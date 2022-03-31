Наразі на Чорнобильській АЕС немає сторонніх осіб. Окупанти пішли після розграбування приміщень та викрадення техніки, - "Енергоатом"
Наразі на Чорнобильській АЕС немає сторонніх осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
"За повідомленням персоналу Чорнобильської атомної електростанції, на майданчику АЕС на даний час немає сторонніх осіб", - зазначають в "Енергоатомі"
Також нагадається, що сьогодні російські окупаційні війська покинули територію ЧАЕС та місто-супутник Славутич.
Державне агентство України з управління зоною відчуження наголосило, що "під час виходу військ відбувається розграбування приміщень, викрадення техніки та інших цінних речей. Подальші дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських фахівців на наявність вибухових пристроїв".
Топ коментарі
+17 Артем #512840
показати весь коментар31.03.2022 22:39
+16 Мобильный крематорий
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+9 Ostap Bender #318385
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ваше российсое "сиятельство", сияйте излучайте на здоровье))
И не расстаются с ними.