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У Портнова під Києвом є таємна фортеця вартістю $2,5 млн, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти програми "Схеми" знайшли велике помістя Андрія Портнова під Києвом, зареєстроване на офшорну компанію. Будинок площею тисячу квадратних метрів знаходиться в закритому котеджному поселенні на березі Дніпра у селищі Козин. Будинок та земля під ним (65 соток) сумарно вартували 2, 5 мільйони доларів.

Про це у Facebook повідомила керівниця та ведуча програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталка Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"Будинок площею тисячу квадратних метрів знаходиться в закритому котеджному поселенні "Дніпрова хвиля" на березі Дніпра у селищі Козин. Разом із 65 сотками землі, нерухомість вартувала 2 з половиною мільйони доларів (близько 65 мільйонів гривень). "Схеми" мають низку доказів, що це майно Портнова", - йдеться в повідомленні.

В розслідуванні зазначається, що нерухомість зареєстрована на "глухий" офшор з Британських віргінських островів Constellation Innovations Ltd. За інформацією журналістів – це власність родини проросійського діяча Андрія Портнова.

"Схеми" фіксували на території маєтку декілька автівок, оформлених на членів родини Портнова – зокрема, на брата його цивільної дружини Анастасії Валяєвої. Ще дві елітних автівки на території маєтку були оснащені так званими "номерами прикриття" – але саме такі моделі авто, такого ж кольору та року випуску є у власності самої Анастасії Валяєвої (білий Range Rover Sport) та її матері (чорний бус Mercedes Vito).

Читайте: Родина нардепа ВР Шуфрича придбала та зареєструвала нерухомість у окупованому Криму за законами Росії – "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Схеми" також звернули увагу, що при переоформленні маєтку у власність компанії з Британських Віргінських островів у 2016 році, інтереси власника представляв Мар’ян Заблоцький. Він – народний депутат від "Слуги народу". "Схеми" мають у розпорядженні угоду купівлі-продажу маєтку, за якою довіреність на купівлю маєтку від імені офшору Constellation Innovations Ltd мав Заблоцький", - зазначають журналісти.

Мар’ян Заблоцький, відповідаючи на запитання журналістів щодо його участі в купівлі маєтку, в якому мешкає родина Портнова на офшорну компанію, зазначив: "Це для мене сюрприз. Я займався бухгалтерією тієї компанії, але не знав про це. Мене попросили займатися бухгалтерією, оскільки я займався фінансовою освітою, я знаю, як здавати звіти, це був один з моїх видів діяльності".

Журналісти зауважують, що Андрій Портнов з 22 лютого не відповідає на їхні запити і повідомлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родина Портнова володіє нерухомістю в РФ спільно з друзями Лаврова, - "Схеми". ВIДЕО

Автор: 

майно (327) нерухомість (883) Портнов (333) Седлецька Наталія (93)


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Топ коментарі
+38
фортецю портняки знайшли..лишилося кацапам написати що там база нацистів і дати координати.
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31.03.2022 23:45
+32
Да, команда у зеленського ще та ...І взагалі, як можно було стільки лайна зібрати до купи?
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31.03.2022 23:50
+18
А при кому ця партянка прискакала в Україну? При клоуну. Нє?
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31.03.2022 23:53
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Прчьом тут Зєлєнскій?!?!?
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31.03.2022 23:45 Відповісти
При тому, що Портнов саме при Зеленському повернувся, раніше не смів.
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01.04.2022 02:23 Відповісти
Конфисковать все ... Машины в ВСУ ... Портняшка уже в розыске я надеюсь ???
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01.04.2022 05:24 Відповісти
Так я ж про це саме.
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01.04.2022 08:16 Відповісти
портнов повернувся в Україну на другий день після перемоги зеленського.Після цього я зрозумів що за команда прийшла до влади.
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01.04.2022 09:28 Відповісти
фортецю портняки знайшли..лишилося кацапам написати що там база нацистів і дати координати.
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31.03.2022 23:45 Відповісти
Мєнти охороняють по любому
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31.03.2022 23:45 Відповісти
Татаров корєшу охорону підкинув. Нічого дивного
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01.04.2022 00:08 Відповісти
Не сійте паніку!
Портнов для Єрмака був завжди «важливим переговорником»!
Не таким, як Абрамович,але все ж таки…
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31.03.2022 23:46 Відповісти
А в твітері незадоволені "вовчиці" розповідають про геніального арестовича, та Порошенко який розколює Україну.
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31.03.2022 23:49 Відповісти
Да, команда у зеленського ще та ...І взагалі, як можно було стільки лайна зібрати до купи?
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31.03.2022 23:50 Відповісти
Яке їхало, таке здибало. - народна мудрість
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31.03.2022 23:53 Відповісти
Вони вміють

як кажуть євреї !!
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31.03.2022 23:54 Відповісти
интересно. а чем вообще занимается СБУ и прочие в Украине?
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31.03.2022 23:50 Відповісти
Патріоти з СБУ рашистів знищують,інші бабло складують.Перші голі й босі,другі у портянок та каломосьок у прислузі.
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31.03.2022 23:53 Відповісти
Та забудьте ви вже про СБУ. Це завжди була кишенькова фірма, що виконує заявки певних впливових осіб.
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01.04.2022 00:19 Відповісти
Маєток спалити , який придбаний на газпромівські гроші , а
ФСБшного крота , Портного посадити на пожиттєве , так як він , в тому числі , винен за війну в Україні !
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31.03.2022 23:53 Відповісти
Шухевич би так і зробив. Але де той Шухевич?!
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31.03.2022 23:57 Відповісти
А при кому ця партянка прискакала в Україну? При клоуну. Нє?
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31.03.2022 23:53 Відповісти
Так точно , при Зеленському збіглася вся риговня , яка сиділа на росіі!
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31.03.2022 23:56 Відповісти
Не вся. Ще нема Овоща-Прохвесора та Азірова-Пахло
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01.04.2022 07:05 Відповісти
це любі друзі преЗедента....
а ви тут про деблокаду Маріуполя....та "пачіму НАТа НЄ дайот самальотав...."
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31.03.2022 23:54 Відповісти
Так портнов посередник Зе і бєні в судовій системі,тож хто його то тронєт.он слишком много знаєт
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01.04.2022 00:06 Відповісти
Онучу не чіпають.бо коли вчеплять то смороду буде на весь світ і надовго
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01.04.2022 07:06 Відповісти
А можна там лікарню для наших поранених обладнати, чи це "Приватна власність" окупанта?
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01.04.2022 00:13 Відповісти
Знайшли якийсь черговий маєток і що?
По "знайденим маєткам" Україну напевно час у книгу рекордів Гінеса заносити, але що це змінило до кращого для самої України?
Думаю новина на зразок "загинув від кулі окупанта, за спротив з використанням зброї при перевірці аусвайса, загинув при допоки нез₴ясованих обставинах і т.п." була б справді новиною. А так, новина ні про що.
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01.04.2022 00:13 Відповісти
І залишив передсмертну записку, де все майно передає ВСУ
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01.04.2022 00:22 Відповісти
Зверніть увагу, що вся рашистська агентура: портнов, рабіновіч, королевська, льовочкіни, ківа та ін, втікли з України до 24 лютого. І тільки зє забувся підготувати Україну до рашистскої окупації.
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01.04.2022 00:50 Відповісти
Ми це помітили 😠
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01.04.2022 00:52 Відповісти
нужен украинский судоплатов... хотя судоплатов из Мелитополя...
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01.04.2022 06:01 Відповісти
Мар'янчик сидів у портянки за пічкою і баланси зводив - сном-духом не знає,що той купував- продавав...бреше,як рудий пес!Рекомендацію в зелену партію йому портянка дав,чи у Зе особлива прихиьність до всіх кончених шахраїв?
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01.04.2022 06:53 Відповісти
Мар'янчик у портянки за пічкою сидів,баланси зводив і сном-духом не знає,що той купував-продавав...бо бреше,як рудий пес!У Зе,як бачимо,особлива прихильність до всякого роду шахраїв і злодіїв.
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01.04.2022 06:56 Відповісти
Ну як завжди, за СБУ, ДБР та інші контори, завжди все знають, але вони самі корупціонери, ні чого не роблять. І ще всі маєтки, бізнес законний і незаконний, знаходяться під Держ. охорону. Як завжди все роблять Активісти і Журналісти.
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01.04.2022 09:38 Відповісти
Зараз портновська падстілка вєнєдіктава вазбудіца...
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01.04.2022 09:56 Відповісти
 
 