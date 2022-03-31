Лідери Євросоюзу будуть говорити з Китаєм про неприпустимість підтримки Росії, - The Guardian
Лідери ЄС хочуть попередити Китай про неприпустимість допомоги Росії у ході відеосаміту, який відбудеться завтра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.
"Повідомлення має бути чітким: будь-яка військова або фінансова підтримка Китаєм Росії, а також допомога в обході санкцій матимуть серйозні наслідки для відносин ЄС та Китаю", – заявив виданню високопоставлений дипломат ЄС.
Ще один європейський дипломат сказав The Guardian, що саміт стане визначальним моментом, який сформує відносини між Брюсселем і Пекіном на довгі роки.
"Очевидно, якщо вони допоможуть Росії тим чи іншим способом – дадуть зброю або допоможуть обійти санкції – це відкриє всі види можливостей, не в останню чергу в дуже міцному трансатлантичному альянсі, – сказав дипломат. – ЄС не сприйме легковажно, якщо Китай відкрито стане на сторону Росії".
Співрозмовники видання заявили, що у цьому питанні спостерігається "велике зближення" серед 27 країн-членів ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Й зміцнили Кітай, що теж може бути небезпечно..... самі роблять проблеми!
На майбутнє щоб не виглядати пи#даболом перевіряй (дивись мою сторінку у ФБ, ім'я таке саме)перш щось писати. Має вибачитись якщо ти не зовсім ує#ан.
Ох ви ж і тупі козломорді...
---КНДР готова дать путлеру убежище и новое имя
-----Кон Чен Ый.
Скорше всього це нагадування про справжнє його місце у ранку World Powers.