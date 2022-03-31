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Лідери Євросоюзу будуть говорити з Китаєм про неприпустимість підтримки Росії, - The Guardian

китай,єс

Лідери ЄС хочуть попередити Китай про неприпустимість допомоги Росії у ході відеосаміту, який відбудеться завтра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

"Повідомлення має бути чітким: будь-яка військова або фінансова підтримка Китаєм Росії, а також допомога в обході санкцій матимуть серйозні наслідки для відносин ЄС та Китаю", – заявив виданню високопоставлений дипломат ЄС.

Ще один європейський дипломат сказав The Guardian, що саміт стане визначальним моментом, який сформує відносини між Брюсселем і Пекіном на довгі роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні буде ключовою темою саміту ЄС-Китай

"Очевидно, якщо вони допоможуть Росії тим чи іншим способом – дадуть зброю або допоможуть обійти санкції – це відкриє всі види можливостей, не в останню чергу в дуже міцному трансатлантичному альянсі, – сказав дипломат. – ЄС не сприйме легковажно, якщо Китай відкрито стане на сторону Росії".

Співрозмовники видання заявили, що у цьому питанні спостерігається "велике зближення" серед 27 країн-членів ЄС.

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Автор: 

Китай (4501) Євросоюз (13313)


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Топ коментарі
+7
А тут еще новости из Северной Кореи...

---КНДР готова дать путлеру убежище и новое имя

-----Кон Чен Ый.
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31.03.2022 21:48
+4
Було б добре, як би Китай допоміг літаками Україні і параша буде мовчати
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31.03.2022 21:33
+4
Виростили ЄС сина сатани - ***** .
Й зміцнили Кітай, що теж може бути небезпечно..... самі роблять проблеми!
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31.03.2022 21:40
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Було б добре, як би Китай допоміг літаками Україні і параша буде мовчати
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31.03.2022 21:33 Відповісти
Су-30 та Су-27.
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31.03.2022 21:37 Відповісти
Та вже хоча б, починали звільняти Сибір від орків, прямо зараз.
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31.03.2022 21:42 Відповісти
За що ти так ненавидиш українських льотчиків?
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31.03.2022 21:51 Відповісти
Виростили ЄС сина сатани - ***** .
Й зміцнили Кітай, що теж може бути небезпечно..... самі роблять проблеми!
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31.03.2022 21:40 Відповісти
Гуглтранслейт не замаскує твоє свинособаче рило
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31.03.2022 21:52 Відповісти
Ти помилився.
На майбутнє щоб не виглядати пи#даболом перевіряй (дивись мою сторінку у ФБ, ім'я таке саме)перш щось писати. Має вибачитись якщо ти не зовсім ує#ан.
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31.03.2022 22:42 Відповісти
Нахера мені твоя сторінка у фейсбуку, якщо в тебе незрозуміла мова та нік кацапський?
Ох ви ж і тупі козломорді...
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01.04.2022 09:23 Відповісти
Та ні, тупий тут ти. Й ти це довів.
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01.04.2022 19:22 Відповісти
Толик, вам в Ольгино еще деньгами платят, или уже на фубли перешли с талонами на сахар?
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31.03.2022 21:45 Відповісти
А тут еще новости из Северной Кореи...

---КНДР готова дать путлеру убежище и новое имя

-----Кон Чен Ый.
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31.03.2022 21:48 Відповісти
Китай, попри те що як і мокші у політиці воліє блефувати, насправді повністю залежний від Західних (Північна Америка та ЄС) маркетів, технологій та інвестувань.
Скорше всього це нагадування про справжнє його місце у ранку World Powers.
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31.03.2022 21:56 Відповісти
Китай весь в говне и губной помаде. ***** Китаю навешал, что все будет чики-пики и, обосрался. Памаги !!!!
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31.03.2022 22:02 Відповісти
Рашка уже давно является прокси Китая в Европе.Чтоб нагибать рашку нужно нагибать ее желтолицого господина
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31.03.2022 22:43 Відповісти
 
 