Аукціон Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі

Аукціонний будинок Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам, які перебувають на території Росії та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на представника компанії.

Також повідомляється, що у Christie's схвалили заборону на постачання предметів розкоші в обидві держави. У компанії послалися на те, що дотримуються запроваджених країнами Заходу заборон на експорт предметів розкоші клієнтам із рф або білорусі.

Аукціонний будинок Christie's є лідером світового артринку.

Також читайте: Роздрібний продавець LEGO Citizen Brick зібрав на аукціоні для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського