Ворог завдав авіаудару по селу в Бучанському районі Київщини, зруйновано декілька будинків, - Нацполіція

У Бучанському районі Київської області від авіаудару ворога постраждало одне з сіл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба поліції Київської області повідомила у Фейсбуці.

"У Бучанському районі від авіаудару ворога постраждало одне із сіл району. Як результат, повністю зруйновано кілька житлових будинків громадян. Потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Фастівському районі Київщини унаслідок бойових дій пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури - пожежу ліквідували працівники ДСНС, після чого слідчі поліції зафіксували наслідки.

З Чернігівського та Димерського напрямку співробітники поліції у взаємодії з органами місцевого самоврядування, рятувальниками та Червоним Хрестом сприяли евакуації понад 460 осіб, поінформували в поліції.

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