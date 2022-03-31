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Новини
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Всесвітня асоціація ядерних операторів виводить усі українські АЕС з Московського центру і переводить до Паризького

аес,південноукраїнська

Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС), перевела оператора всіх українських АЕС НАЕК "Енергоатом" із Московського до Паризького центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив український оператор АЕС у своєму телеграм-каналі в четвер.

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"Сьогодні, 31 березня 2022 року, Рада керуючих ВАО АЕС на своєму засіданні підтримала заявку ДП "НАЕК "Енергоатом" і ухвалила рішення стосовно переведення компанії разом з усіма її станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру асоціації", – йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що українські атомні електростанції входили до Московського центру ВАО АЕС з моменту створення цієї організації у 1989 році.

Тепер до Паризького центру переводять Запорізьку АЕС (6 блоків ВВЕР-1000), Рівненську АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000), Южно-Українську АЕС (3 блоки ВВЕР-1000), Хмельницьку АЕС (2 блоки ВВЕР-1000) 1000), уточнили в "Енергоатомі".

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Згідно з його інформацією, ВАО АЕС (WANO) об'єднує всіх операторів АЕС світу та сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій.

АЕС (1143) Енергоатом (1630) ядерна безпека (559)


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Топ коментарі
+14
Ахрєнєть, тобто наші АЕС були до Москви підпорядковані? Й кожне падло, всякі різні "міжкраплиночники", "тверді господарники" й "любі друзі" вважали, що так й має бути?)
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31.03.2022 21:37
+14
Кацапы покидают Чернобыльскую станцию. Хорошо, если бы грибочков радиоактивных напоследок пожрали..

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31.03.2022 21:38
+9
ну хоть наши АЭС Еввросоюзе уже будут ))))
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31.03.2022 21:37
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Как нах*й?
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31.03.2022 21:37 Відповісти
Я хренею .... Много еще такого что узнаешь и диву даешься
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31.03.2022 21:40 Відповісти
Ахрєнєть, тобто наші АЕС були до Москви підпорядковані? Й кожне падло, всякі різні "міжкраплиночники", "тверді господарники" й "любі друзі" вважали, що так й має бути?)
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31.03.2022 21:37 Відповісти
70% української економіки й досі "підпорядковані" кацапам.
Вітаємо прибульців з Марсу...
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31.03.2022 21:55 Відповісти
ну хоть наши АЭС Еввросоюзе уже будут ))))
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31.03.2022 21:37 Відповісти
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31.03.2022 21:37 Відповісти
І добувати з нього газ.
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31.03.2022 22:14 Відповісти
У компанії зазначили, що українські атомні електростанції входили до Московського центру ВАО АЕС з моменту створення цієї організації у 1989 році. Джерело:

Век живи, век учись.
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31.03.2022 21:38 Відповісти
Кацапы покидают Чернобыльскую станцию. Хорошо, если бы грибочков радиоактивных напоследок пожрали..

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31.03.2022 21:38 Відповісти
альфа-бета-гамасамець - той, що рив окоп у Рудому лісі
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31.03.2022 22:06 Відповісти
А шо у нас ще на масквабаді зав'язано на восьмому році війни?
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31.03.2022 21:44 Відповісти
Так посивіти можна. Нащо воно Вам?
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31.03.2022 21:51 Відповісти
Вся енергосистема до лютого 22р завязана з москалями, вони споконвічно викачують з нас ресурси. І не тому, що їм потрібно - головне щоб в нас небуло. Вялічіє, тіпо.
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31.03.2022 22:01 Відповісти
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31.03.2022 21:45 Відповісти
*закопались Ваньки, шо надо закопались, надёжно так
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31.03.2022 21:55 Відповісти
Курва , 30 років потужні господарники анонізмом займались . Казли ванючі .
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31.03.2022 21:58 Відповісти
І це не було зроблено ще принаймні в 2014-му?
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31.03.2022 22:16 Відповісти
Это никчемная консультативная организация, котра сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій и живет за счет довольно больших членских взносов со всех аэс. К тому же за месяц войны, вао (wano) не высказали своей позиции относительно росии и росэнергоатома. По сути, вао распространяет красиво оформленные отчеты о нарушениях на аэс в мире и получает за это хорошие годовые взносы от стран участниц.
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31.03.2022 22:57 Відповісти
 
 