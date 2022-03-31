Україна засудила призов та мобілізацію українців з тимчасово окупованих територій до армії РФ

МЗС України висловлює протест у зв'язку із призовом РФ на військову службу в АР Крим і у м. Севастополь, а також мобілізацією громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. А також закликає міжнародну спільноту відреагувати на це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

"З 1 квітня до 15 липня 2022 року в Росії відбувається чергова весняна призовна кампанія, яку держава-окупант в порушення норм міжнародного гуманітарного права також проведе на тимчасово окупованих територіях України. З 2014 року російська окупаційна адміністрація вже призвала на службу до збройних сил РФ близько 34 тисяч мешканців Криму, частина з яких була примусово залучена до воєнних дій проти України", - сказано в повідомленні.

МЗС звертає увагу на те, що на тлі триваючої війни з Україною Росія збільшила кількість осіб, які будуть призвані в рамках весняної призовної кампанії.

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Також нагадується, що воєнним злочином є і насильницька мобілізація Росією населення непідконтрольних Уряду України частин Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованих нею після 24 лютого територій України та примус цих громадян України воювати проти власної держави на боці РФ. Повідомляється, що готуючись до підступного нападу на Україну, Росія розпочала так звану "загальну мобілізацію" на непідконтрольних Уряду України територіях ще 19 лютого і згодом задля збільшення кількості мобілізованих розширила віковий ценз, який тепер становить 18-65 років. Мобілізованих українців Росія примусово відправляє в зону бойових дій без жодного зв’язку з рідними.

"Особливим цинізмом вважаємо мобілізацію Росією громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій. Цілком очевидно, що цими незаконними діями кремлівський режим намагається компенсувати безпрецедентні втрати, які зазнали російські загарбники в ході збройного вторгнення в Україну. Російська влада відчуває гостру потребу поповнити ряди призовників та мобілізованих для ведення бойових дій на території нашої держави", - зазначається в повідомленні.

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Наголошується, що згідно з міжнародним гуманітарним правом державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

Незважаючи на оприлюднені факти щодо полонених та загиблих громадян України з території тимчасово окупованого Криму, а також окремих районів Донецької й Луганської областей, інформація про їхню участь у війні проти України ретельно приховується та заперечується російською владою.

"Російська Федерація повинна скасувати незаконний призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, припинити мобілізацію населення Криму, Донецької та Луганської областей, усунути всі спричинені цим наслідки, забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

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Закликаємо міжнародне співтовариство засудити ці дії Росії, вимагати відведення нею своїх сил і засобів з території України та демонструвати конструктивну позицію на переговорах з метою якнайскорішого відновлення миру", - підсумовує у коментарі МЗС