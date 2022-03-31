Ворог завдав авіаудару по селу в Бучанському районі Київщини, зруйновано декілька будинків, - Нацполіція
У Бучанському районі Київської області від авіаудару ворога постраждало одне з сіл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба поліції Київської області повідомила у Фейсбуці.
"У Бучанському районі від авіаудару ворога постраждало одне із сіл району. Як результат, повністю зруйновано кілька житлових будинків громадян. Потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Фастівському районі Київщини унаслідок бойових дій пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури - пожежу ліквідували працівники ДСНС, після чого слідчі поліції зафіксували наслідки.
З Чернігівського та Димерського напрямку співробітники поліції у взаємодії з органами місцевого самоврядування, рятувальниками та Червоним Хрестом сприяли евакуації понад 460 осіб, поінформували в поліції.
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выстреливают боезапас, иби дальше там "Привід Києва"?) или заманивают наших пилотов? или что там, мож склад какой, или ищут по подвалам Степана Андреевича? какой газ заложил ...
От просто интересно, сколько раз этому кацолетчику надо катапультироваться, что бы понять, что ресурс везения исчерпан?