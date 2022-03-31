Ворожа ракета влучила неподалік центру Харкова, йде інтенсивний артобстріл. Тривають бої за Ізюм, знищено 4 літаки, - Синєгубов

Війська РФ продовжують підступно обстрілювати Харків. Тривають бої за Ізюм

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Харкові було неспокійно. Вдень росіяни влучили ракетою неподалік центру Харкова, фіксуємо інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Дані про постраждалих уточнюються", - зауважив він.

За словами Синєгубова, тривають бої за Ізюм, у цьому напрямку Збройні Сили тримають позиції.

"У одному із населених пунктів поряд із Ізюмом ми евакуювали близько 2500 людей. Робимо це для того, аби попередити можливі несприятливі наслідки. Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Дякуючи ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів", - додає очільник регіону.

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Крім того, як зауважив Синєгубов, лише за цю добу українській армії вдалося знищити 4 літаки - 1 винищувач і 3 бомбардувальника.