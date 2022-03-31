Директори шкіл у Мелітополі написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з окупантами, - мер Федоров

У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі директори усіх шкіл написали заяви про звільнення.

Про це у Facebook повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було ухвалено складне, але абсолютно правильне рішення: усі без винятку директори шкіл написали заяви на звільнення на знак протесту і небажання працювати з окупантами", - сказав він.

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