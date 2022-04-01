Оперативна інформація станом на 6:00 1 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 1 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Так, розпочалася тридцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

"Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Республікою Білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що на тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України.

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"В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу "Орлан-10".

Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі. Разом переможемо! Слава Україні!" - зазначили в Генштабі.

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