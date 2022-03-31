Walt Disney Company із 7 квітня повністю призупиняє прокат своїх фільмів у російських кінотеатрах, - Федоров про нові санкції для РФ та Білорусі

Цифрова блокада РФ продовжується. Міжнародні технологічні компанії вводять чергові санкції проти країни-агресора.

Традиційно про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

За словами Михайла Федорова кіностудія Walt Disney Company із 7 квітня повністю призупиняє прокат своїх фільмів у російських кінотеатрах. Заборона торкнеться як закордонних проєктів студії, зокрема "Смерті на Нілі", так і російських, як-от "Містер Нокаут".

Окрім цього у мінцифри надають перелік технологічних компаній, що на сьогодні обмежують свою роботу в РФ та/або в Білорусі:

• Marvell припиняє передачу своєї продукції прямо та опосередковано клієнтам, що перебувають у росії, білорусі та на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Marvell Technology Group — американська компанія — розробник напівпровідникової продукції.

• Panduit повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у росії. Компанія продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм російським членам команди. Panduit — це світовий лідер в розробці і виробництві засобів комунікації.

• Материнська компанія Atlona — Panduit — повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у росії. Panduit продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм російським членам команди.

• Johnson Controls призупинили роботу у рф. Таким чином, Johnson Controls виконуватиме наявні договірні зобов’язання, наскільки це можливо, і в повній відповідності з санкціями, не приймаючи при цьому нові бізнеси чи замовлення.

• Intuit Inc призупинили облікові записи клієнтів із рф. Американська компанія, виробник бухгалтерського ПЗ, яке широко використовується малим бізнесом та приватними особами.

• Honeywell призупинили практично всі продажі у рф. Головна американська міжнародна корпорація, що виробляє зброю, космічні системи, автоматичні й контролюючі системи, інженерні послуги, транспортаційні системи.

• Heidrick & Struggles призупинили всі операції в росії. Це міжнародна пошукова компанія зі штаб-квартирою у Чикаго.

• Citrix призупинили всі продажі у рф. Американська транснаціональна корпорація, яка надає серверні, програмні та комп'ютерні віртуалізації, ПЗ та технології хмари.

• Akamai Technologies призупинила діяльність у росії та білорусі. Akamai — це провідний постачальник послуг для акселерації вебсайтів, провайдер платформ доставки.

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