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Франція уважно вивчить можливість стати гарантом безпеки для України, - глава МЗС Ле Дріан

дриан

Франція вивчить можливість стати гарантом безпеки для України, якщо така пропозиція їй надійде/

Про це заявив глава МЗС Республіки Жан-Ів Ле Дріан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, переговори між РФ і Україною поки не призвели до прориву.

"Питання гарантій повинні вирішувати Росія і Україна. Ми з увагою ставимося до пропозицій президента України Володимира Зеленського. Якщо вони нам надійдуть, ми їх вивчимо з позитивною увагою. Нейтралітет не може функціонувати без гарантій безпеки, і контури цього потрібно визначити двом сторонам", - пояснив Ле Дріан.

Також читайте: Франція вважає евакуаційний коридор "недостатнім" для порятунку з Маріуполя, - CNN

Автор: 

Франція (3049) Ле Дріан (98)


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Топ коментарі
+12
зелений цирк...
трохи змінилася ріторіка - під воєнну, костюми - всі в зеленому,
а кловани тіж самі...
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01.04.2022 01:57
+11
Франція і кацапстан - це як будапештський меморандум
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01.04.2022 01:58
+10
ну якщо гаранти Германія, Франція і кацапстан?
то тут вже йоць...
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01.04.2022 01:54
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ну якщо гаранти Германія, Франція і кацапстан?
то тут вже йоць...
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01.04.2022 01:54 Відповісти
зелений цирк...
трохи змінилася ріторіка - під воєнну, костюми - всі в зеленому,
а кловани тіж самі...
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01.04.2022 01:57 Відповісти
Ага, напишите еще диссертацию на эту тему.
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01.04.2022 01:57 Відповісти
Франція і кацапстан - це як будапештський меморандум
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01.04.2022 01:58 Відповісти
Ми вже всі побачили, як гаранти будапештського договору відстояли територіальну цілісність України, після агресії одного з цих гарантів!
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01.04.2022 02:07 Відповісти
А какие гарантии были по будапештскому меморандуму? Вы хоть сам меморандум видели, или просто повторяете слухи за другими комментаторами?
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01.04.2022 03:00 Відповісти
Там 6 пунктов гарантий попробуйте прочесть сами.
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01.04.2022 07:18 Відповісти
Он говорит что то очень странное..здесь попахивает рашистской «рукой». Какую безопасность может обеспечить раша Украине , страна ,которая является агрессором,убийцей,вором ,основательным лжецом ,разрушителем.,которая хочет уничтожить нацию ,страну .Страна которая 8 лет вела замороженную войну и сейчас ее по садистки продолжает..Нужно быть хладнокровным и безразличным и вообще не желающим думать ,чтобы сделать такое предложение..
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01.04.2022 02:08 Відповісти
Тут нужно сразу задать французам несколько вопросов.
1. В случае нападения РФ сколько солдат выделит Франция 100 или 200тысяч?
2. Сколько сотен самолетов и танков будет выделено.
3. За сколько часов или суток армия Франции проведет мобилизацию и займет позиции в Украине?
4. Есть ли у Франции вообще такая армия или почему она так боится ***** находясь с другой стороны Европы.
5. Смогут ли храбрые французкие солдаты удерживать Мариуполь месяцами находясь в полном окружении.
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01.04.2022 02:11 Відповісти
Лол, може не треба нам такого щастя?
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01.04.2022 02:12 Відповісти
Не не не, Франция и себе гарантом быть может не всегда Эту мантру про "гарантов" нужно прекращять! Эсть главный гарант - сильные ВСУ и надежные союзники! Все остальное от лукавого
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01.04.2022 02:15 Відповісти
Франция на месте Украины сдалась бы на 3-й день, и буряты делали бы селфи на фоне Эйфелевой башни.
Скорее Украина может стать гарантом безопасности Франции.
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01.04.2022 02:29 Відповісти
нахер все обосранные франции, сопливые германии, вонючие хламидиевские китаи... только США, Канада и Великобритания... может быть еще Австралия...
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01.04.2022 05:51 Відповісти
Стамбульский договорняк - позор для Украины. ,,Диптоматы", заключившие такой договорняк достойны только матов и статьи за госизмену с максимальным сроком
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01.04.2022 07:53 Відповісти
Вот на этих я бы нихрена не надеялся.
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01.04.2022 08:43 Відповісти
Гарантия безопасности, должна стать база НАТО, на севере Харьковской области, Белгородского района...
Уверен полная гарантия!!!
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01.04.2022 10:11 Відповісти
Ага, такие слизни и безхребетныя тряпки как Оланд и Макрон будут ХАРАНТАМИ!?
После Наполеона (и де Голля) что-то я не припомню смелых и мужественных политиков Франции!
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01.04.2022 12:50 Відповісти
Французики - тот же "гарант", как 1994м - как до дела, так язык в жопе держат, только озабоченностями отсвечивают. Меркантильные сцыкуны, которые всегда впереди всех стоят, чтобы снять побольше бонусов для себя на чужой беде. Озабоченные ******** Реноделы, Ашаноеды, Леруастрои. Тем временем тянут себе на работу бесплатных врачей-арбайтерок с готовыми детьми, ускоренным обучением и ассимиляией. Гниды подлые
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01.04.2022 16:10 Відповісти
 
 