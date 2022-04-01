"Для мене ти завжди був героєм, тепер ти став героєм для всіх", - вдова українського пілота Чумаченка, який загинув в бою з окупантами на Житомирщині

Вдова українського пілота Дмитра Чумаченка, який загинув у повітряному бою з нерівними силами противника на Житомирщині, зворушливо попрощалася із чоловіком-захисником.

Про це вона повідомила в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти був найкращим чоловіком! Ти міг бути найкращим батьком! Я безмежно тебе кохаю, кохала і кохатиму. Ти помер героєм! Героєм України! Назавжди в наших серцях… в моєму серці. ... Для мене ти завжди був героєм… Тепер ти став героєм для всіх!", - йдеться в дописі.

Пізніше вона опублікувала скріншот переписки із Дмитром, в якій той закликав її не хвилюватись.

Чумаченко Дмитро Романович народився 8 лютого 1996 року в м. Володимир, Володимирської області, росія. З 1999 р. переїхав в м.Сніжне, Донецької області, а у 2018 році в м.Луцьк. Командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, яка з липня 2018 року дислокується в м. Луцьку.

23 березня 2022 року загинув у повітряному бою з нерівними силами противника в Житомирській області, с. Тригір‘я.

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