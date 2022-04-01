Франція уважно вивчить можливість стати гарантом безпеки для України, - глава МЗС Ле Дріан
Франція вивчить можливість стати гарантом безпеки для України, якщо така пропозиція їй надійде/
Про це заявив глава МЗС Республіки Жан-Ів Ле Дріан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, переговори між РФ і Україною поки не призвели до прориву.
"Питання гарантій повинні вирішувати Росія і Україна. Ми з увагою ставимося до пропозицій президента України Володимира Зеленського. Якщо вони нам надійдуть, ми їх вивчимо з позитивною увагою. Нейтралітет не може функціонувати без гарантій безпеки, і контури цього потрібно визначити двом сторонам", - пояснив Ле Дріан.
Топ коментарі
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+11 Jimmy Hill
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то тут вже йоць...
трохи змінилася ріторіка - під воєнну, костюми - всі в зеленому,
а кловани тіж самі...
1. В случае нападения РФ сколько солдат выделит Франция 100 или 200тысяч?
2. Сколько сотен самолетов и танков будет выделено.
3. За сколько часов или суток армия Франции проведет мобилизацию и займет позиции в Украине?
4. Есть ли у Франции вообще такая армия или почему она так боится ***** находясь с другой стороны Европы.
5. Смогут ли храбрые французкие солдаты удерживать Мариуполь месяцами находясь в полном окружении.
Скорее Украина может стать гарантом безопасности Франции.
Уверен полная гарантия!!!
После Наполеона (и де Голля) что-то я не припомню смелых и мужественных политиков Франции!