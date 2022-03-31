УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5408 відвідувачів онлайн
Новини
2 078 9

Держава підготувала 10 млн продуктових наборів для українців із прифронтової зони, - Шмигаль

шмигаль

Українська харчова промисловість розгортатиме нові потужності та найматиме нових працівників завдяки державному замовленню на соціальні продукти. Ідеться про 300 таких підприємств.

Про це заявив голова українського уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба Кабміну.

"Держава закуповує для українців, які перебувають у прифронтових містах, 10 млн продуктових наборів, аби потім безкоштовно роздавати їх людям. Це набори із більш ніж 10 ключових продуктів", – цитує прем’єр-міністра 

За словами Шмигаля, наразі на 100% закуплено крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Триває закупівля консервів, зерна, хлібобулочних виробів, чаю та кави та іншого продовольства. Як наголосив прем’єр-міністр, "Укрзалізниця" та "Укрпошта" разом з ВЦА вже доставляють і роздають ці набори людям.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд найближчим часом розгляне і затвердить окремий кредитний продукт для торгових мереж, аби пожвавити їхню співпрацю з українськими виробниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні сформовано стратегічні запаси їжі на декілька років, - Шмигаль

Автор: 

продукти (1129) Денис Шмигаль (4546)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чего бы Шмигалю не поездить по регионам? И не наборы доставлять, а отслеживать на месте поставки товаров и государственных и гуманитарных и частных. И проводить тама заседания и областные и общегосударственные.
показати весь коментар
31.03.2022 22:16 Відповісти
Там, знаете ли, постреливают. А у этих ребят, только костюмчики цвета хаки, с войной связаны.
показати весь коментар
31.03.2022 22:38 Відповісти
Тобто, показати себе справжнім хазяйствєнніком, щоб тупориле совкове бидло за нього порадивалось?
показати весь коментар
01.04.2022 09:45 Відповісти
А еще это называется выполнением своих обязанностей во время войны.
показати весь коментар
01.04.2022 11:51 Відповісти
Безцільно їздити по регіонах, коли купа роботи - це не виконання обов'язків, а саботаж
показати весь коментар
01.04.2022 12:41 Відповісти
Вы не передергивайте слова. Я же написал для чего ехать в регионы. Вы демагог, почитайте в словаре что это слово означает.
показати весь коментар
01.04.2022 12:53 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 23:27 Відповісти
Головне довірити доставку верещук, ця лахудра за тиждень орками повіддає
показати весь коментар
01.04.2022 00:33 Відповісти
 
 