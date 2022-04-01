На Поліському напрямку ворог вивів у Білорусь до 5 батальйонно-тактичних груп, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформація щодо ситуації на Поліському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

"На Поліському напрямку ворог здійснює перегрупування військ. Вивів на територію республіки білорусь до 5-ти БТГр. Після відновлення боєздатності виведених підрозділів очікується їх переміщення на інші напрямки", - зазначається у повідомленні.

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