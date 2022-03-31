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Директори шкіл у Мелітополі написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з окупантами, - мер Федоров

мелітополь

У тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі директори усіх шкіл написали заяви про звільнення.

Про це у Facebook повідомив міський голова Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні було ухвалено складне, але абсолютно правильне рішення: усі без винятку директори шкіл написали заяви на звільнення на знак протесту і небажання працювати з окупантами", - сказав він.

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Автор: 

Мелітополь (770) окупація (6661) звільнення (2667) школа (2203) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+19
Оголошуйте в школах окупованих територій канікули до їхнього звільнення... Й популярно поясніть батькам, які збираються віддавати дітей до прокацаплених школ, що цей період навчання Україною зараховуватися не буде....
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31.03.2022 22:08
+12
Батькам треба теж бойкотовати. Тихий спротив.
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31.03.2022 22:10
+10
Какие школы. Старайтесь вывезти детей с окупированных территорий пока окупанты не вывезли их в качестве заложников на Рашку. Особенно тех у кого родители служат в ЗСУ.
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31.03.2022 22:16
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Оголошуйте в школах окупованих територій канікули до їхнього звільнення... Й популярно поясніть батькам, які збираються віддавати дітей до прокацаплених школ, що цей період навчання Україною зараховуватися не буде....
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31.03.2022 22:08 Відповісти
Батькам треба теж бойкотовати. Тихий спротив.
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31.03.2022 22:10 Відповісти
Какие школы. Старайтесь вывезти детей с окупированных территорий пока окупанты не вывезли их в качестве заложников на Рашку. Особенно тех у кого родители служат в ЗСУ.
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31.03.2022 22:16 Відповісти
Директоров они назначат, вот если учителя уйдут
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31.03.2022 22:23 Відповісти
Відмовитися співпрацювати з окупантами мають всі, а не лише директори шкіл: вчителі, ті, хто підтримує життєдіяльність міста, управляє комунальним господарством, працює на підприємствах і в організаціях міста тощо, створюючи суцільний хаос, який потім має всі шанси перерости в масовану різанину окупантів.
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31.03.2022 22:42 Відповісти
Москальня так і залишилась на рівні первісно-суспільного ладу Мавпи в костюмах
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31.03.2022 22:43 Відповісти
 
 