Байден не планує контактувати з Путіним, необхідна деескалація з боку РФ, - Білий дім
Президент США Джо Байден не планує розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За її словами, будь-яка розмова потребує "серйозної деескалації" з боку росіян.
"Наразі ні. Ми чітко усвідомлювали, що будь-яке відновлення дипломатії на такому рівні вимагатиме від росіян значної демонстрації серйозної деескалації, і ми цього не бачили", - зазначила Бідінгфілд.
Топ коментарі
+11 Шимус
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+8 Olga A #374484
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+7 YU ST
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Тобто якісь 30-38 мільйонів населення планети вважаються агресивними до 140, які на нас напали та/або підтримують це? Гуголь, ти сповна розуму?