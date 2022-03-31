Президент утворив дві військові адміністрації на Луганщині та призначив їх керівників

Володимир Зеленський утворив дві військові адміністрації населених пунктів у Луганській області.

Відповідний указ №192/2022 оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ

Так, згідно документу на Луганщині утворені:

- Кремінська міську військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;

- Рубіжанська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

Окремим пунктом Президент доручає Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу.

Розпорядженням Президента №47/2022 та №48/2022 відповідно Володимир Зеленський назначає Олександра Дунця на посаду начальника Кремінської МВА та Андрія Юрченка начальником Рубіжанської МВА.

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