На Поліському напрямку ворог вивів у Білорусь до 5 батальйонно-тактичних груп, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформація щодо ситуації на Поліському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.
"На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. Вивів на територію республіки білорусь до 5-ти БТГр. Після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їх переміщення на інші напрямки", - зазначається у повідомленні.
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Дорогой Я
показати весь коментар01.04.2022 13:03 Відповісти Мені подобається 0
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