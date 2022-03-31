Окупанти у Запорізькій області примушують розпочати навчальний процес у школах російською мовою, - Старух
В Енергодарі, Мелітополі та Бердянську російські окупанти вимагають від вчителів з 1 квітні розпочати навчальний процес російською мовою.
Про це у ефірі телемарафону повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти морочать голову місцевому населенню. Зараз пішли по вчителях, не тільки в Енергодарі, а і в Мелітополі та Бердянську. Примушують їх розпочинати навчальний процес з 1 квітня російською мовою. Я видав розпорядження, щоб в районах, які тимчасово непідконтрольні, продовжити на місяць канікули - до 1 травня.
А в Запоріжжі, Запорізькому районі, де не під впливом, немає бойових дій, там дистанційне навчання", - сказав він.
Старух наголосив, що місцеве населення на такі дії окупантів посилають їх вслід за "русскім кораблем".
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а то послушать переговоры с матерями и женами
солдатни рашенской
один мат перемат
вот это их язык
Якщо особа не намагається щось змінити у собі, то змін і невідбудеться.
Звичка вживати мову не прийде за один день але не потрібно соромитись помилок.
У процесі використання української як основної буде поступове покращення.
У іншому разі свідомо чи ні, особа працює на мокшандію і їхній наратив "защіщять (зауважде те мокшан а) рускаязичнає насєлєніє".