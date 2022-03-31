Держава підготувала 10 млн продуктових наборів для українців із прифронтової зони, - Шмигаль

Українська харчова промисловість розгортатиме нові потужності та найматиме нових працівників завдяки державному замовленню на соціальні продукти. Ідеться про 300 таких підприємств.

Про це заявив голова українського уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба Кабміну.

"Держава закуповує для українців, які перебувають у прифронтових містах, 10 млн продуктових наборів, аби потім безкоштовно роздавати їх людям. Це набори із більш ніж 10 ключових продуктів", – цитує прем’єр-міністра

За словами Шмигаля, наразі на 100% закуплено крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Триває закупівля консервів, зерна, хлібобулочних виробів, чаю та кави та іншого продовольства. Як наголосив прем’єр-міністр, "Укрзалізниця" та "Укрпошта" разом з ВЦА вже доставляють і роздають ці набори людям.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд найближчим часом розгляне і затвердить окремий кредитний продукт для торгових мереж, аби пожвавити їхню співпрацю з українськими виробниками.

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