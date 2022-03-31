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"Мы ночуем в свалке", - мобілізовані солдати "армії днр" скаржаться на умови життя. ВIДЕО

Журналіст Денис Казанський оприлюднив кадри, на яких солдати "днр" перебувають у дуже некомфортних умовах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Мешканців Донбасу, насильно мобілізованих в "армію ЛДНР", продовжують утилізувати в безглуздій м'ясорубці. Судячи з відео, їх взагалі не вважають за людей, тримають як худобу в нелюдських умовах і намагаються якнайшвидше відправити на смерть", - зазначив Казанський. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не все пришли добровольно, выдали старинные каски, некоторым даже винтовки Мосина. Много погибших и раненых", - пропагандист Сладков про "російську систему мобілізації" в ОРДЛО. ВIДЕО

Автор: 

мобілізація (3020) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+82
Можна подумать, раньше ви ночевалі в Хілтоне
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31.03.2022 22:32
+72
Лугандони, помийка - ваш рідний дім...)))
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31.03.2022 22:31
+64
Не пугай армию дыныры незнакомыми словами.
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31.03.2022 22:34
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Лугандони, помийка - ваш рідний дім...)))
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31.03.2022 22:31 Відповісти
Только зашёл это написать, а уже все написано
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31.03.2022 22:47 Відповісти
Можна подумать, раньше ви ночевалі в Хілтоне
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31.03.2022 22:32 Відповісти
Не пугай армию дыныры незнакомыми словами.
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31.03.2022 22:34 Відповісти
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31.03.2022 22:37 Відповісти
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01.04.2022 08:17 Відповісти
Ани гатовы были ахранять Барвиху отнаступления биндер...
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31.03.2022 22:43 Відповісти
Хочу привести еще пример цинизма *************** пособников:
Недавно проскочило сообщение, что в колоне были беженцы с номерами на машинах ЛНР и ДНР. С разу подумал, что такие удирают от призыва на мясо. И, вот, на 5-м канале, журналистка сообщила мерзость - одна из беженок, учительница заявляет польским журналистам, что бомбежек нет, она их не видела, российские войска зашли мирно. В общем, все хорошо прекрасная маркиза. По моему есть работа для СБУ и нашим консульским работникам выявлять таких тварей и отмежеваться от них!!!
Открывается еще один фронт борьбы с пропагандонами параши!!!
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01.04.2022 08:13 Відповісти
Пусть радуются, лучших условий им не будет.
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31.03.2022 22:33 Відповісти
Прильоту залпу РСЗО не вистачає на відео.
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31.03.2022 22:33 Відповісти
Я не понял. Их нужно пожалеть?
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31.03.2022 22:33 Відповісти
Видимо. Требуют хороших условий, чтобы убивать украинцев с комфортом. За 8 лет оккупации зерна отделились от плевел. Это уже не украинцы, а манкурты. Бог дал шанс украинским воинам избавить Родную землю от этой сволочи абсолютно легальным способом. Думаю, надо пользоваться возможностью.
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31.03.2022 22:42 Відповісти
Ну, звичайно!
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31.03.2022 22:43 Відповісти
Звали русский мир?мажоры и самки уехали,вам максимум копейки дадут,россии пох на вас,а ведь вместе на стадионе в 12 болели за украину и не было ни биндер ни нациков(((
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31.03.2022 22:34 Відповісти
Почувати себе як вдома, поки ще дихаєте. А це не надовго.
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31.03.2022 22:36 Відповісти
Пускай пишут плакат "Донбасс никто не ставил на колени!" и отстаивают свои права.
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31.03.2022 22:37 Відповісти
Да, перед 14 годом они по 10 штук получали в сравнении с 3 тысячами по остальной Украине. Плевали на всех. Но не захотели как говорили Кармить гейропу. Теперь сосут кацапский хрен. И то пока еще живы.
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31.03.2022 22:38 Відповісти
Та це ненадовго. ЗСУ оформить їм білети на концерт кабздона.
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31.03.2022 22:55 Відповісти
до земляка на концерт - то є подвійне щастя
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01.04.2022 00:21 Відповісти
Сміття до сміття ...
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31.03.2022 22:38 Відповісти
Жизнь ваша- полная параша...
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31.03.2022 22:39 Відповісти
зате їх НАТО боїться.
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31.03.2022 22:42 Відповісти
Дидываивале...
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31.03.2022 22:42 Відповісти
Не понял - мусор возмущается что живет на свалке?
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31.03.2022 22:42 Відповісти
Мишени, разведку боем делают
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31.03.2022 22:43 Відповісти
Ну чому ж безглуздій. Вони атаками викривають симтему вогню,а кацапи потім знищують наші позиції і просуваються вперед...
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31.03.2022 22:44 Відповісти
і шо вони виявлять звідкіля по ним відпрацював міномет чи вогневий взвід арти вскрити вогневу сістему взвода ком которого ще на підході бачить орків з квадрику та передае координаты арте ?
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31.03.2022 22:59 Відповісти
Давай,розкажи тут,що кацапи невірно зробили і де помилились. Нехай воюють,как дєди завєщалі!
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31.03.2022 23:06 Відповісти
не дивно -сміття на смітнику пожалійтеся деніске чепушиле най він там до вас чіерену пригоне
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31.03.2022 22:44 Відповісти
Какая ты армия?! ты и все те черти просто расходный материал с 2014 года в интересах ху*ла .Ты .никто и ничто и звать тебя пи*ар! ! галимы паражняк ! манкурты ****.
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31.03.2022 22:44 Відповісти
Зрадникам там і місце.
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31.03.2022 22:44 Відповісти
за 8 лет можно было сто раз понять кто где
и не быть коллабарантами

даже если их туда насильно согнали
всегда есть шанс сбежать или еще что

думаю им и технику хреновую дают
сейчас же у них дефицит ее
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31.03.2022 22:46 Відповісти
Ихняя техника. мусоровоз.
Армия дыры. "бурлаки на свалке"
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01.04.2022 00:41 Відповісти
Вот и уровень самых и ихнего командования. А могли и сделать бунт и просить крышу над головой.
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31.03.2022 22:47 Відповісти
сдавайтесь Украинской Армии
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31.03.2022 22:48 Відповісти
И зачем они нам? Еще этих кормить, лечить, "парусски разгаваривать" с ними. Кого за них можно забрать у орков? Кацапы своих за людей не считают, что говорить за этих недограждан?
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01.04.2022 00:28 Відповісти
Хай вони видохнуть колоборанти це кончене бидло .
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31.03.2022 22:52 Відповісти
Почув слово "свалка" і подумав про Рашу. Савпадєніє?
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31.03.2022 22:52 Відповісти
Так провели б там і ще якийсь референдум!
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31.03.2022 22:53 Відповісти
С вершины зарплатной пирамиды в независимой Украине они докатились до жизни (правда, недолгой) на свалке. Зашибись "эволюция"...
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31.03.2022 22:54 Відповісти
Дерьмо к дерьму липнет.
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31.03.2022 22:55 Відповісти
Русский мир, прекрасные условия, боевой дух на высоте.
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31.03.2022 22:57 Відповісти
Их по ходу в атаку сразу в мусорных пакетах отправляют
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31.03.2022 22:58 Відповісти
Незавидна доля зрадника...
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31.03.2022 22:59 Відповісти
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31.03.2022 23:00 Відповісти
Ну так вам там самое место. А "стране" на чьей стороне вы "сражаетесь" место на свалке истории.
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31.03.2022 23:00 Відповісти
Мене дивують коментарі більшості місцевої публіки. Вважаю, що строчать вони с місць, далеких від фронту і ніколи не перебували в окупації.
Наразі повістки до "народного військомату" починають приходити вже в Мелітополі. Тобто там, де ніхто не звав "руський мир" і де зараз більшість налаштована досить патріотично. І це трагедія, наспавді, бо можливості відмовитися майже нема, бо в заручниках залишаються сім'ї тих, кого намагаються призвати.
В Станиці Луганьскій, яка донедавна була ще під нашим контролем, ситуація аналогічна.
Не здивуюсь, якщо подібне буде відбуватися в Бердяньску, Херсоні, Енергодарі і т.д.
Тому мені особисто прикро читати подібні речі. Поставте себе на місце тих, хто не по своїй волі опинився в такій ситуації і коли відсутнє право вибору.
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31.03.2022 23:01 Відповісти
Я ще якось припускаю що на всій території Донецької та Луганської областей вони якось можуть підперти призов своїм законодавством. Але яким чином це може бути в Мелітополі?
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31.03.2022 23:11 Відповісти
Так сьогодні, в одній із новин, навіть викладали фото такої повістки в Мелітополі.
Там вже встановили маріонеточну владу, намагаються з 1 Квітня ввести в обіг рублі, змушують вчителів викладати російською і т.д.
Про яке законодавство ви говорите? В окупації закони не діють. Їм навіть формальні приводи не потрібні.
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31.03.2022 23:22 Відповісти
Але в яку армію іде призов в Мелітополі? Хіба вже створена ЗНР?
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31.03.2022 23:28 Відповісти
Не створена, і що? В повістці, яка з зображенням двуголової курки на печаті, просто потребували з'явитися до "народного військомату". Як ви гадаєте, з якою цілью?
І в самій новині наголошувалося, що мешканцям Мелітополя почали надходити повістки до військомату.
Спробую найти посилання, та викладу тут.
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31.03.2022 23:45 Відповісти
Право вибору є завжди. Той хто йде проти власного народу-зрадник. Як це донбасядло,що навіть не планує здаватися чи перестріляти командирів та перебігти.
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31.03.2022 23:13 Відповісти
Пусть борятся за свою свободу, а не идут на убой как бессловесный скот. У нас нет права выбора - типичная философия рядового рашиста. Так что вперед за кораблем
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31.03.2022 23:15 Відповісти
А піти в військомат поки були на підконтрольній території і захищати свої сім'ї їм релігія не дозволяла? Чи думали відсидітись?
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31.03.2022 23:17 Відповісти
Ви мабуть з окопу пишете, як і більшість в цій гілці? Як ви вважаєте, який відсоток чоловіків добровільно пішов воювати? Напевно, що невисокий. А інші, хто міг, намагалися втекти за кордон, або у відносно небезпечні райони України, а хто не міг, той зостався там, де жив.
Інстинкт самозбереження ніхто не відміняв і він притаманний не тільки жінкам, а й більшості чоловіків - ніхто не хоче вмирати. Так було завжди. І це не залежить від того, звідки ти, з Харкова, чи зі Львова. Незважаючи на тотальну підтримку своєї вітчизни, брати зброю в руки хватає сміливості далеко не всім. Мало кому...
Тому закиди про похід в військомат, якщо хтось і має робити, то тільки той, хто сам так вчинив. А на превеликий жаль, більшість місцевих "диванних воїнів" явно строчить не з окопів. Я вважаю, що вони не мають на це ніякого морального права.
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31.03.2022 23:39 Відповісти
Не з окопу поки що. Але з в/ ч. А ви можете сидіти чекати поки орки вас мобілізувати і поженуть на мене і моїх друзів. Але я розбиратись хто там йде не збираюсь.
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01.04.2022 00:02 Відповісти
А чого ж тоді той інстинкт самозбереження не працює в них на непідконтрольних нам територіях. Якщо ще недавно спрацював. Враження що ви намагаєтесь їх виправдовувати.
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01.04.2022 00:04 Відповісти
А як, на Вашу думку, він повинен був спрацювати? Всі чоловіки, з тих, хто боявся воювати, повинні були втекти? Так це просто неможливо.
Чим кращий мешканець Київа, що не захищає своє місто зі зброєю в руках, від тако ж самого мешканця з Мелітополя чи Бердянська? А я Вам скажу - нічим. Їх всіх можна назвати сцикунами. І я сцикун, але у мене хоча б хватає сміливості це визнати.
Зараз багато хто з мешканців окупованих територій, дуже шкодують, що не покинули все, та не втекли. Але поїзд поїхав. Події в перші дні розгорталися дуже швидко і в деяких місцях можливість втекти була день-два, а далі все... Містянам це було легше зробити, а от тим, хто живе у селах, і хто має домогосподарство, це майже неможливо. Треба було чи присипляти живність та домашніх тварин, чи кидати їх на голодну смерть.
Переважна більшість вважала, що це ненадовго, Україна переможе, окупантів виженуть і все буде, як раніше.
Практично у всих більш-менш великих населених пунктах, не тільки містах,а й селищах, напередодні війни створювалася тер-оборона, роздавалася зброя і таке інше. І мешканці вважали, що їх захистять. Але це все відбувалося рівно до тих пір, поки на горизонті не з'являлися колони танків і бронетехніки. Навіть самі відчайдушні розуміли, що з АК проти танків ловити нічого і вся та тер-оборона швиденько розсмокталася.
Що там казати про звичайних людей, якщо навіть поліція писала заяви про звільнення і самоусувалася.
Воно легко бути сміливим, поки по твоїй вулиці не швендяють колони ворожої бронетехніки.
Повторюся, люди не зі своєї вини опинилися в тому становищи, що склалося. І якщо у пересічного киянина є вибір - брати зброю в руки, та захищати країну, або чекати, що хтось це зробить за нього, то на окупованих територіях цей вибір дуже обмежений.
Чи може ви пропонєте всих мешканців, що вимушено перебувають в окупації, прирахувати до зрадників та ворогів?
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01.04.2022 00:44 Відповісти
Ну не всі зрозуміли. Наприклад,хлопці з херсонської тероборони,що коктейлями намагались колону зупинити... А ті,в кого АК,в хто називав себе теробороною,могли б хоч спробувати вночі з піхотою боротись. Якщо,звісно,автомати не для селфі взяли.
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01.04.2022 01:12 Відповісти
Не знаю,за який інстинкт ви говорите,але багато хто,в т.ч. і я,пішли у перший же день,проте взяли далеко не всіх. Пішли не тому,що не хочуть жити,чи дуже хоробрі,а тому,що не робити нічого чи тікати-значно небезпечніше і паскудніше. І приклад цьому-ви. Якщо раніше у вас був вибір: воювати за свою землю,чи втікати,то тепер його немає після павесткі. Воювати доведеться. І,ймовірно ,загинути. Тільки не за свою землю та сім'ю,а за тих,кому ви дозволили глумитися над рідним краєм байдужістю своєю.
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01.04.2022 01:02 Відповісти
ох **********,виїзд по факту орки закрили роки як два назад,до того часу можна було навіть свій будинок по цеглині вивезти,їбать жалісливий сльозу надумав з людей вибити за цих "потерпілих",хай ***** йдуть,а скільки там через тих припіздків наших хлопців полягло не скажеш?
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01.04.2022 02:49 Відповісти
"В свалкє", кажете

Марш боевых 3,14дарасов даунбасса

Ночуем в свальном

Грехе анальном -
Так по-донецки,
По-молодецки!

Нам наш Донецк для оргии мал -
Сосать илонмаскам, биллгейтсам!
Здесь у нас крепкий мужской анал,
А не вот это вот ваше "гейство"!
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31.03.2022 23:02 Відповісти
А хіба для цих істот шось змінилося
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31.03.2022 23:09 Відповісти
вы там жить захотели (8 лет нахад)!! ублюдочные хиви роZZии!! и рашку туда помогаете тащить
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31.03.2022 23:14 Відповісти
Так теперь вы всегда будите жить на свалке.
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31.03.2022 23:18 Відповісти
Сіфон і Борода та їх родичі
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31.03.2022 23:19 Відповісти
Вояки ОРДЛО в родной гавани.
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31.03.2022 23:20 Відповісти
А они в 2014 году думали что их будут расцеловывать? Хотели под россию - получайте. Рабы и пушечное мясо - больше россии от вас ничего не надо.Жители Донбасса при Украине нормально жили и нормально зарабатывали. Украина их охраняла своими законами, Конституцией, своими границами от произвола российских силовиков и военкомов. Если бы дончане прижали хвосты своим олигархам, которые грабили людей, а обвиняли в этом украинское государство, то жили бы еще лучше. Теперь пришла расплата.
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31.03.2022 23:32 Відповісти
псу псячье
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31.03.2022 23:35 Відповісти
Да их даже сложно назвать солдатами, так просто - "человек с ружьём"...
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31.03.2022 23:39 Відповісти
Мечтали о золотых унитазах, а вышло вон оно как
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31.03.2022 23:44 Відповісти
Що заслужили - те і маєте!

Як для зрадників, то піпець які чудові умови!
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01.04.2022 00:15 Відповісти
А что ожидала дебильная вата,зовя войну в свой дом?
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01.04.2022 00:33 Відповісти
Я не понял... По их словам они так живут с 25 февраля...
Под открытым небом в одеяло завернутое... А если дождь пойдет?
А землянку выкопать? Убрать вокруг?
Месяц сидят и ждут, когда хенерал ихней армии прийдет и создаст условия.
Конечно, там даже кацапы в ах*е от таких имбицилов.
Низжая ступень развития кацапа.
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01.04.2022 00:36 Відповісти
зачем? дамбас никто не паставит на калени,им раком удонее)))
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01.04.2022 02:51 Відповісти
"Армия ДыНыэР"...
Уже смешно...)
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01.04.2022 00:48 Відповісти
Чого вони топчуться в фойє? Хай проходять в залу на концерт Кобзона.
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01.04.2022 01:21 Відповісти
Да ну вас накуй нахлєбніки динири.
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01.04.2022 05:58 Відповісти
засранці
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01.04.2022 09:15 Відповісти
Отморозок, убивший 4 человек в Казахстане, воевал раньше за "ДНР/ЛНР"
https://orda.kz/v-dele-akbulakskogo-strelka-pojavilsja-kyrgyzskij-general-kotoryj-verboval-duzhnova-na-specoperaciju-v-lnr/
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01.04.2022 09:25 Відповісти
 
 