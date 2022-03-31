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Новини Війна
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МЗС протестує у зв'язку з мобілізацією на окупованих територіях України: Кремлівський режим намагається компенсувати безпрецедентні втрати

мид,протасевич

МЗС України висловлює протест у зв'язку із призовом РФ на військову службу в окупованій АР Крим і у м. Севастополь, а також мобілізацією громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, з 1 квітня до 15 липня 2022 року в Росії відбувається чергова весняна призовна кампанія, яку держава-окупант в порушення норм міжнародного гуманітарного права також проведе на тимчасово окупованих територіях України.

В МЗС нагадують, що з 2014 року російська окупаційна адміністрація вже призвала на службу до збройних сил РФ близько 34 тисяч мешканців Криму, частина з яких була примусово залучена до воєнних дій проти України.

У зовнішньополітичному відомстві звертають увагу на те, що на тлі триваючої війни з Україною Росія збільшила кількість осіб, які будуть призвані в рамках весняної призовної кампанії.

"Воєнним злочином є і насильницька мобілізація Росією населення непідконтрольних Уряду України частин Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованих нею після 24 лютого територій України та примус цих громадян України воювати проти власної держави на боці РФ. Готуючись до підступного нападу на Україну, Росія розпочала так звану "загальну мобілізацію" на непідконтрольних Уряду України територіях ще 19 лютого і згодом задля збільшення кількості мобілізованих розширила віковий ценз, який тепер складає 18-65 років", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полонені розповіли на брифінгу про примусову мобілізацію студентів вишів "ДНР". ВIДЕО

МЗС інформує, що мобілізованих українців Росія примусово відправляє в зону бойових дій без жодного зв’язку з рідними.

"Особливим цинізмом вважаємо мобілізацію Росією громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій", - додають в українському міністерстві.

Цілком очевидно, що цими незаконними діями кремлівський режим намагається компенсувати безпрецедентні втрати, які зазнали російські загарбники в ході збройного вторгнення в Україну. Російська влада відчуває гостру потребу поповнити ряди призовників та мобілізованих для ведення бойових дій на території нашої держави.

Наголошується також, що згідно з міжнародним гуманітарним правом державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

Незважаючи на оприлюднені факти щодо полонених та загиблих громадян України з території тимчасово окупованого Криму, а також окремих районів Донецької й Луганської областей, інформація про їхню участь у війні проти України ретельно приховується та заперечується російською владою.

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"Російська Федерація повинна скасувати незаконний призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, припинити мобілізацію населення Криму, Донецької та Луганської областей, усунути всі спричинені цим наслідки, забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта", - додають в МЗС.

МЗС також закликає міжнародне співтовариство засудити ці дії Росії, вимагати відведення нею своїх сил і засобів з території України та демонструвати конструктивну позицію на переговорах з метою якнайскорішого відновлення миру.

Автор: 

армія рф (17185) Крим (14125) окупація (6661) росія (64911) Донбас (22354) мобілізація (3020)


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Топ коментарі
+5
Я б не протестував.
Це працює ефект бумерангу.
Як раз для тих, хто вищав путєнпамагі, бігав по референдумах, та кидався під колеса бронетранспортерів Українських вояків.
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31.03.2022 21:29
+4
Популярно пояснити мобілізованим - або вони відразу здаються в полон (знищення окупантів перед цим та перехід зі зброєю в руках вітається) або вони оголошуються зрадниками, на яких конвенції не діють...
Досить вже цих мантр "тамженашілюди"...
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31.03.2022 21:31
+4
Та яка різниця. Ватні тушки однакові що з мокшандії, що кримські, що лугандонські.
Доцільніше мати звільнені території без них.
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31.03.2022 21:35
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Предложите оккупированным украинцам сразу сдаваться в плен .
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31.03.2022 21:29 Відповісти
бамазятам? они такие же рашисты. все украинцы давно спетляли с того гетто
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31.03.2022 21:41 Відповісти
Я б не протестував.
Це працює ефект бумерангу.
Як раз для тих, хто вищав путєнпамагі, бігав по референдумах, та кидався під колеса бронетранспортерів Українських вояків.
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31.03.2022 21:29 Відповісти
*ПАШЛИ ***** БЕНДЕРШТАТ С ВАШЕЙ ГЕЙРОПОЙ ******, НА РЕМНИ ВАС РЕЗАТЬ БУДЕМ*, ну вперёд как говоритца, наши их встретят с цветами, напомнят за базар - Доброго вечора, мы з Украины
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31.03.2022 21:51 Відповісти
Популярно пояснити мобілізованим - або вони відразу здаються в полон (знищення окупантів перед цим та перехід зі зброєю в руках вітається) або вони оголошуються зрадниками, на яких конвенції не діють...
Досить вже цих мантр "тамженашілюди"...
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31.03.2022 21:31 Відповісти
воно то так. але знаючи кацапню і їх прийоми часів жукова, майже впевнений, що сім'я призваного остається в заложниках. Тобто для того полоненного краще, коли про його полон орки не знатимуть.
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31.03.2022 21:51 Відповісти
Та яка різниця. Ватні тушки однакові що з мокшандії, що кримські, що лугандонські.
Доцільніше мати звільнені території без них.
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31.03.2022 21:35 Відповісти
Оце мені подобається більш за все. Коли ставало питання про Крим, Донбас я казав що Україні вони потрібні але без донбасян і крісчан які так там і залишились. Окрім кримських татар. Там зовсім інше.
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31.03.2022 21:43 Відповісти
Та певно що краще робити зачистку тепер, коли є добра нагодо, аніж як імітували очистку України з 2014 і на протязі усих 8-ми років.
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31.03.2022 21:47 Відповісти
Мало хто помітив ЦЮ ФРАЗУ: "Особливим цинізмом вважаємо мобілізацію Росією громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій", - додають в українському міністерстві. Джерело: Це означає,що кацапи починають мобілізацію на ВСІХ окупованих територіях. Мета-використання якЧОРНОЇ ПІХОТИ для розвідки боєм!
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31.03.2022 22:38 Відповісти
 
 