Деякі старші по будинках у Мелітополі складають для окупантів списки квартир, де ніхто не проживає, - мер Федоров

Деякі старші по будинках у Мелітополі співпрацюють із російськими окупантами.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі старші по будинках співпрацюють з окупантами – складають списки квартир, де ніхто не проживає, та списки квартир, в яких проживають військові та посадовці", - зазначив він.

Федоров нагадав, що за колаборацію з ворогом передбачена кримінальна відповідальність відповідно до законодавства України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директори шкіл у Мелітополі написали заяви про звільнення через небажання співпрацювати з окупантами, - мер Федоров