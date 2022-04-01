Деякі старші по будинках у Мелітополі складають для окупантів списки квартир, де ніхто не проживає, - мер Федоров
Деякі старші по будинках у Мелітополі співпрацюють із російськими окупантами.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Деякі старші по будинках співпрацюють з окупантами – складають списки квартир, де ніхто не проживає, та списки квартир, в яких проживають військові та посадовці", - зазначив він.
Федоров нагадав, що за колаборацію з ворогом передбачена кримінальна відповідальність відповідно до законодавства України.
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уголовне наказання.
.на палю.
....
Слава нації
Смерть москалям
Читаю про них:
"Андрій Наумов почав працювати в СБУ торік, коли приєднався до нової команди на чолі з давнім товаришем президента Іваном Бакановим".
це яким бакланом требу бути, шоб ставити як сказав гідрант "Випадкові генерали" на такі ризиковані напрямки та щей в час накопичення військ ворога - невідомо кого??? А тепер гідрант гордо "позбавив звання" ОФІГЕТЬ покарання, а звільнити кореша-баканова не судьба за такі призначення? може хтось сяде, не? Хто відповість за смерті наших хлопців які там загинули та ще загинуть вибиваючи ворога звідти ,якщо взагалі тепер вдастся?? Без зради півдня не булоб Маріуполя!!!! Тварини, вся кров Маріуполя і на ваших руках зелено-безмоглі з вашою "какая разніца"... Воюючій краіні ваші помилки коштують занадто дорого!!!!
p.s. шоб вам дятли 73% снились вбиті діти, ви співучастники!!!
список цих голів в студію, вини мають телефони, ел пошту
Он напомнил, что за коллаборацию с врагом может "светить" до 15 лет тюрьмы.
мэр Иван Федоров