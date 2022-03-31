Байден не планує контактувати з Путіним, необхідна деескалація з боку РФ, - Білий дім

Президент США Джо Байден не планує розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомила директор з комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За її словами, будь-яка розмова потребує "серйозної деескалації" з боку росіян.

"Наразі ні. Ми чітко усвідомлювали, що будь-яке відновлення дипломатії на такому рівні вимагатиме від росіян значної демонстрації серйозної деескалації, і ми цього не бачили", - зазначила Бідінгфілд.

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