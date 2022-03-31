Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. Навіть зазнавши поранення, захисники йдуть у бій, - звернення "Азова" з Маріуполя 31 березня. ВIДЕО

Заступник командиру полку НГУ "Азов" друг Калина виступив із зверненням до українців 31 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Азову.

"Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. Наша мета - вистояти і перемогти в цій війні! Ми впевнені, що операція з деблокади Маріуполя увійде в історію як героїчний подвиг нашого народу. Але якщо вона не відбудеться – це увійде в історію як велика ганьба", - сказав він.

Паламар розповів, що в блокаді окупантів опинилося близько 100 тис. маріупольців. На думку Калини, у разі захоплення міста російськими військами, п'яні окупанти під дією ейфорії і безкарності здійснять страшну кількість злочинів проти мирних жителів.

Він сказав, що захисники Маріуполя, навіть зазнавши поранення, все одно йдуть в бій, тому що іншого шляху немає.

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