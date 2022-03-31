Казахстан готовий допомогти компаніям з ЄС продавати товари в Росію, - заступник голови адміністрації президента Токаєва

Казахстан пропонує допомогу європейським компаніям, які хочуть продовжувати продавати товари в Росію, але хочуть уникнути негативних наслідків.

Про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Європейські компанії йдуть з Росії або через санкції, або через тиск громадськості, акціонерів та етичні міркування. Вони хочуть бути десь поруч, і ми хотіли б бути цим сусідом. Торгівля є торгівля, і ці компанії хотіли б розділити російський споживчий ринок", - сказав Сулейменов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат КПРФ Савостьянов закликає провести "денацифікацію" країн Балтії, Молдови, Польщі та Казахстану

Він розповів, що зустрічався у Брюсселі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом і Європейська комісія загалом підтримує таке рішення.

Сулейменов наголосив, що Казахстан пропонує не спосіб обійти міжнародні санкції, а допомогти компаніям законно продавати росіянам такі товари, як кросівки та футболки.

Пропозиція Казахстану — і заява про те, що вона підтримана Єврокомісією, — ймовірно, знову розпалить дебати про компанії, які намагаються розібратися в етичних питаннях роботи в путінській Росії. Компанії зважують ризики, пов'язані зі збереженням своїх операцій у Росії, і натомість зростаючих закликів учасників кампанії бойкотувати країну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість закритої Європи росіянам дозволили їздити до Монголії

Казахстан має привілейований доступ на російський ринок через Євразійський економічний союз.

Сулейменов сказав, що хотів би уточнити у Комісії, чи не заперечує вона проти "можливостей", які створює для Казахстану вторгнення Росії в Україну для залучення європейського бізнесу.

"Ми щойно обговорили це з комісією, чи згодні вони з цим. Ми отримали ідеальну відповідь, що доти, доки режим санкцій дотримується — і, звичайно, Казахстан дотримується всіх інших зобов'язань, СОТ, угоди про уникнення подвійного оподаткування і таке інше — вони більш ніж раді, що європейські компанії знаходяться в Казахстані", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд РФ дозволив імпорт товарів без дозволу правовласника

За словами Сулейменова, Казахстан займає нейтральну позицію щодо війни в Україні: "Ми не підтримуємо жодної частини конфлікту ні у військовому, ні в політичному відношенні, але ми надаємо гуманітарну допомогу Україні".

Єврокомісія прокоментувала зустріч з делегацією Казахстан, заявивши, що Домбровскіс наголосив на важливості запровадження та забезпечення дотримання санкцій проти Росії, і обидві сторони "підтвердили важливість поглиблення відносин між ЄС і Казахстаном, двосторонньої торгівлі та співробітництва в різних галузях, що становлять взаємний інтерес… включаючи енергетику, зв'язок, сільське господарство, екологічний порядок денний та критично важлива сировина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають низку додаткових санкцій проти Росії, - Білий дім