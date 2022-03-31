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Ми відновимо країну і повернемося до змагань, а зараз головне - перемогти у війні Росію, – гендиректор "Шахтаря"

палкин

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" Донецьк Сергій Палкін у ході телемарафону FREEDOM заявив, що клуб братиме активну участь у відновленні країни після перемоги у війні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наш президент Рінат Ахметов заявляв, що готовий вкласти всі сили та кошти у відновлення України. Футбольний клуб також стане частиною цього процесу, і я впевнений, що ми зможемо досить швидко все відновити", - наголосив Палкін.

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Коментуючи поточну діяльність клубу, він зазначив, що основні зусилля зосереджені на допомозі українській армії та українцям, які постраждали від війни.

"Ми починаємо проводити благодійні матчі. Усі кошти направлятимемо армії та українцям. Говорити про якісь змагання зараз немає сенсу. Зараз головне завдання - перемогти Росію у війні", - резюмував Палкін.

Також читайте: Тепер усі наші зусилля спрямовані на одну мету: перемогти в цій війні, – гендиректор ФК "Шахтар" Палкін

Автор: 

футбол (1581) Шахтар (175)


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В яких Дубаях сидить цей "відновлювач" і срако.............лиз палкін ?!
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31.03.2022 22:04 Відповісти
в вене он
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31.03.2022 22:05 Відповісти
Не відновимо, а перебудуємо.
Нам не треба відновлювати старе.
І ви маєте зникнути.
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31.03.2022 22:29 Відповісти
Українці говорять про перемогу, зрадники - про мир, та заглянути в очко *****.
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31.03.2022 22:32 Відповісти
 
 