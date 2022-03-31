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Новини Війна
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Окупанти у Запорізькій області примушують розпочати навчальний процес у школах російською мовою, - Старух

В Енергодарі, Мелітополі та Бердянську російські окупанти вимагають від вчителів з 1 квітні розпочати навчальний процес російською мовою.

Про це у ефірі телемарафону повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти морочать голову місцевому населенню. Зараз пішли по вчителях, не тільки в Енергодарі, а і в Мелітополі та Бердянську. Примушують їх розпочинати навчальний процес з 1 квітня російською мовою. Я видав розпорядження, щоб в районах, які тимчасово непідконтрольні, продовжити на місяць канікули - до 1 травня.

А в Запоріжжі, Запорізькому районі, де не під впливом, немає бойових дій, там дистанційне навчання", - сказав він.

Старух наголосив, що місцеве населення на такі дії окупантів посилають їх вслід за "русскім кораблем".

Також читайте: Військові РФ, які рили окопи в Рудому лісі, заслуговують на премію Дарвіна, - Верещук

Автор: 

окупація (6661) Запорізька область (3560) Старух (199)


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Топ коментарі
+18
Ипать касапня ещё дна не достигла.
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31.03.2022 21:26
+16
Оголошуйте в школах окупованих територій канікули до їхнього звільнення... Й популярно поясніть батькам, які збираються віддавати дітей до кацапських школ, що цей період навчання Україною зараховуватися не буде....
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31.03.2022 21:28
+8
так они и без рашен армии часто русский язык знают лучше них
а то послушать переговоры с матерями и женами
солдатни рашенской
один мат перемат
вот это их язык
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31.03.2022 21:34
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Як правильно знищувати мову | Мовні репресії в Україні XX століття - https://www.youtube.com/watch?v=WYjExxeltaA
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31.03.2022 21:25 Відповісти
Ипать касапня ещё дна не достигла.
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31.03.2022 21:26 Відповісти
Оголошуйте в школах окупованих територій канікули до їхнього звільнення... Й популярно поясніть батькам, які збираються віддавати дітей до кацапських школ, що цей період навчання Україною зараховуватися не буде....
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31.03.2022 21:28 Відповісти
Так никто не знает русского языка
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31.03.2022 21:28 Відповісти
Та как раз там, к сожалению, одни русскоговорящие
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31.03.2022 21:33 Відповісти
Нема там ніяких одних російськомовних, наративи кремля озвучуєте, особисто з півдня України і там 80% розмовляють Українською.
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31.03.2022 21:49 Відповісти
рассія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
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31.03.2022 21:32 Відповісти
так они и без рашен армии часто русский язык знают лучше них
а то послушать переговоры с матерями и женами
солдатни рашенской
один мат перемат
вот это их язык
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31.03.2022 21:34 Відповісти
Там як-раз багато російськомовних, але орки своїм примушуванням, можуть навпаки, створити відразу до свого " руцького язіка"
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31.03.2022 21:39 Відповісти
Дивно що потрібно змушувати, коли в Україні під час війни навіть ті, хто позицінує себе патріотами і чудово володіє українською, переважно в спілкуванні, виступах, дописах вживає мокшанське нарєчіє.
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31.03.2022 21:42 Відповісти
А Ви не припускаєте думки, що їм легше правильно і дохідливо думки викласти тією мовою, якою вони спілкувалися з самого дитинства? Я, наприклад, так чітко не зможу сформулювати свою думку українською, ніж запоребриковою.
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31.03.2022 21:53 Відповісти
Не тільки припускаю, але знаю по собі, перш ніж став вільно володіти англійською.
Якщо особа не намагається щось змінити у собі, то змін і невідбудеться.
Звичка вживати мову не прийде за один день але не потрібно соромитись помилок.
У процесі використання української як основної буде поступове покращення.
У іншому разі свідомо чи ні, особа працює на мокшандію і їхній наратив "защіщять (зауважде те мокшан а) рускаязичнає насєлєніє".
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31.03.2022 22:14 Відповісти
За великим рахунком, так і відбувається. Але в нашому регіоні, наприклад, в основному присутня дво-, навіть тримовність. У сенсі того, що люди володіють двома, трьома мовами вільно. Щоправда, це не скажеш про всю Україну.
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31.03.2022 22:39 Відповісти
Зараз знов черговий поштовх до вживаня мови людьми які її знають але здебільшого користувались російською навіть якщо мова рідна. Бо післяшкільна освіта та праця і проживаня в російськомовному середовищі не сприяло вживати мову навіть у побуті. Звичайно ця ситуація була нами ж і створена. Бо, наприклад, сотня людей які з малечку говорили на рідній українській мові потім чомусь на підприємстві переходять на російську та виключно нею і спілкуються. Так з'являються російськомовні українці. Я із таких.
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31.03.2022 22:55 Відповісти
Арестовича нехай забирають він ******** "язык"
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31.03.2022 21:47 Відповісти
ВсІ побачили що таке "русский мир"що виробляє ця дика орда, тому треба російськомовним украінцям переходити на украінську мову,що б нічого спільного не було з рашиськими варварами.
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31.03.2022 22:43 Відповісти
А наші з угорською мовою носяться як ваня з ступою. Ось, паразити як роблять, можете приклад брати. Орбан все рівно знайде причини бути проти нас, не мова, то грозові хмари, які з терторії України залітають.
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03.05.2022 13:29 Відповісти
 
 