УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13902 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 450 3

Аукціон Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам з Росії та Білорусі

аукціон,крістіс

Аукціонний будинок Christie's заборонив брати участь у торгах клієнтам, які перебувають на території Росії та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на представника компанії.

Також повідомляється, що у Christie's схвалили заборону на постачання предметів розкоші в обидві держави. У компанії послалися на те, що дотримуються запроваджених країнами Заходу заборон на експорт предметів розкоші клієнтам із рф або білорусі.

Аукціонний будинок Christie's є лідером світового артринку.

Також читайте: Роздрібний продавець LEGO Citizen Brick зібрав на аукціоні для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського

Автор: 

аукціон (1417) Велика Британія (5553) Christie’s (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Плату за газ и нефть из России должны переводить Украине, - глава МИД Эстонии Европейские страны должны переводить деньги за российские газ и нефть на специальный счет. Собранные средства необходимо перевести Украине для того, чтобы с их помощью восстанавливать разрушенные города.

Такую идею озвучила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс. "Цена военных действий для России должна быть очень высокой, поэтому к концу года ЕС сократит поставки ископаемого топлива из России на две трети", - заявила она. Однако до этого момента, считает политик, необходимо переводить оплату за энергоресурсы на специальный счет.

Собранные средства должны потратить на восстановление Украины. "Но для того, чтобы оказать немедленное влияние и заставить Россию заплатить за то, что было сделано в Украине, на прошлой неделе премьер-министр Эстонии предложила на Совете ЕС временно депонировать платежи за российские газ и нефть и использовать их для восстановления Украины", - сказала министр.

Она выразила сожаление, что за последние несколько дней в деле урегулирования ситуации в Украине особых изменений не произошло. "Это означает, что мы должны активно продолжать все международные усилия по прекращению войны", - сказала Лийметс.
показати весь коментар
01.04.2022 02:54 Відповісти
і це теж добре...
хоча і не впевненений, шо під чиею дупою буде чергове яєчко фаберже - саме наразі питання.
показати весь коментар
01.04.2022 03:05 Відповісти
Я так понимаю, что после окончания отопительного сезона.

Решение Путина об оплате газа в рублях не означает прекращения поставок РОССИЙСКИЕ СМИ
31 мартa 2022, 20:14

Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях не означает, что уже завтра кто-то из клиентов «Газпрома» может остаться без газа, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях по некоторым контрактам во второй половине апреля и мае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Речь идёт об оплате за газ, поставляемый начиная с 1 апреля. По некоторым контрактам платежи за апрельский газ начинаются во второй половине апреля, по другим - в мае", - сказал он, комментируя вопрос, означают ли принятые решения что уже завтра кто-то из клиентов останется без газа.
показати весь коментар
01.04.2022 06:56 Відповісти
 
 