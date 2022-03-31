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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. Навіть зазнавши поранення, захисники йдуть у бій, - звернення "Азова" з Маріуполя 31 березня. ВIДЕО

Заступник командиру полку НГУ "Азов" друг Калина виступив із зверненням до українців 31 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграм-каналі Азову.

"Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. Наша мета - вистояти і перемогти в цій війні! Ми впевнені, що операція з деблокади Маріуполя увійде в історію як героїчний подвиг нашого народу. Але якщо вона не відбудеться – це увійде в історію як велика ганьба", - сказав він.

Паламар розповів, що в блокаді окупантів опинилося близько 100 тис. маріупольців. На думку Калини, у разі захоплення міста російськими військами, п'яні окупанти під дією ейфорії і безкарності здійснять страшну кількість злочинів проти мирних жителів.

Він сказав, що захисники Маріуполя, навіть зазнавши поранення, все одно йдуть в бій, тому що іншого шляху немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маріуполь - Донбас. Що відбувається і що робити? - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3222) Азов (774)


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Топ коментарі
+34
Кто из власти разминировал выход из Крыма и сдал юг Украины ***** ?
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31.03.2022 21:49
+33
Залужний і Муженко таки виганяли Єрмака з таємних засідань.
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31.03.2022 21:57
+27
Маріупіль не повинен згинути в лапах мокшанських виродків!Це така біль,така рана...Нема слів.
Хлопці,братики "Азов"-тільки не вмирайте!Тримайтеся,живіть!
Не можна допустити загибелі захисників Маріуполя.Там вже стільки горя і страждань.Не можна просто так все віддати ворогу чи загубити людей.Совість не дасть жити після такого.
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31.03.2022 22:05
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31.03.2022 21:47 Відповісти
Мінімум один наш вертоліт збито, на ввдео тіла наших загиблих, з слів пораненого полоненого - вивозили поранених.
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31.03.2022 23:47 Відповісти
Почему орки без боёв легко окружили Мариуполь ?
Потому что кто-то, наделённый властными полномочиями, очень хотел дать воду в Крым, открыть коридор к морю для "там же наши люди", расчитывая, что агрессор примет подарок с благодарностью и остановится в своих территориальных притязаниях.
Но всё пошло не так, как думали. Вместо наступательной операции на донецком направлении враг начал полномасштабную войну.
Отдать приказ защитникам Мариуполя покинуть город Главнокомандующий не решился, так как тогда его прямо бы назвали изменником и государственным преступником. Поэтому решили, пусть защитники города погибают как герои под развалинами. О многочисленных жертвах среди мирного населения они ( команда президента ) не думали. Как говорится, война всё спишет.
А виноватых прокуроры потом найдут, если поступит приказ из администрации. А может и искать не станут, как в случае с Иловайском, Дебальцево, донецким аэропортом.
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31.03.2022 23:04 Відповісти
Как можно такое читать и смотреть???
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31.03.2022 21:47 Відповісти
А апартаменти Вовіка в Криму всеж таки заберуть.
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31.03.2022 21:48 Відповісти
если бы не отобрали то было бы уж совсем палевно. Берегут ценную агентуру.
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31.03.2022 22:03 Відповісти
А что там орки верещат за сбитые вертолеты. Кто в курсе?
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31.03.2022 21:49 Відповісти
На жаль не брешуть, подивіться на Ютуб відео Бутусова,збили два наших вертольоти з пораненими.
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31.03.2022 23:19 Відповісти
Кто из власти разминировал выход из Крыма и сдал юг Украины ***** ?
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31.03.2022 21:49 Відповісти
Розвідувальне Управління МО США (DIA) офіційно повідомило, що помилилось в розрахунку боєздатності ЗСУ через недооцінку автономності Генерального Штабу і керівництва військових підрозділів від Офісу Президента взагалі і від окремих керівників країни зокрема.
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31.03.2022 21:54 Відповісти
Залужний і Муженко таки виганяли Єрмака з таємних засідань.
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31.03.2022 21:57 Відповісти
А что ермак имеет к генштабу?
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31.03.2022 22:25 Відповісти
Посмотрите кто соратники Зеленского которых он сам себе подобрал.
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31.03.2022 21:54 Відповісти
яка рожа, такі,й,чоботи
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31.03.2022 22:03 Відповісти
Це точно. "видно пана по халявах"
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31.03.2022 23:31 Відповісти
шефіри, сивохи, єрмаки, татарои, партнови, нафталіни факін і кравчук....

Ігарь Валєрічь на цьому фоні...просто святий....
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31.03.2022 23:38 Відповісти
опа,сльюгі. винні усі
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31.03.2022 22:02 Відповісти
Когда я с 2014 года кричал что на крыме ***** не остановится ето для него всего лишь плацдарм для дальнейшего наступления. И нужно не КПП и дороги в том числе ж/д строить для тамженашихлюдей, а рыть рвы, взрывать мосты и минировать поля на границе с крымом. Засыпать канал мусором и отходами и перенаправлять русло в херсонкую область чтобы у кацапов небыло соблазна для его захвата, меня банили и называли зрадофилом. И говорили что все пад кантролем. Во сколько теперь станет для Украины и для наших защитников станет такой просчет и саботаж?
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31.03.2022 22:03 Відповісти
Банили,бо заважав
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31.03.2022 22:13 Відповісти
Фамілія починається на "Дерь..." і кінчається на "..мак".Ну і його весела компанія мародерів і кацапських шпигунів.
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31.03.2022 22:16 Відповісти
кто вам такое сказал что разминировали? Какой смысл минировать а потом разминировать? Логичнее что перешеек просто не минировали
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31.03.2022 22:21 Відповісти
брехня.
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01.04.2022 04:55 Відповісти
Спасайте хлопців !!!
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31.03.2022 21:49 Відповісти
А что по этому поводу скажет Верховный Главнокомандующий Зеленский?
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31.03.2022 21:53 Відповісти
Ось тобі відповідь захисника Маріуполя.
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31.03.2022 21:55 Відповісти
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31.03.2022 21:58 Відповісти
Цілком можливо, що Маріуполь став частиною дагаварняка у Туреччині
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31.03.2022 21:59 Відповісти
а о чем договорились ? что разве война закончилась?
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31.03.2022 22:39 Відповісти
Где мобилизация *****? Почему нет повесток, нет заранее обучения чтобы в случае мобилизации уже ехать в бой? Чтобы деблокировать Мариуполь, нужна армия, стингеры, дроны, арта, танки... Читал неделю назад душераздирающие крики помощи людей, что в таком то подвале женщина с детьми и им есть нечего, нужна помощь... Страшно представить, что с ними сейчас! Кто **** перешеек разминировал! Арестовать немедленно!
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31.03.2022 22:03 Відповісти
В ваєнкматах,черга, ждіті,нєотвлякайте ат,работи, аружія всем нет,запісь па блату
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31.03.2022 22:10 Відповісти
Как нам всем потом жить с этим, если не спасти этих парней!
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31.03.2022 22:05 Відповісти
Никак... Вообще никак
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31.03.2022 22:06 Відповісти
F-35 jesli zapustit s B52 tak bez problem procistili.Anglicani skazali sto dast arteleriju po dalse sto bjiot,ja kak ponimaju MRLS,jest raznyje oni ot 70 kilometrov do 500,vot eti pomogli
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31.03.2022 22:15 Відповісти
Дай Боже
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31.03.2022 22:18 Відповісти
когда??!!
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01.04.2022 00:40 Відповісти
Маріупіль не повинен згинути в лапах мокшанських виродків!Це така біль,така рана...Нема слів.
Хлопці,братики "Азов"-тільки не вмирайте!Тримайтеся,живіть!
Не можна допустити загибелі захисників Маріуполя.Там вже стільки горя і страждань.Не можна просто так все віддати ворогу чи загубити людей.Совість не дасть жити після такого.
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31.03.2022 22:05 Відповісти
Нажаль у Зе-мародерів тієї совісті немає.Згадайте пораненого воїна Журавля,який помирав 4 дні в сірій зоні,коли Зе шашлички постив у себе і навіть не думав його спасти,і вам одразу стане зрозуміло чи він збирається спасати Маріуполь.
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31.03.2022 22:22 Відповісти
Не мішайте грішне з праведним. Навіть ця ситуація з вертольотами показує що по маріку щось думають.
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31.03.2022 23:56 Відповісти
ну они же погибли все, в тех вертолетах!!
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01.04.2022 00:41 Відповісти
А як там Макрон, греки? Багато чого обіцяли
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31.03.2022 22:16 Відповісти
Ляпати,неробити
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31.03.2022 22:20 Відповісти
а что ты сделаешь если кацапы на все договоренности плюют
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31.03.2022 22:49 Відповісти
Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний. сплануйте спецоперацію по деблокації Маріуполя . а це реально можливо ! Інакше. це зрада по відношенню до дітей. жінок. мирного населення та ЗАХИСНИКІВ МАРІУПОЛЯ - МІСТА - ГЕРОЯ !!!
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31.03.2022 22:16 Відповісти
Вони над тим працюють уже не 1 тиждень але як це зробити?Будь яку колону знищить авіація!Думаю план є і ми скоро його побачимо, дай Бог!
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31.03.2022 22:39 Відповісти
РЕСПЕКТ!Восхищаешься тем,что они уже сражаясь из последних сил,все равно мотивированы на на 100%…Остаётся ,только молиться за ребят и не терять надежду на чудо..
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31.03.2022 22:26 Відповісти
нельзя допустить чтобы в Мариуполе произошла таже трагедия, которая случилось в 14 - в Иловайске и Дебальцево.
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31.03.2022 22:35 Відповісти
языком трепаться за компом легче чем в реале самому рисковать жизнью или посылать людей на смерть
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31.03.2022 22:51 Відповісти
ты это о чем? ты против деблокады Мариуполя и спасения азовцев?
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31.03.2022 23:07 Відповісти
я про тех кто здесь строчит за компом на диване - а когда выбирали зеленых недослуг они не возмущались ..
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31.03.2022 23:10 Відповісти
Хто голосував за слуг - вони на Цензорі не сиділи і не сидять зараз. Бо якби читали Цензор і подібні сайти - в житті б не проголосували за зе і його слуг. Бо знали б, що вся передвиборча кампанія Зе - суцільна брехня і маніпуляції

Так що, не умнічай тут
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31.03.2022 23:53 Відповісти
нет не так - перед выборами по всем сайтам и каналам в том числе и тут пороха песочили со всех дырок заслуженно и не заслуженно - но как только каломойша пришел к власти все борцы с коррупцией резко - заткнулись ..
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01.04.2022 00:00 Відповісти
Я не спорю, в Порошенка як і всіх є свої грішки і недопрацювання. Та це не означало, що треба було міняти коня на переправі. В нас йшла війна вже 5 років на момент виборів.

Дешевий, до гидоти приторний популізм Зе взяв гору над здоровим злуздом і раціоналізмом.

Та все одно, на таких сайтах мало прихильників Зе. Навіть тоді, в розпал ботоферм.
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01.04.2022 00:10 Відповісти
Реєстрація 31 березня 2022. Йди геть.
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31.03.2022 23:15 Відповісти
Слава Азову і ЗСУ! Навіть якщо Зеленський і його абхазька мавпа Арахамія захоче капітуляцію підписати, ми не здамося і будемо вбивати росіян і далі! Вбивайте якомога більше російських нацистів!
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31.03.2022 22:52 Відповісти
Очень надеюсь, что если орки завалят как во все войны трупами , но все таки как то возьмут Марик. Хотя верю,что такого не будет. То наши ребята выйдут из города под покровом ночи из этой блокады. Уверен лазейки есть. А потом и правду от узнать как на самом деле было
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31.03.2022 22:53 Відповісти
Хлопчики Ви Кіборги України !!!
Слава Захисникам України!!!
Згаяні три роки тараном-хомчаком для оснащення Нептунами ЗСУ …
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31.03.2022 22:58 Відповісти
Якщо наш зелений говнокомандуючий здасть Маріуполь, важайте він сам себе похова
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31.03.2022 23:20 Відповісти
Не дай Бой Мариуполь падёт ! Слава АЗОВУ ! ВЫ ЛУЧШИЕ !
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01.04.2022 21:14 Відповісти
 
 