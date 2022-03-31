Є деякі ознаки того, що Путін самоізолюється і карає своїх радників, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що є певні ознаки того, що президент РФ Путін самоізолюється і карає деяких зі своїх радників, але додав, що у США немає вагомих доказів, щоб стверджувати це з упевненістю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Є багато припущень, але він, здається, - я не кажу це з упевненістю - він, здається, самоізолюється, і є деякі ознаки того, що він звільнив чи помістив під домашній арешт деяких своїх радників", - зазначив американський лідер.

Байден додав, що цьому наразі не так багато вагомих доказів.

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