://www.youtube.com/watch?v=NiYl3BhEIFw&lc=Ugwu4u9TBnO4nBlyyfh4AaABAg 6 годин тому

В каждой империи были свои дураки, но чтоб у дураков была своя империя - впервые в истории человечества!
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31.03.2022 21:24 Відповісти
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31.03.2022 21:25 Відповісти
Ну как положено имебцылам они решили что надпись Обережно радиацiя это все происки необандеровцев...может они мутировать начнут и у них из жопы артефакты полезут потому что иначе зарабатывать на жизнь у них уже не выйдет...
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31.03.2022 21:25 Відповісти
Ну та як вони перекладають деякі наші слова то можливо і тут вони перевели рудий ліс як радій ліс, і з радістю викопували собі могили .
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31.03.2022 21:27 Відповісти
Совок - страна *********, Господи прости. Была же Россия, до 1917 года, пришли к власти большевики, интеллигенцию кышнули и наплодили уникальных сынов отечества, один другого краше, умнее и самое главное, человеколюбивее. Ну не понимают они, что 21 век не для них, а живётся по инерции, не умирается.
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31.03.2022 21:27 Відповісти
Оно ещё раньше началось, когда приняли закон о "кухаркиных детях", запрещающий обучать низшие сословия. В результате конкуренции не было и во власть шли дураки, зато родовитые. И учили важным предметам - православию, старославянскому и древнегреческому. Потом в результате профукали войну с Японией - вместо оружия слали на фронт иконы, а радио в Порт-Артуре никто не смог использовать - не знали как оно включается....
И только вишенкой на торте был приход большевиков. С идеей за всё отомстить и без обучения вообще.
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31.03.2022 22:09 Відповісти
Пішли б вони всі разом на залишки четвертого блоку на екскурсію. Там супер як цікаво. Там навіть шматки ядерного палива на сувеніри додому можна набрать щоб всім дома вистачило.
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31.03.2022 21:28 Відповісти
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31.03.2022 21:34 Відповісти
яке кончене!!!
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31.03.2022 21:36 Відповісти
- Ванья, ти скоро прієдєшь, я соскучілась
- Манья, помнішь, как к тєбє сосєд за солью заходіл
- Єто било нє то, что ти подумал
- Так вот пусть заходіт
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31.03.2022 21:38 Відповісти
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31.03.2022 21:50 Відповісти
Кацапские дол**бы намарадерили себе метастаз. Молодцы
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31.03.2022 21:42 Відповісти
Они просто подумали что там вай-фай во все стороны



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31.03.2022 21:45 Відповісти
Что это было? Оккупанты подписали акт о передаче "охраны" ЧАЭС .

Российские оккупанты, уходя с Чернобыльской атомной электростанции, составили странный документ.
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31.03.2022 21:46 Відповісти
Словаки сегодня передали , что у кацапов в Чернобыльской зоне возникла паника и они быстро ее покинули .

НО ВЕДЬ ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ ?
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31.03.2022 21:52 Відповісти
Ой боюсь суки мін назалишали.Не в правилах кацапів піти не насравши на стіл.
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31.03.2022 22:22 Відповісти
Якщо добре попрацюють юристи-міжнародники, то це пі-і-і, який чудовий документ.
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31.03.2022 22:49 Відповісти
Все таки нужно было чтобы ВСУ сделало видимость наступления на Чернобыльскую зону. ЧТобы побольше кацапов там окопалось и нанюхалось радиоактивной пыли.
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31.03.2022 21:47 Відповісти
Нє , ну загалом класно получилось . Гарно .
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31.03.2022 21:51 Відповісти
Я за премію!!!
Наукові працівники в той ліс робота запускають, а ці придурки окопи вирили.
https://interfax.com.ua/news/general/697617.html
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31.03.2022 21:52 Відповісти
Нічого дивного, адже руssкій мір несуть у світ тайожниє напівдикі абориґени - освабадітєлі. А їхній вождь пуйлоідінах@й лякає цивілізований світ і ******** ядерною каменюкою.
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31.03.2022 21:55 Відповісти
У них був вибір? Тільки в полон або кулю в ногу. Тим паче вони к Дарвіну не мають ніякого відношення.
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31.03.2022 22:00 Відповісти
Выбор - участвовать в "спецоперации" или нет - у солдат РФ есть: это при войне возможен трибунал за отказ, при "спецоперации" - можно отказаться.
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31.03.2022 22:44 Відповісти
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31.03.2022 22:03 Відповісти
ПИСЕЦ - это же тоже лиса ?
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31.03.2022 22:04 Відповісти
Тепер зможуть звертатися один до одного:
Вашє сіятєльство і ваша свєтлость.
Але не довго!
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31.03.2022 22:09 Відповісти
Потрібно негайно завести нові кацапські батальони на ротацію і обовязково продовжувати копати траншеї. Вся кацапська армія має пройти через Чорнобиль. Бажано для більшого еффекту розконсервувати топливо на станції.
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31.03.2022 22:11 Відповісти
А кто им доктор
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31.03.2022 22:14 Відповісти
Щоб у них пацьоркі півідсихали.
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31.03.2022 22:24 Відповісти
І тільки одна з них користь,- не треба більше витрачати на них патронів, самі подохнуть. Дійсно, нація довбойобів.
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31.03.2022 22:28 Відповісти
Здоровья им и хорошего настроения... А, не... Просто хорошего настроения.
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31.03.2022 22:33 Відповісти
Наша бандерівська радіація своє діло знає,у всіх орків що порпались в рижому лісі хвостики спочатку зморщаться ,а потім повідпадають *****!!!
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31.03.2022 22:55 Відповісти
нужно больше туда завозить на ротацию!! роZZгвагдию отдельным потоком !!
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31.03.2022 23:26 Відповісти
 
 