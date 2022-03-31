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Новини Війна
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Ворожа ракета влучила неподалік центру Харкова, йде інтенсивний артобстріл. Тривають бої за Ізюм, знищено 4 літаки, - Синєгубов

ода,харків

Війська РФ продовжують підступно обстрілювати Харків. Тривають бої за Ізюм

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у Харкові було неспокійно. Вдень росіяни влучили ракетою неподалік центру Харкова, фіксуємо інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Дані про постраждалих уточнюються", - зауважив він.

За словами Синєгубова, тривають бої за Ізюм, у цьому напрямку Збройні Сили тримають позиції.

"У одному із населених пунктів поряд із Ізюмом ми евакуювали близько 2500 людей. Робимо це для того, аби попередити можливі несприятливі наслідки. Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків вперед. Дякуючи ЗСУ, евакуація пройшла без обстрілів", - додає очільник регіону.

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Крім того, як зауважив Синєгубов, лише за цю добу українській армії вдалося знищити 4 літаки - 1 винищувач і 3 бомбардувальника.

Автор: 

армія рф (17185) обстріл (28196) літак (2898) Харків (5561) Харківщина (6054) Ізюм (325) Синєгубов (857)


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Топ коментарі
+22
Лётчики у них, по сути - смертники. Как ещё хватает мозгов лететь, когда их сбивают нещадно?
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31.03.2022 22:04
+17
На теренах Слобожанщини відбулися дві цікаві події.

Козаки отамана Сірка рознесли вщент три БТГр росіянців. Дві були танкові від 59 танкового полку 144 дивізії, а ще одна - від 138 омсбр, тобто неслабі такі. І настільки вони це добре зробили, що навіть захопили КП всіх трьох БТГр, їх вузли зв'язку, отару штабних, шифри, апаратуру зв'язку і, що саме цікаве, начальників артилерії та зв'язку 59 тп. Тобто на одному з КП був розгорнутий КП 59 полку. Начарта - одразу в СІЗО СБУ та пропонувати пожиттєве за стрільбу по житловим кварталам Харкова. Всі інші, а їх - десь з 60 осіб, теж можуть розповісти багато цікавого про життя штабів. На карті видно, що події відбулися в трикутнику між східною околицею Харкова, Малою Роганню та Вільхівкою. Тобто стріляти по Індустріальному району Харкова тепер ворогу дуже складно. Побічний ефект - повернення під повний контроль шосе М-03 від Харкова до Чугуєва. Подякуємо піхоті.

Гарячою, з експертного пагорба спостерігаючи, точкою нам здавався Ізюм. Росіянці намагалися через Ізюм прорватися на Слов'янськ, чим, власно, і зараз ще переймаються. Ідея полягає в тому, щоб продертися в той Слов'янськ одночасно і від Сєвєродонецька. Така історія розрізає угруповання наших військ в Луганський області і його північна частина буде затиснута між державним кордоном (там ППД ворожої дивізії у Валуйках не просто так, силами сепарів з Луганщини та річкою Оскол, котра широка і складна для переправи. Наше командування цю тему прочитало вчасно і грамотно, тому спустило з ланцюга бригаду ДШВ.

А цим що? Тільки-но дай. Була така історія в 1944, коли десантники 101 десантної дивізії під орудою полковника Ентоні Маколіффа в ході операції Market Garden у Голландії опинилися в оточенні, то він сказав: "Солдати, ми оточені. Тепер у нас є унікальна для армії можливість атакувати у будь-якому напрямку". До речи, ледь не єдина дивізія, котра вийшла з того оточення організовано та мінімальними втратами, за що командир отримав звання бригадного генерала. 101 дшд і зараз почувається добре, жодної війни не пропустила. Чув, що її ветерани десь на Київщині були. Не всі, звісно.

А у нас тут ситуація була ще шикарніша: оточення немає, стріляти можна, за ДАП, Піски та Водяне рахуночок мається і можна наступати. Фулхаус, коротше. Ну і понеслося: звільнено Топольське, Кам'янку і Суху Кам'янку, рознесли на друзки поки не встановлені підрозділи 144 мсд росіянців.

Наслідок: дорогу на Слов'янськ для ворога перекрито, штурм Ізюма поступово перетворюється на мишачу возню на північних околицях (міста - шкода, просто зруйноване), хлопці на Луганщині відчули потужне десантне плече за своїми спинами і навалюють сепарам по всі лінії Сватово - Рубіжне - Лісичанськ - Попасна з подвійною енергією.
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31.03.2022 22:20
+12
Так тримати !!

Смажте орків і в небі , і на землі , так як ця погань немає права на життя !!
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31.03.2022 22:05
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Лётчики у них, по сути - смертники. Как ещё хватает мозгов лететь, когда их сбивают нещадно?
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31.03.2022 22:04 Відповісти
- Патерь лётного состава нет.
- А что тут у меня ремни зарезаны?
- Это модернизация, вам парашют не нужен, кресло приземлится на новейших реактивных подушках, аналогов нет.
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31.03.2022 22:36 Відповісти
Так тримати !!

Смажте орків і в небі , і на землі , так як ця погань немає права на життя !!
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31.03.2022 22:05 Відповісти
На теренах Слобожанщини відбулися дві цікаві події.

Козаки отамана Сірка рознесли вщент три БТГр росіянців. Дві були танкові від 59 танкового полку 144 дивізії, а ще одна - від 138 омсбр, тобто неслабі такі. І настільки вони це добре зробили, що навіть захопили КП всіх трьох БТГр, їх вузли зв'язку, отару штабних, шифри, апаратуру зв'язку і, що саме цікаве, начальників артилерії та зв'язку 59 тп. Тобто на одному з КП був розгорнутий КП 59 полку. Начарта - одразу в СІЗО СБУ та пропонувати пожиттєве за стрільбу по житловим кварталам Харкова. Всі інші, а їх - десь з 60 осіб, теж можуть розповісти багато цікавого про життя штабів. На карті видно, що події відбулися в трикутнику між східною околицею Харкова, Малою Роганню та Вільхівкою. Тобто стріляти по Індустріальному району Харкова тепер ворогу дуже складно. Побічний ефект - повернення під повний контроль шосе М-03 від Харкова до Чугуєва. Подякуємо піхоті.

Гарячою, з експертного пагорба спостерігаючи, точкою нам здавався Ізюм. Росіянці намагалися через Ізюм прорватися на Слов'янськ, чим, власно, і зараз ще переймаються. Ідея полягає в тому, щоб продертися в той Слов'янськ одночасно і від Сєвєродонецька. Така історія розрізає угруповання наших військ в Луганський області і його північна частина буде затиснута між державним кордоном (там ППД ворожої дивізії у Валуйках не просто так, силами сепарів з Луганщини та річкою Оскол, котра широка і складна для переправи. Наше командування цю тему прочитало вчасно і грамотно, тому спустило з ланцюга бригаду ДШВ.

А цим що? Тільки-но дай. Була така історія в 1944, коли десантники 101 десантної дивізії під орудою полковника Ентоні Маколіффа в ході операції Market Garden у Голландії опинилися в оточенні, то він сказав: "Солдати, ми оточені. Тепер у нас є унікальна для армії можливість атакувати у будь-якому напрямку". До речи, ледь не єдина дивізія, котра вийшла з того оточення організовано та мінімальними втратами, за що командир отримав звання бригадного генерала. 101 дшд і зараз почувається добре, жодної війни не пропустила. Чув, що її ветерани десь на Київщині були. Не всі, звісно.

А у нас тут ситуація була ще шикарніша: оточення немає, стріляти можна, за ДАП, Піски та Водяне рахуночок мається і можна наступати. Фулхаус, коротше. Ну і понеслося: звільнено Топольське, Кам'янку і Суху Кам'янку, рознесли на друзки поки не встановлені підрозділи 144 мсд росіянців.

Наслідок: дорогу на Слов'янськ для ворога перекрито, штурм Ізюма поступово перетворюється на мишачу возню на північних околицях (міста - шкода, просто зруйноване), хлопці на Луганщині відчули потужне десантне плече за своїми спинами і навалюють сепарам по всі лінії Сватово - Рубіжне - Лісичанськ - Попасна з подвійною енергією.
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31.03.2022 22:20 Відповісти
Камянка и Сухая Камянка наши? Отлично, дорога на Славянск закрыта, там еще в лесах можно партизанить в Славяногорске, кучу орков положить. Там заблудиться можно.
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31.03.2022 22:28 Відповісти
Така тема як мед)
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31.03.2022 22:31 Відповісти
только абзац про рогань соответствует
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31.03.2022 22:34 Відповісти
Перегній, перегній, нам завезли перегній...
https://youtu.be/7heTnJsdUG0
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31.03.2022 22:52 Відповісти
Ми вистоємо проти російських окупантів. Головне щоб Зеленський не зрадив нас зі своїми людьми типу мавпи Арахамії.
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31.03.2022 22:41 Відповісти
Юзовское месторождение сланцевого газа (Харьков-Славянск), второе крупнейшее в Европе в альтернативу Газпрома - скорей всего и есть яблоко раздора. Не зря там Абрамович с Арахамия нарисовались -))
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01.04.2022 03:43 Відповісти
 
 