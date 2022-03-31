Франція вважає евакуаційний коридор "недостатнім" для порятунку з Маріуполя, - CNN

Евакуаційного коридору у Маріуполі недостатньо для того, щоб дозволити врятувати мирне населення.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Тих кількох годин, оголошених російською владою, насправді недостатньо, щоб дозволити організувати цю евакуацію в належних умовах", - зазначили там.

Джерело видання повідомило, що 29 березня близько 170 000 мирних жителів залишаються в блокадному Маріуполі.

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