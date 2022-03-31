Казахстан готовий допомогти компаніям з ЄС продавати товари в Росію, - заступник голови адміністрації президента Токаєва
Казахстан пропонує допомогу європейським компаніям, які хочуть продовжувати продавати товари в Росію, але хочуть уникнути негативних наслідків.
Про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов в інтерв'ю Politico, передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".
"Європейські компанії йдуть з Росії або через санкції, або через тиск громадськості, акціонерів та етичні міркування. Вони хочуть бути десь поруч, і ми хотіли б бути цим сусідом. Торгівля є торгівля, і ці компанії хотіли б розділити російський споживчий ринок", - сказав Сулейменов.
Він розповів, що зустрічався у Брюсселі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом і Європейська комісія загалом підтримує таке рішення.
Сулейменов наголосив, що Казахстан пропонує не спосіб обійти міжнародні санкції, а допомогти компаніям законно продавати росіянам такі товари, як кросівки та футболки.
Пропозиція Казахстану — і заява про те, що вона підтримана Єврокомісією, — ймовірно, знову розпалить дебати про компанії, які намагаються розібратися в етичних питаннях роботи в путінській Росії. Компанії зважують ризики, пов'язані зі збереженням своїх операцій у Росії, і натомість зростаючих закликів учасників кампанії бойкотувати країну.
Казахстан має привілейований доступ на російський ринок через Євразійський економічний союз.
Сулейменов сказав, що хотів би уточнити у Комісії, чи не заперечує вона проти "можливостей", які створює для Казахстану вторгнення Росії в Україну для залучення європейського бізнесу.
"Ми щойно обговорили це з комісією, чи згодні вони з цим. Ми отримали ідеальну відповідь, що доти, доки режим санкцій дотримується — і, звичайно, Казахстан дотримується всіх інших зобов'язань, СОТ, угоди про уникнення подвійного оподаткування і таке інше — вони більш ніж раді, що європейські компанії знаходяться в Казахстані", - сказав він.
За словами Сулейменова, Казахстан займає нейтральну позицію щодо війни в Україні: "Ми не підтримуємо жодної частини конфлікту ні у військовому, ні в політичному відношенні, але ми надаємо гуманітарну допомогу Україні".
Єврокомісія прокоментувала зустріч з делегацією Казахстан, заявивши, що Домбровскіс наголосив на важливості запровадження та забезпечення дотримання санкцій проти Росії, і обидві сторони "підтвердили важливість поглиблення відносин між ЄС і Казахстаном, двосторонньої торгівлі та співробітництва в різних галузях, що становлять взаємний інтерес… включаючи енергетику, зв'язок, сільське господарство, екологічний порядок денний та критично важлива сировина".
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Сам факт даже опосредовано через Казахстан обсуждать этих вопросов является преступлением!
Где площадка на которой уместно задавать эти вопросі?
Эти вопросі автоматически отпали если бі в Гааге официально суд признал Россию страной террористом.
Получается если эти вопросі поднимаются и обсуждаются не кулуарно сейчас, то после подписания мирного договора и прекращения военніх действий Украина останется только с громкими аплодисментами и руинами, а Россия в кратковременно восстановит все экономические связи и начнет уже более серьезно готовится к следующему, уже более подготовленному нападению....
Все єто будет вечно...???
«Поэтому [нет] никаких изменений в торговых или инвестиционных отношениях»."
Они не хотят видеть убийства детей,женщин и стариков занимая "нейтральную позицию" и при этом не против продавать русским товары на крови простых украинцев.