УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10472 відвідувача онлайн
Новини
12 213 6

Ворог завдав авіаудару по селу в Бучанському районі Київщини, зруйновано декілька будинків, - Нацполіція

обстріл

У Бучанському районі Київської області від авіаудару ворога постраждало одне з сіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба поліції Київської області повідомила у Фейсбуці.

"У Бучанському районі від авіаудару ворога постраждало одне із сіл району. Як результат, повністю зруйновано кілька житлових будинків громадян. Потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Фастівському районі Київщини унаслідок бойових дій пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури - пожежу ліквідували працівники ДСНС, після чого слідчі поліції зафіксували наслідки.

З Чернігівського та Димерського напрямку співробітники поліції у взаємодії з органами місцевого самоврядування, рятувальниками та Червоним Хрестом сприяли евакуації понад 460 осіб, поінформували в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірпінь звільнено, проте місто все заміновано. Ворзель, Буча, Гостомель - під контролем окупантів. Там постійні обстріли, - Павлюк

Автор: 

авіація (4113) армія рф (17196) Київська область (4004)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
самолетами по селу? зачем?

выстреливают боезапас, иби дальше там "Привід Києва"?) или заманивают наших пилотов? или что там, мож склад какой, или ищут по подвалам Степана Андреевича? какой газ заложил ...
показати весь коментар
31.03.2022 23:32 Відповісти
Ближче до Києва ППО, стрьомно собакам
показати весь коментар
31.03.2022 23:39 Відповісти
кацапи нас знищують вже 300 років під убаюкально-цинічну брехню(для дибілів і неповноцінних) про якесь грьобане "братство", про якесь ефемерне "слов,янство", ми з кацапами не брати і ніколи ними не були... кацапи до слов,янства мають таке відношення як ми до саксів... все кацапська брехня і спекуляції....
показати весь коментар
31.03.2022 23:47 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 00:41 Відповісти
Як писав тут сьогодні один іксперд - "можливості з обнаружєнія у Су-34 такі ***********, що цей тактичний бомбардувальник бачить за багато сотень кілометрів оселю діда Свиридаі і може одразу атакувати стратегічеське село".

От просто интересно, сколько раз этому кацолетчику надо катапультироваться, что бы понять, что ресурс везения исчерпан?
показати весь коментар
31.03.2022 23:49 Відповісти
О! Ievtushenko - це ще той іксперд! ***** йому ведро медальок вручить за працю на Цензорі.
показати весь коментар
01.04.2022 00:19 Відповісти
 
 