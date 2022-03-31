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Новини Війна
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Франція вважає евакуаційний коридор "недостатнім" для порятунку з Маріуполя, - CNN

евакуація

Евакуаційного коридору у Маріуполі недостатньо для того, щоб дозволити врятувати мирне населення.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Тих кількох годин, оголошених російською владою, насправді недостатньо, щоб дозволити організувати цю евакуацію в належних умовах", - зазначили там.

Джерело видання повідомило, що 29 березня близько 170 000 мирних жителів залишаються в блокадному Маріуполі.

Читайте: Із Маріуполя загалом евакуювали 75 тисяч людей, - Верещук

Автор: 

Маріуполь (3222) Франція (3041) евакуація (2304)


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і потягнулися на виїзд каравани мародерів...

Командування Сухопутних військ України стверджує, що нарахували "майже 700 одиниць техніки, що відходять у бік Іванкова, до білоруського кордону"
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31.03.2022 21:35 Відповісти
Скільки можна квакать? Давайте літаки і ракети.
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31.03.2022 21:35 Відповісти
Їм нема часу, ані абеспакоєни
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31.03.2022 21:36 Відповісти
Так хай пошлют свій флот і вивезуть людей чого соплі жувать
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31.03.2022 21:39 Відповісти
Це нам радять професійні капітулянти, які маючи армію, що не поступалася німецький за чисельністю та оснащеністю, за шість тижнів підписали капітуляцію
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31.03.2022 21:42 Відповісти
Схоже треба знов за телефон братись…
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31.03.2022 22:22 Відповісти
Озабоченные, дайте оружия
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31.03.2022 22:25 Відповісти
Франция оружие нам вообще передавала?
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31.03.2022 23:14 Відповісти
 
 