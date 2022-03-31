Військові РФ, які рили окопи в Рудому лісі, заслуговують на премію Дарвіна, - Верещук

Російські окупанти отримали величезні дози радіації через наказ їхніх командирів рити окопи в лісі у зоні відчудження.

Про це у Facebook повідомила віцепрем’єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Премія Дарвіна – це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей, і, таким чином, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства (хто не знає, подивіться у Вікіпедії). Номінанти мають забезпечити свою дурну смерть самостійно та в оригінальний спосіб.

Так от. Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах.

Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові", - йдеться в повідомленні.

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