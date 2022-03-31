У Портнова під Києвом є таємна фортеця вартістю $2,5 млн, - ЗМІ. ВIДЕО
Журналісти програми "Схеми" знайшли велике помістя Андрія Портнова під Києвом, зареєстроване на офшорну компанію. Будинок площею тисячу квадратних метрів знаходиться в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра у селищі Козин. Будинок та земля під ним (65 соток) сумарно вартували 2, 5 мільйони доларів.
Про це у Facebook повідомила керівниця та ведуча програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталка Седлецька, передає Цензор.НЕТ.
"Будинок площею тисячу квадратних метрів знаходиться в закритому котеджному поселенні "Дніпрова хвиля" на березі Дніпра у селищі Козин. Разом із 65 сотками землі, нерухомість вартувала 2 з половиною мільйони доларів (близько 65 мільйонів гривень). "Схеми" мають низку доказів, що це майно Портнова", - йдеться в повідомленні.
В розслідуванні зазначається, що нерухомість зареєстрована на "глухий" офшор з Британських віргінських островів Constellation Innovations Ltd. За інформацією журналістів – це власність родини проросійського діяча Андрія Портнова.
"Схеми" фіксували на території маєтку декілька автівок, оформлених на членів родини Портнова – зокрема, на брата його цивільної дружини Анастасії Валяєвої. Ще дві елітних автівки на території маєтку були оснащені так званими "номерами прикриття" – але саме такі моделі авто, такого ж кольору та року випуску є у власності самої Анастасії Валяєвої (білий Range Rover Sport) та її матері (чорний бус Mercedes Vito).
"Схеми" також звернули увагу, що при переоформленні маєтку у власність компанії з Британських Віргінських островів у 2016 році, інтереси власника представляв Мар’ян Заблоцький. Він – народний депутат від "Слуги народу". "Схеми" мають у розпорядженні угоду купівлі-продажу маєтку, за якою довіреність на купівлю маєтку від імені офшору Constellation Innovations Ltd мав Заблоцький", - зазначають журналісти.
Мар’ян Заблоцький, відповідаючи на запитання журналістів щодо його участі в купівлі маєтку, в якому мешкає родина Портнова на офшорну компанію, зазначив: "Це для мене сюрприз. Я займався бухгалтерією тієї компанії, але не знав про це. Мене попросили займатися бухгалтерією, оскільки я займався фінансовою освітою, я знаю, як здавати звіти, це був один з моїх видів діяльності".
Журналісти зауважують, що Андрій Портнов з 22 лютого не відповідає на їхні запити і повідомлення.
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Портнов для Єрмака був завжди «важливим переговорником»!
Не таким, як Абрамович,але все ж таки…
як кажуть євреї !!
ФСБшного крота , Портного посадити на пожиттєве , так як він , в тому числі , винен за війну в Україні !
а ви тут про деблокаду Маріуполя....та "пачіму НАТа НЄ дайот самальотав...."
По "знайденим маєткам" Україну напевно час у книгу рекордів Гінеса заносити, але що це змінило до кращого для самої України?
Думаю новина на зразок "загинув від кулі окупанта, за спротив з використанням зброї при перевірці аусвайса, загинув при допоки нез₴ясованих обставинах і т.п." була б справді новиною. А так, новина ні про що.