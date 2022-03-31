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Новини Війна
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Байден не планує контактувати з Путіним, необхідна деескалація з боку РФ, - Білий дім

путин,байден

Президент США Джо Байден не планує розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За її словами, будь-яка розмова потребує "серйозної деескалації" з боку росіян.

"Наразі ні. Ми чітко усвідомлювали, що будь-яке відновлення дипломатії на такому рівні вимагатиме від росіян значної демонстрації серйозної деескалації, і ми цього не бачили", - зазначила Бідінгфілд.

Також читайте: Є деякі ознаки того, що Путін самоізолюється і карає своїх радників, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23758) росія (64923) США (22497)


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Топ коментарі
+11
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01.04.2022 00:03
+8
Байден ни фига не понимает! Да и кто такой Байден? Вот наш найвеличниший четыреждыуклонист - это да! Сила! Оно знает, что не посмотрел в очко ***** - жизнь прожил зря. И с маниакальным упорством все лезет и лезет без мыла в жопу. Кто и когда его остановит, наконец????
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01.04.2022 00:10
+7
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01.04.2022 00:06
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Бункерный 2 повторяет судьбу бункерного 1.
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01.04.2022 00:01 Відповісти
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01.04.2022 00:03 Відповісти
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01.04.2022 00:06 Відповісти
Байден ни фига не понимает! Да и кто такой Байден? Вот наш найвеличниший четыреждыуклонист - это да! Сила! Оно знает, что не посмотрел в очко ***** - жизнь прожил зря. И с маниакальным упорством все лезет и лезет без мыла в жопу. Кто и когда его остановит, наконец????
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01.04.2022 00:10 Відповісти
я дивуюсь з американської компаніїї гуголь... викуплений ними сервіс ютуюб -- який до покупки був більш незалежним та менш рекламним... цензуруює на одному рівні, що фрази в яких згадуються "хохли".. хоча ми й самі не цураємось цього виразу (бо є й такі серед нас), що й висловів "кацапи/касапи/москалі/мокшани" і тп...
Тобто якісь 30-38 мільйонів населення планети вважаються агресивними до 140, які на нас напали та/або підтримують це? Гуголь, ти сповна розуму?
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01.04.2022 00:11 Відповісти
Може всемогутній Гугл вважає, що якщо ми не будемо обзивати одне одного, то війна закінчиться скоріше? Вони навіть не уявляють, що ненависть до «хохлов» - це була національна ідея у кацапів останні 10 років.
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01.04.2022 01:06 Відповісти
так ось -- протягом цього часу вони не помічали... а коли у відповідь почали "кацапити" то блок з обидвох сторін
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01.04.2022 23:29 Відповісти
как говорил мой папа - **** в жопу толковать.
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01.04.2022 00:12 Відповісти
А Зеленський планує!
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01.04.2022 00:17 Відповісти
Сейчас прибежит Арахамия и будет кричать со слюнями чтобы не слушали Запад, чтобы те не нагнетали и заявит что только встреча Зеленского и Путлера это правильно, ведь без этого никак нельзя...
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01.04.2022 00:21 Відповісти
Яке ж це грязне і смердюче діло - політика!
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01.04.2022 00:47 Відповісти
Зеленскому с ************** встречаться не стоит.
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01.04.2022 00:47 Відповісти
Лідеркою вільного світу є Україна.
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01.04.2022 00:49 Відповісти
И что, отмороженному террористу будете жать руку? Хоть когда. Пусть крыса сдыхает в бункере.
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01.04.2022 07:42 Відповісти
Так і зелька за одним столом сидіть не погидував, ще й дурашліво либиться. Пам'ять коротенька? Формула штанмаєра, грудень..
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01.04.2022 08:41 Відповісти
Дійшло в кінці кінців і до Байдена. Що після зустрічі з хлом руки не відмиїш
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01.04.2022 09:13 Відповісти
Є і без Байдена бажаюіч зустрітися з ******, ну просто дуууууже бажаючих...
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01.04.2022 10:02 Відповісти
зюзядрочери. я довго мовчав і не звертав уваги на ваші висери,тепер"патріотичні" ви наші починайте перекручувати реальність на квартальні ужимкі і брехню.
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01.04.2022 11:00 Відповісти
 
 