Є деякі ознаки того, що Путін самоізолюється і карає своїх радників, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що є певні ознаки того, що президент РФ Путін самоізолюється і карає деяких зі своїх радників, але додав, що у США немає вагомих доказів, щоб стверджувати це з упевненістю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Є багато припущень, але він, здається, - я не кажу це з упевненістю - він, здається, самоізолюється, і є деякі ознаки того, що він звільнив чи помістив під домашній арешт деяких своїх радників", - зазначив американський лідер.
Байден додав, що цьому наразі не так багато вагомих доказів.
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+46 Олег Кущ #490032
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+12 Максим Мороз #391980
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І бажано найближчим часом!
Вони в основному, корабельного базування
Тепер буде зустрічатися з рабами виключно у космічному скафандрі!
https://www.youtube.com/watch?v=FF84zhQpep0