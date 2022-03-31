УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5272 відвідувача онлайн
Новини
26 309 35

Є деякі ознаки того, що Путін самоізолюється і карає своїх радників, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявив, що є певні ознаки того, що президент РФ Путін самоізолюється і карає деяких зі своїх радників, але додав, що у США немає вагомих доказів, щоб стверджувати це з упевненістю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Є багато припущень, але він, здається, - я не кажу це з упевненістю - він, здається, самоізолюється, і є деякі ознаки того, що він звільнив чи помістив під домашній арешт деяких своїх радників", - зазначив американський лідер.

Байден додав, що цьому наразі не так багато вагомих доказів.

Також читайте: Найважливіша основа економічної бізнес-моделі Путіна вислизає у нього з рук, - Шольц

Автор: 

Байден (2883) путін (23750) росія (64911)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
Є деякі ознаки, що нам потрібні Петріоти
показати весь коментар
31.03.2022 21:49
+20
показати весь коментар
31.03.2022 21:55
+12
А я чув, що він увечері вставляє собі триколор в сраку і кукукарікає на стіні кремля🤷🏻
показати весь коментар
31.03.2022 21:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай бавляться
показати весь коментар
31.03.2022 21:48 Відповісти
Було б непогано, якби йго спіткала доля Робесп'єра.
І бажано найближчим часом!
показати весь коментар
31.03.2022 21:51 Відповісти
Гільйотину йому подаруємо
показати весь коментар
31.03.2022 22:15 Відповісти
Нехай здохнуть в страшных муках !
показати весь коментар
31.03.2022 22:40 Відповісти
Педофил ножками на каблучках топает , крысиные глазки пучит *****,мышьяка глотни ‼️
показати весь коментар
31.03.2022 22:43 Відповісти
Є деякі ознаки, що нам потрібні Петріоти
показати весь коментар
31.03.2022 21:49 Відповісти
А краще томагавки
показати весь коментар
31.03.2022 22:03 Відповісти
Для Томагавків кораблі потрібні....
Вони в основному, корабельного базування
показати весь коментар
31.03.2022 22:19 Відповісти
Tomahawk-P "Partizan" можно запустить с обычного листа шифера. Причем если шифер восьмиволновой, можно дать залп отновременно восемью ракетами
показати весь коментар
01.04.2022 02:01 Відповісти
Як і у всіх нікчем, у ***** винні всі хто завгодно, лише не він!
показати весь коментар
31.03.2022 21:49 Відповісти
уявляю який вій з луною зараз по уральских горах йде...
показати весь коментар
31.03.2022 21:49 Відповісти
самопохорон хла живцем триває
показати весь коментар
31.03.2022 21:50 Відповісти
А я чув, що він увечері вставляє собі триколор в сраку і кукукарікає на стіні кремля🤷🏻
показати весь коментар
31.03.2022 21:51 Відповісти
Нехай радники бункерної падали показують мультики зі штурмом Берліна, тим часом виводять війська з України ближче до бункеру. Щоб не з'їбався в годину Х.
показати весь коментар
31.03.2022 21:51 Відповісти
Куда еще больше самоизолироваться? Неужели спустился из бункера в ад?
показати весь коментар
31.03.2022 21:51 Відповісти
Ні!
Тепер буде зустрічатися з рабами виключно у космічному скафандрі!
показати весь коментар
31.03.2022 21:59 Відповісти
Цьому недопалку гандон XL саме те буде ще і зав'язати на голові "бантіком" вистачить
показати весь коментар
31.03.2022 22:13 Відповісти
Не важко зрозуміти , як він їх карає ...збоченці кремлівські ...
показати весь коментар
31.03.2022 21:52 Відповісти
Джо, є нагальна потреба покарати відставкою твого радника з "нацбезпеки" Салівана, бодай за його тьорки із завгоспом єрмаком
показати весь коментар
31.03.2022 21:53 Відповісти
Це два фсбшники, ********** пліснява по цілому світі.
показати весь коментар
31.03.2022 21:56 Відповісти
І нашо ці гадання? Боїтесь самі рубитися з ордою то хоч зброю давайте яку просять.
показати весь коментар
31.03.2022 21:53 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 21:55 Відповісти
Тим часом в бункері у *****...))

https://www.youtube.com/watch?v=FF84zhQpep0
показати весь коментар
31.03.2022 22:01 Відповісти
краще б самоліквідувався
показати весь коментар
31.03.2022 21:59 Відповісти
***** ...бетоном залити на "вічну ізоляцію"
показати весь коментар
31.03.2022 22:02 Відповісти
Путин самозахороняется. Видать, к дождю.
показати весь коментар
31.03.2022 22:12 Відповісти
Ад жет тебя *****.
показати весь коментар
31.03.2022 22:19 Відповісти
Байден, есть эти признаки. За их формулировку Автор поплатился жизнью. Админ- не удаляйте.
показати весь коментар
31.03.2022 22:21 Відповісти
А ведь о планах пуйла знали давно. И почему его не анигилировали. Ну могли бы каким американским новичком стул на международных встречах намазать. Что бы через несколько месяцев только проявилось. Ведь реально могли. Но не сделали. В итоге бросили на съедение десятки миллионов людей.
показати весь коментар
31.03.2022 22:26 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 23:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rBC1LSsdRxE Карати москалів
показати весь коментар
01.04.2022 00:39 Відповісти
Юзовское месторождение сланцевого газа (Славянск), второе крупнейшее в Европе в альтернативу Газпрома - скорей всего и есть яблоко раздора. Не зря там Абрамович с Арахамия нарисовались -))
показати весь коментар
01.04.2022 03:42 Відповісти
 
 