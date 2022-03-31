Військові РФ, які рили окопи в Рудому лісі, заслуговують на премію Дарвіна, - Верещук
Російські окупанти отримали величезні дози радіації через наказ їхніх командирів рити окопи в лісі у зоні відчудження.
Про це у Facebook повідомила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Премія Дарвіна – це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей, і, таким чином, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства (хто не знає, подивіться у Вікіпедії). Номінанти мають забезпечити свою дурну смерть самостійно та в оригінальний спосіб.
Так от. Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах.
Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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https://youtu.be/7heTnJsdUG0
Красіво...
А воно набагато небезпечніше!
Як приклад - вбивці *****, використовували для отруєння своїх жертв ізотоп полонію.
Полоній випромінює альфа частинки, від яких можна захиститися навіть аркушем паперу, але коли вони попадають в організм, то все дуже ускладнюється.
Сумніваюсь що ***** буде лікувати своїх покидькив так, як британці лікували Скрипалів!
https://www.youtube.com/watch?v=NiYl3BhEIFw&lc=Ugwu4u9TBnO4nBlyyfh4AaABAg 6 годин тому
В каждой империи были свои дураки, но чтоб у дураков была своя империя - впервые в истории человечества!
И только вишенкой на торте был приход большевиков. С идеей за всё отомстить и без обучения вообще.
- Манья, помнішь, как к тєбє сосєд за солью заходіл
- Єто било нє то, что ти подумал
- Так вот пусть заходіт
Российские оккупанты, уходя с Чернобыльской атомной электростанции, составили странный документ.
НО ВЕДЬ ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ ?
Наукові працівники в той ліс робота запускають, а ці придурки окопи вирили.
https://interfax.com.ua/news/general/697617.html
Вашє сіятєльство і ваша свєтлость.
Але не довго!