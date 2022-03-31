Лідери Євросоюзу будуть говорити з Китаєм про неприпустимість підтримки Росії, - The Guardian

Лідери ЄС хочуть попередити Китай про неприпустимість допомоги Росії у ході відеосаміту, який відбудеться завтра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

"Повідомлення має бути чітким: будь-яка військова або фінансова підтримка Китаєм Росії, а також допомога в обході санкцій матимуть серйозні наслідки для відносин ЄС та Китаю", – заявив виданню високопоставлений дипломат ЄС.

Ще один європейський дипломат сказав The Guardian, що саміт стане визначальним моментом, який сформує відносини між Брюсселем і Пекіном на довгі роки.

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"Очевидно, якщо вони допоможуть Росії тим чи іншим способом – дадуть зброю або допоможуть обійти санкції – це відкриє всі види можливостей, не в останню чергу в дуже міцному трансатлантичному альянсі, – сказав дипломат. – ЄС не сприйме легковажно, якщо Китай відкрито стане на сторону Росії".

Співрозмовники видання заявили, що у цьому питанні спостерігається "велике зближення" серед 27 країн-членів ЄС.

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