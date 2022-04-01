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На Поліському напрямку ворог вивів у Білорусь до 5 батальйонно-тактичних груп, - Генштаб

генштаб,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформація щодо ситуації на Поліському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

"На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. Вивів на територію республіки білорусь до 5-ти БТГр. Після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їх переміщення на інші напрямки", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Слобожанському напрямку ворог безуспішно намагався продовжити наступ на Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17228) Білорусь (7925)


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очікується їх переміщення на інші напрямки" , а потім - остаточно в кобзонарій.
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01.04.2022 13:03 Відповісти
 
 