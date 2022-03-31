Франція вважає евакуаційний коридор "недостатнім" для порятунку з Маріуполя, - CNN
Евакуаційного коридору у Маріуполі недостатньо для того, щоб дозволити врятувати мирне населення.
Про це повідомили в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Тих кількох годин, оголошених російською владою, насправді недостатньо, щоб дозволити організувати цю евакуацію в належних умовах", - зазначили там.
Джерело видання повідомило, що 29 березня близько 170 000 мирних жителів залишаються в блокадному Маріуполі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Командування Сухопутних військ України стверджує, що нарахували "майже 700 одиниць техніки, що відходять у бік Іванкова, до білоруського кордону"