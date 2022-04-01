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Аукціон Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі
Аукціонний будинок Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам, які перебувають на території Росії та Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на представника компанії.
Також повідомляється, що у Christie's схвалили заборону на постачання предметів розкоші в обидві держави. У компанії послалися на те, що дотримуються запроваджених країнами Заходу заборон на експорт предметів розкоші клієнтам із рф або білорусі.
Аукціонний будинок Christie's є лідером світового артринку.
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Такую идею озвучила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. "Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети", - заявила она. Однако до этого момента, считает политик, необходимо переводить оплату за энергоресурсы на специальный счет.
Собранные средства должны потратить на восстановление Украины. "Но для того, чтобы оказать немедленное влияние и заставить Россию заплатить за то, что было сделано в Украине, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии предложила на Совете ЕС временно депонировать платежи за российские газ и нефть и использовать их для восстановления Украины", - сказала министр.
Она выразила сожаление, что за последние несколько дней в деле урегулирования ситуации в Украине особых изменений не произошло. "Это означает, что мы должны активно продолжать все международные усилия по прекращению войны", - сказала Лийметс.
хоча і не впевненений, шо під чиею дупою буде чергове яєчко фаберже - саме наразі питання.
Решение Путина об оплате газа в рублях не означает прекращения поставок РОССИЙСКИЕ СМИ
31 мартa 2022, 20:14
Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях не означает, что уже завтра кто-то из клиентов «Газпрома» может остаться без газа, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях по некоторым контрактам во второй половине апреля и мае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Речь идёт об оплате за газ, поставляемый начиная с 1 апреля. По некоторым контрактам платежи за апрельский газ начинаются во второй половине апреля, по другим - в мае", - сказал он, комментируя вопрос, означают ли принятые решения что уже завтра кто-то из клиентов останется без газа.