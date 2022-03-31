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Новини Війна
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Наразі на Чорнобильській АЕС немає сторонніх осіб. Окупанти пішли після розграбування приміщень та викрадення техніки, - "Енергоатом"

чаес,окупанти

Наразі на Чорнобильській АЕС немає сторонніх осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"За повідомленням персоналу Чорнобильської атомної електростанції, на майданчику АЕС на даний час немає сторонніх осіб", - зазначають в "Енергоатомі"

Також нагадається, що сьогодні російські окупаційні війська покинули територію ЧАЕС та місто-супутник Славутич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти залишають ЧАЕС, - Енергоатом

Державне агентство України з управління зоною відчуження наголосило, що "під час виходу військ відбувається розграбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей. Подальші дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських фахівців на наявність вибухових пристроїв".

Автор: 

армія рф (17185) ЧАЕС (537) Енергоатом (1630) Славутич (26)


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Топ коментарі
+17
Я сподіваюся, що у Сталкері 2 буде пасхалка на цих гавриків, які у Рудому Лісі вирішили окопатися
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31.03.2022 22:39
+16
Приняли урановую ванну и домой с обосранными штанами и кровавым кашлем. А ведь техника вся в радиации, привезут эту хрень в белорусскую область. Будут потом мамашки выть, что у ребеночка в Гомеле щитовидка бо-бо, а импортных лекарств тю-тю, Зато на хрюске солдат налюбовались, да на запуски баллистических ракет насмотрелись.
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31.03.2022 22:47
+9
Подышали «розовым» воздухом, набрались альфа- частиц , пора и по домам - в тверь, или *********.
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31.03.2022 22:45
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Я сподіваюся, що у Сталкері 2 буде пасхалка на цих гавриків, які у Рудому Лісі вирішили окопатися
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31.03.2022 22:39 Відповісти
Невже зважаться лупнути по об'єкту, сволота??
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31.03.2022 22:42 Відповісти
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31.03.2022 22:44 Відповісти
Подышали «розовым» воздухом, набрались альфа- частиц , пора и по домам - в тверь, или *********.
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31.03.2022 22:45 Відповісти
Готовимся к Z-подлянке...
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31.03.2022 22:47 Відповісти
Да, стрёмно . . . Войска от Киева постепенно отводят (ну, чтобы не бегство), Чернобыльскую АЭС оставили. Кабы не бабахнули по ней, чтобы киевляне вынуждены были бежать из города и таким образом столица пала. От этих уродов всего можно ожидать, им пофиг, что экологию засрут и в рф, и в Беларуси. Типа "не доставайся ты никому".
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31.03.2022 23:40 Відповісти
Приняли урановую ванну и домой с обосранными штанами и кровавым кашлем. А ведь техника вся в радиации, привезут эту хрень в белорусскую область. Будут потом мамашки выть, что у ребеночка в Гомеле щитовидка бо-бо, а импортных лекарств тю-тю, Зато на хрюске солдат налюбовались, да на запуски баллистических ракет насмотрелись.
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31.03.2022 22:47 Відповісти
Ну то якщо кацапів білоруси не виганяють, значить і кацапи, і все, що вони з собою тягнуть білорусам подобається.
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31.03.2022 22:56 Відповісти
У меня очень много знакомых в Белоруссии, так вот сколько я не общался с ними, от всех прет максимальной пассивностью и смирением. Это не злой, но в тоже время слабый народ, не способный брать инициативу в свои руки. Это конечно не про всех, но про 80% Белорусов как минимум.
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31.03.2022 23:20 Відповісти
Это хорошо и наследство не оставят.
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31.03.2022 23:04 Відповісти
Тобто вони пішли і залишили склад боеприпасів, які звозили цілий місяць? Вони не підірвуть його згодом?
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31.03.2022 22:55 Відповісти
Вони наказали нашім цей склад стерегти.
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31.03.2022 23:00 Відповісти
схоже,що підірвуть.
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31.03.2022 23:08 Відповісти
Ехай *****!
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31.03.2022 22:55 Відповісти
ага...т.е. мало радиации...решили еще на память и бабам своим притаранить в виде награбленного... они любой украденной вещи рады будут... аж засветятся )))))
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31.03.2022 23:10 Відповісти
Аленький цветочек.
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01.04.2022 00:26 Відповісти
свечения и добра им!!!! побольше свечения рентген-бэр-рад!!! побольше нуклеидного добра, собранного с собой в городе Припять)) от по этому вопросу мы щедрые!

ваше российсое "сиятельство", сияйте излучайте на здоровье))
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31.03.2022 23:10 Відповісти
Нашим сапёрам зайти бы на объект и посмотреть, что там творится. А потом Нацгвардии взять бы его под охрану, правда с соблюдением правил противорадиационной защиты.
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31.03.2022 23:41 Відповісти
Освобождено
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01.04.2022 01:24 Відповісти
Рудий ліс став легендою і трилером.
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01.04.2022 08:32 Відповісти
Пусть набирают с собой побольше антефактов.
И не расстаются с ними.
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01.04.2022 11:00 Відповісти
ПОСЛЕ ВОЙНЫ ПРЕДЛАГАЮ РОССИЙСКИМ ГЕНЕРАЛАМ ВЫДАТЬ ОРДЕНА ПЕРВОЙ ВТОРОЙ ТРЕТЕЙ СТЕПЕНИ "ЗА РАЗВАЛ РУСКОЙ АРМИИ"... ОНИ ТАК РАЗВОРОВАЛИ КОРУМПИРОВАЛИ ОДИИТИЗИРОВАЛИ ВТОРУЮ ПО ЧИСЛЕННОСТИ АРМИЮ В МИРЕ, ЧТО ...
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01.04.2022 12:03 Відповісти
 
 