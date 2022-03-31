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Новини Санкції проти Росії
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Казахстан готовий допомогти компаніям з ЄС продавати товари в Росію, - заступник голови адміністрації президента Токаєва

казахстан,флаг,прапор

Казахстан пропонує допомогу європейським компаніям, які хочуть продовжувати продавати товари в Росію, але хочуть уникнути негативних наслідків.

Про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

"Європейські компанії йдуть з Росії або через санкції, або через тиск громадськості, акціонерів та етичні міркування. Вони хочуть бути десь поруч, і ми хотіли б бути цим сусідом. Торгівля є торгівля, і ці компанії хотіли б розділити російський споживчий ринок", - сказав Сулейменов.

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Він розповів, що зустрічався у Брюсселі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом і Європейська комісія загалом підтримує таке рішення.

Сулейменов наголосив, що Казахстан пропонує не спосіб обійти міжнародні санкції, а допомогти компаніям законно продавати росіянам такі товари, як кросівки та футболки.

Пропозиція Казахстану — і заява про те, що вона підтримана Єврокомісією, — ймовірно, знову розпалить дебати про компанії, які намагаються розібратися в етичних питаннях роботи в путінській Росії. Компанії зважують ризики, пов'язані зі збереженням своїх операцій у Росії, і натомість зростаючих закликів учасників кампанії бойкотувати країну.

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Казахстан має привілейований доступ на російський ринок через Євразійський економічний союз.

Сулейменов сказав, що хотів би уточнити у Комісії, чи не заперечує вона проти "можливостей", які створює для Казахстану вторгнення Росії в Україну для залучення європейського бізнесу.

"Ми щойно обговорили це з комісією, чи згодні вони з цим. Ми отримали ідеальну відповідь, що доти, доки режим санкцій дотримується — і, звичайно, Казахстан дотримується всіх інших зобов'язань, СОТ, угоди про уникнення подвійного оподаткування і таке інше — вони більш ніж раді, що європейські компанії знаходяться в Казахстані", - сказав він.

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За словами Сулейменова, Казахстан займає нейтральну позицію щодо війни в Україні: "Ми не підтримуємо жодної частини конфлікту ні у військовому, ні в політичному відношенні, але ми надаємо гуманітарну допомогу Україні".

Єврокомісія прокоментувала зустріч з делегацією Казахстан, заявивши, що Домбровскіс наголосив на важливості запровадження та забезпечення дотримання санкцій проти Росії, і обидві сторони "підтвердили важливість поглиблення відносин між ЄС і Казахстаном, двосторонньої торгівлі та співробітництва в різних галузях, що становлять взаємний інтерес… включаючи енергетику, зв'язок, сільське господарство, екологічний порядок денний та критично важлива сировина".

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Автор: 

Казахстан (871) санкції (11768)


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Топ коментарі
+66
Прямые санкции хотите? Ну ну
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31.03.2022 23:28
+62
да *****...давай,ублюдок токаев, вздумал как белорусское чмо креветки выращивать
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31.03.2022 23:31
+49
всмысле не ждали? во главе Казахстана мразь которая позвала русню убивать казахов глубже падать не сильно есть куда
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31.03.2022 23:35
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Прямые санкции хотите? Ну ну
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31.03.2022 23:28 Відповісти
да *****...давай,ублюдок токаев, вздумал как белорусское чмо креветки выращивать
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31.03.2022 23:31 Відповісти
Скорее это Китайцы на Казахстане санкции вторичные тестируют
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01.04.2022 00:10 Відповісти
Мене більш за все дивує це: "Європейська комісія загалом підтримує таке рішення", "Торгівля є торгівля, і ці компанії хотіли б розділити російський споживчий ринок".
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01.04.2022 00:26 Відповісти
Все что здесь написано, неизвестно откуда взято. Если бы Домбровскис чего-нибудь "одобрял", то это он сам бы заявил, а не кто-то.
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01.04.2022 09:22 Відповісти
опа, ***** - где не ждали...
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31.03.2022 23:31 Відповісти
всмысле не ждали? во главе Казахстана мразь которая позвала русню убивать казахов глубже падать не сильно есть куда
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31.03.2022 23:35 Відповісти
На справді, ждали.
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01.04.2022 00:27 Відповісти
житрожопый какой нашелся...
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31.03.2022 23:32 Відповісти
******** в бан 👎👎👎
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31.03.2022 23:32 Відповісти
Нарвуться на санкції.
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31.03.2022 23:34 Відповісти
Шо, кумыса перепил? Бешенных зверей убивают - а он им помогает, скотина.
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31.03.2022 23:36 Відповісти
Казахстан треба також карати санкціями
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31.03.2022 23:38 Відповісти
Дохлый номер, кто захочет нарваться на вторичные санкции.
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31.03.2022 23:39 Відповісти
Війна між злом та баблом
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31.03.2022 23:40 Відповісти
шваль путинская...(((
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31.03.2022 23:40 Відповісти
Казахи знайдуть пригоди на свою сраку.
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31.03.2022 23:41 Відповісти
Грузия Венгрия, Израиль, Казахстан, Беларусь. Интересно жителей этих стран устраивает, что их власть поддерживает геноцид в Украине? Ни это ли повод выйти на протест и заставить этих подонков или изменить международный курс или уйти нах*й за русским кораблем?
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31.03.2022 23:42 Відповісти
Еще Молдова, Армения, Кыргыстан.
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31.03.2022 23:52 Відповісти
"Где то посрєдінє" ? Вот интересно, почему тупой думает что он хитрый?
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31.03.2022 23:43 Відповісти
Kazahskaja vlastj kak ruskije , traktujet smisl razgavora kak samim padobajetsa , s takimi luche podalshe....
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31.03.2022 23:46 Відповісти
Казахстан хочет присоедениться к рашикам и белорусам и разделить их санкции
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31.03.2022 23:48 Відповісти
Казахстан тоже под санкции.
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31.03.2022 23:49 Відповісти
И у них свой Ермак
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31.03.2022 23:54 Відповісти
Керівництво Казахстану мріє про санкції. А звичайні казахи як?
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31.03.2022 23:56 Відповісти
Странно, зачем уходить с рынка раши,чтобы потом через Казахстан опять продавать свои продукты .Для меня это обход санкций ,только в красивой упаковке..
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01.04.2022 00:03 Відповісти
Хтось хоче під вторинні санкції.
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01.04.2022 00:08 Відповісти
Для "Токая" гроші не пахнуть! 😡
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01.04.2022 00:18 Відповісти
Це ублюдочна позиція , я б навіть сказав - ********* . Тут без кількох превентивних санкцій - ніяк .
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01.04.2022 00:19 Відповісти
Казахи нормальные люди, большинство за Украину. А власть у них дрянь.
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01.04.2022 00:40 Відповісти
Ще й прапор у них жовто-блакитний.
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01.04.2022 01:46 Відповісти
Казахи! Задушіть Токаєва негайно, а то потім може бути запізно!
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01.04.2022 01:16 Відповісти
У казахів є чудовий шанс втопити токаєва, поки вся гидотнаі московитаи гинеуть в Україні. Інакше міжнародні санкції задушать і Казахстан!
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01.04.2022 01:17 Відповісти
Токаев отчаянным броском хочет успеть забросить Казахстан на тонущий Титаник...
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01.04.2022 01:29 Відповісти
Що цей кутакбаш собі дозволяє?
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01.04.2022 01:41 Відповісти
Если все заявления Токаева правда, на счет еврокомиссаров и иже с ними, тогда возникает вопрос, они за санкции, они готовы через Казахстан поддерживать террористов? Возможно ли тем, кто ведет такие разговорі находиться на государственной службе?

Сам факт даже опосредовано через Казахстан обсуждать этих вопросов является преступлением!

Где площадка на которой уместно задавать эти вопросі?

Эти вопросі автоматически отпали если бі в Гааге официально суд признал Россию страной террористом.

Получается если эти вопросі поднимаются и обсуждаются не кулуарно сейчас, то после подписания мирного договора и прекращения военніх действий Украина останется только с громкими аплодисментами и руинами, а Россия в кратковременно восстановит все экономические связи и начнет уже более серьезно готовится к следующему, уже более подготовленному нападению....

Все єто будет вечно...???
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01.04.2022 01:52 Відповісти
будемо сподіватися що ті казахи що висловлюють нам слова підтримки в коментах , висловлять її і справами заблокувавши якимось чином таку ініціативу свого недолугого керівництва
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01.04.2022 01:53 Відповісти
На каждую хитрожопую гайку найдётся свой болт с хитрой резьбой…
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01.04.2022 04:19 Відповісти
https://www.politico.eu/article/kazakhstan-says-it-will-help-eu-companies-sell-t-shirts-and-sneakers-to-russia/ POLITICO спросил Европейскую Комиссию о встрече между казахстанской делегацией и Домбровскисом и о том, правильно ли то, что ЕС был рад присутствию европейских фирм в Казахстане. В ответ Комиссия заявила, что Домбровскис подчеркнул важность введения и обеспечения соблюдения санкций против России, и обе стороны «подтвердили важность углубления отношений между ЕС и Казахстаном
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01.04.2022 04:46 Відповісти
"Сулейменов ответил пренебрежительно, когда его спросили о проблемах с правами человека в Казахстане, таких как ограниченная свобода выражения мнений и мало места для инакомыслия. «В Казахстане нет проблем с правами человека», - сказал чиновник, утверждая, что январское народное восстание, вызвавшее вмешательство России, насилие со стороны полиции и сообщения о пытках, были «спровоцированы», и что Казахстан предоставлял Брюсселю информацию о расследование.

«Поэтому [нет] никаких изменений в торговых или инвестиционных отношениях»."
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01.04.2022 04:47 Відповісти
Ля ты крыса.
Они не хотят видеть убийства детей,женщин и стариков занимая "нейтральную позицию" и при этом не против продавать русским товары на крови простых украинцев.
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01.04.2022 05:43 Відповісти
краще відразу віддай Фуйлу пів казахстану
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01.04.2022 05:46 Відповісти
А свої підераси везуть до Польші там перегружають і все зашибісь
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01.04.2022 06:06 Відповісти
А це казахські гниди...
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01.04.2022 06:40 Відповісти
Токаев закончил МГИМО и работал в посольствах на должностях под крышей КГБ. Значит, сейчас он кадровый сотрудник ФСБ. Этим всё сказано.
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01.04.2022 07:39 Відповісти
Війна війною, а обід за розкладом. Слава білоруських креветок не дає спокою.
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01.04.2022 08:28 Відповісти
Ну будуть санкції значить.
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01.04.2022 08:36 Відповісти
були білоруські помідори та креветки в росії,тепер будуть казахські... )))
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01.04.2022 08:58 Відповісти
 
 