Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. Навіть зазнавши поранення, захисники йдуть у бій, - звернення "Азова" з Маріуполя 31 березня. ВIДЕО
Заступник командиру полку НГУ "Азов" друг Калина виступив із зверненням до українців 31 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Азову.
"Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. Наша мета - вистояти і перемогти в цій війні! Ми впевнені, що операція з деблокади Маріуполя увійде в історію як героїчний подвиг нашого народу. Але якщо вона не відбудеться – це увійде в історію як велика ганьба", - сказав він.
Паламар розповів, що в блокаді окупантів опинилося близько 100 тис. маріупольців. На думку Калини, у разі захоплення міста російськими військами, п'яні окупанти під дією ейфорії і безкарності здійснять страшну кількість злочинів проти мирних жителів.
Він сказав, що захисники Маріуполя, навіть зазнавши поранення, все одно йдуть в бій, тому що іншого шляху немає.
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Потому что кто-то, наделённый властными полномочиями, очень хотел дать воду в Крым, открыть коридор к морю для "там же наши люди", расчитывая, что агрессор примет подарок с благодарностью и остановится в своих территориальных притязаниях.
Но всё пошло не так, как думали. Вместо наступательной операции на донецком направлении враг начал полномасштабную войну.
Отдать приказ защитникам Мариуполя покинуть город Главнокомандующий не решился, так как тогда его прямо бы назвали изменником и государственным преступником. Поэтому решили, пусть защитники города погибают как герои под развалинами. О многочисленных жертвах среди мирного населения они ( команда президента ) не думали. Как говорится, война всё спишет.
А виноватых прокуроры потом найдут, если поступит приказ из администрации. А может и искать не станут, как в случае с Иловайском, Дебальцево, донецким аэропортом.
Ігарь Валєрічь на цьому фоні...просто святий....
Хлопці,братики "Азов"-тільки не вмирайте!Тримайтеся,живіть!
Не можна допустити загибелі захисників Маріуполя.Там вже стільки горя і страждань.Не можна просто так все віддати ворогу чи загубити людей.Совість не дасть жити після такого.
Так що, не умнічай тут
Дешевий, до гидоти приторний популізм Зе взяв гору над здоровим злуздом і раціоналізмом.
Та все одно, на таких сайтах мало прихильників Зе. Навіть тоді, в розпал ботоферм.
Слава Захисникам України!!!
Згаяні три роки тараном-хомчаком для оснащення Нептунами ЗСУ …