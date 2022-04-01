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Новини Війна
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Деякі старші по будинках у Мелітополі складають для окупантів списки квартир, де ніхто не проживає, - мер Федоров

війна

Деякі старші по будинках у Мелітополі співпрацюють із російськими окупантами.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі старші по будинках співпрацюють з окупантами – складають списки квартир, де ніхто не проживає, та списки квартир, в яких проживають військові та посадовці", - зазначив він.

Федоров нагадав, що за колаборацію з ворогом передбачена кримінальна відповідальність відповідно до законодавства України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директори шкіл у Мелітополі написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з окупантами, - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (770) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+34
Зрадники роблять списки квартир, а ми зробимо списки зрадникiв.
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01.04.2022 03:07
+18
щас наш голуб-мыру топнул ножкой та звільнив СБУшників зрадників по Півдню...

Читаю про них:

"Андрій Наумов почав працювати в СБУ торік, коли приєднався до нової команди на чолі з давнім товаришем президента Іваном Бакановим".

це яким бакланом требу бути, шоб ставити як сказав гідрант "Випадкові генерали" на такі ризиковані напрямки та щей в час накопичення військ ворога - невідомо кого??? А тепер гідрант гордо "позбавив звання" ОФІГЕТЬ покарання, а звільнити кореша-баканова не судьба за такі призначення? може хтось сяде, не? Хто відповість за смерті наших хлопців які там загинули та ще загинуть вибиваючи ворога звідти ,якщо взагалі тепер вдастся?? Без зради півдня не булоб Маріуполя!!!! Тварини, вся кров Маріуполя і на ваших руках зелено-безмоглі з вашою "какая разніца"... Воюючій краіні ваші помилки коштують занадто дорого!!!!
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01.04.2022 05:10
+16
це при тому, що з 2019 він був фігурантом КУЧІ справ по коррупціі але не зважаючи на журналістські розслідування йому вдалось пропрацювати до 2022 року (цеж вам не свинарчуки, які в армію запчастини таскали по завищеним цінам)!!! Здати південь та успішно втекти, оце так ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА СБУ!!!!!!! Оце так робота, БРАВО! У Франціі звільняють голову розвідки за неточний прогноз по війні в Украіні а тут такий про*б з кульбітом самоі служби, самого начальника СБУ і зрадник позбавився ЗВАННЯ, ухх, оце покарав так покарав, залишилось тепер його знайти, певно тамже дей медведчук якого так уххх прижали (до цього, а потім відпутили просто). Клоунада...
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01.04.2022 05:31
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Зрадники роблять списки квартир, а ми зробимо списки зрадникiв.
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01.04.2022 03:07 Відповісти
русня занимается тем, чем любит заниматься - грабежами и мародерством.
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01.04.2022 03:21 Відповісти
А для этого им списки не нужны.
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01.04.2022 05:14 Відповісти
На місці цих війскових цим старшим відкручувати голови.
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01.04.2022 03:08 Відповісти
Вбивати цих гидот.
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01.04.2022 03:12 Відповісти
На самом деле готовят заселение их глубинки в квартиры тех, кто поехал спасаться от оккупации. Планы на наш юг у них серьезные
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01.04.2022 03:38 Відповісти
Серьёзные планы, серьёзно обламуются💥👊😁
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01.04.2022 03:48 Відповісти
навіть не думала, що в моїй Україні живе стiлько змінників і трусів, позорище ім и
уголовне наказання.
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01.04.2022 03:54 Відповісти
73 %
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01.04.2022 03:58 Відповісти
********* - в спам!
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01.04.2022 05:15 Відповісти
вы даже не представляете , сколько таких сейчас сидят по норам , и сколько их выехало на западную.
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01.04.2022 05:56 Відповісти
Я одного киянина слухала. Розказував, що житло в Києві давали тим, хто "тиждень на Майдані бухав". Насправді ветеранам ато.
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01.04.2022 07:20 Відповісти
Наводчики мародёров - соучасники (организаторы) групповых уголовных преступлений
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01.04.2022 04:03 Відповісти
Опісля перемоги...цікаво всіх" старшИх" ..
.на палю.
....
Слава нації
Смерть москалям
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01.04.2022 04:50 Відповісти
Зачем так жестоко? Будь гуманнее, направить на зону отчуждения Чернобыльской АЭС на уборку листвы "рыжего" леса и др.
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01.04.2022 05:18 Відповісти
щас наш голуб-мыру топнул ножкой та звільнив СБУшників зрадників по Півдню...

Читаю про них:

"Андрій Наумов почав працювати в СБУ торік, коли приєднався до нової команди на чолі з давнім товаришем президента Іваном Бакановим".

це яким бакланом требу бути, шоб ставити як сказав гідрант "Випадкові генерали" на такі ризиковані напрямки та щей в час накопичення військ ворога - невідомо кого??? А тепер гідрант гордо "позбавив звання" ОФІГЕТЬ покарання, а звільнити кореша-баканова не судьба за такі призначення? може хтось сяде, не? Хто відповість за смерті наших хлопців які там загинули та ще загинуть вибиваючи ворога звідти ,якщо взагалі тепер вдастся?? Без зради півдня не булоб Маріуполя!!!! Тварини, вся кров Маріуполя і на ваших руках зелено-безмоглі з вашою "какая разніца"... Воюючій краіні ваші помилки коштують занадто дорого!!!!
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01.04.2022 05:10 Відповісти
********* - в спам!
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01.04.2022 05:19 Відповісти
ну канешна, яж все вигадав... а пишу з москви.
p.s. шоб вам дятли 73% снились вбиті діти, ви співучастники!!!
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01.04.2022 05:23 Відповісти
це при тому, що з 2019 він був фігурантом КУЧІ справ по коррупціі але не зважаючи на журналістські розслідування йому вдалось пропрацювати до 2022 року (цеж вам не свинарчуки, які в армію запчастини таскали по завищеним цінам)!!! Здати південь та успішно втекти, оце так ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА СБУ!!!!!!! Оце так робота, БРАВО! У Франціі звільняють голову розвідки за неточний прогноз по війні в Украіні а тут такий про*б з кульбітом самоі служби, самого начальника СБУ і зрадник позбавився ЗВАННЯ, ухх, оце покарав так покарав, залишилось тепер його знайти, певно тамже дей медведчук якого так уххх прижали (до цього, а потім відпутили просто). Клоунада...
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01.04.2022 05:31 Відповісти
Зараз набіжать зелебоби і скажуть - Не розкачуйте лодку, а то зеленого щура стошнить... Нехай Яневтік ще по піариться на крові! А потім.... Потім війна все спише!!!!
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01.04.2022 07:15 Відповісти
,,Вынипанимаете, етадругое, нашисваихнебрасают". За время каденции ЗЕ хоть кто-то из властьимущих преступников был посажен? Нет. Клепались дела только против патриотов
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01.04.2022 07:28 Відповісти
готуються москалі мародерствувати по пустих хатах
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01.04.2022 07:20 Відповісти
Чурок кацапських готуються завозити.
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01.04.2022 07:25 Відповісти
Хочу вірити,що із зрадниками на прикладі цих тупорилих дядіньок і тьотіньок які пишуть ці списки в Мелітополі наша влада до них добереться,але боюся,що ми все таки живемо в Україні і з того мало,що може получитися.
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01.04.2022 08:15 Відповісти
У Мелітополі деякі голови ОСББ надають окупантам списки покинутих квартир, які згодом займають російські військові.
список цих голів в студію, вини мають телефони, ел пошту
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01.04.2022 08:19 Відповісти
- Мы знаем, кто из старших по домам, кто из квартальных сотрудничает. Им от уголовной ответственности не уйти. Управление МВД уже открыло соответствующие дела, - подчеркнул мэр города.

Он напомнил, что за коллаборацию с врагом может "светить" до 15 лет тюрьмы.

мэр Иван Федоров
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01.04.2022 08:20 Відповісти
Готовят жилплощадь для якутов и бурятов.
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01.04.2022 08:46 Відповісти
Повторяется Лугандонский сценарий по отжатию квартир,один в один
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01.04.2022 09:38 Відповісти
Це їм віце-прем'єр надсилає гумконвої?
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01.04.2022 10:21 Відповісти
московиты гнойная падаль
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01.04.2022 10:45 Відповісти
 
 