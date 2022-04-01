Франція уважно вивчить можливість стати гарантом безпеки для України, - глава МЗС Ле Дріан

Франція вивчить можливість стати гарантом безпеки для України, якщо така пропозиція їй надійде/

Про це заявив глава МЗС Республіки Жан-Ів Ле Дріан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, переговори між РФ і Україною поки не призвели до прориву.

"Питання гарантій повинні вирішувати Росія і Україна. Ми з увагою ставимося до пропозицій президента України Володимира Зеленського. Якщо вони нам надійдуть, ми їх вивчимо з позитивною увагою. Нейтралітет не може функціонувати без гарантій безпеки, і контури цього потрібно визначити двом сторонам", - пояснив Ле Дріан.

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