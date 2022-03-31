"Мы ночуем в свалке", - мобілізовані солдати "армії днр" скаржаться на умови життя. ВIДЕО

Журналіст Денис Казанський оприлюднив кадри, на яких солдати "днр" перебувають у дуже некомфортних умовах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Мешканців Донбасу, насильно мобілізованих в "армію ЛДНР", продовжують утилізувати в безглуздій м'ясорубці. Судячи з відео, їх взагалі не вважають за людей, тримають як худобу в нелюдських умовах і намагаються якнайшвидше відправити на смерть", - зазначив Казанський.

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