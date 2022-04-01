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Оперативна інформація станом на 6:00 1 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 1 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Так, розпочалася тридцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

"Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Республікою Білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що на тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України.

Також читайте: Зазнавши великих втрат ворог не досяг успіху у блокуванні та захопленні міста Києва, - Генштаб ЗСУ

"В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу "Орлан-10".

Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі. Разом переможемо! Слава Україні!" - зазначили в Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Слобожанському напрямку ворог безуспішно намагався продовжити наступ на Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6501)


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Топ коментарі
+14
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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01.04.2022 07:13
+11
УБЕЙ ОККУПАНТА - НЕ ЖАЛЕЙ !
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01.04.2022 07:12
+11
За гарячими слідами треба розслідувати хто наказав і виконав розмінування кордону з Кримом перед вторгненням та чому не були підірвані мости. Це тягне якщо не на публічну страту, то на довічне зі спідозними урками нетрадиційної орієнтації.
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01.04.2022 07:25
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УБЕЙ ОККУПАНТА - НЕ ЖАЛЕЙ !
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01.04.2022 07:12 Відповісти
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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01.04.2022 07:13 Відповісти
Британское издание The Times пишет, что Мариуполь находится на грани падения



"Осада Мариуполя близится к кровавому завершению, поскольку российские войска готовятся к последнему штурму окруженного порта на Азовском море.



Американские военные аналитики заявили, что город, скорее всего, падет в течение нескольких дней", - пишет издание.

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01.04.2022 07:14 Відповісти
Для каждого русского воина примером служит маршал Жуков, который намародеренным барахлом забивал эшелоны. Поэтому они во все, что движется загружают впритык все что украли.
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01.04.2022 07:20 Відповісти
Кацапи без украінців - отара вівць. А то Суворов, Кутузов, Сралін, Жюков.....
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01.04.2022 07:22 Відповісти
Не боїшся, що вівці на тебе образяться? роSSіяни то орки, безродні істоти.
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01.04.2022 07:34 Відповісти
і тим не менше ця отара потужно так обікрала українців за останній місяць! НА ЖАЛЬ.
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01.04.2022 07:50 Відповісти
За гарячими слідами треба розслідувати хто наказав і виконав розмінування кордону з Кримом перед вторгненням та чому не були підірвані мости. Це тягне якщо не на публічну страту, то на довічне зі спідозними урками нетрадиційної орієнтації.
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01.04.2022 07:25 Відповісти
не буде ніякого розслідування.... НА ЖАЛЬ

навіть сумніваюсь, що зекоманда буде здатна деокупувати захоплені райони півдня України.
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01.04.2022 07:51 Відповісти
Спасайте Мариуполь, срочно!!!
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01.04.2022 07:47 Відповісти
В Луганській області кацапські літаки почувають себе доволі розкуто. На жаль. Засобів ППО явно не вистачає.
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01.04.2022 08:07 Відповісти
Щось в останні часи стало меньш літаків, це мабуть сцуться літати руссофашисти! Ще б й ракети так збивати, щоб ні одна не змогла нашкодити.
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01.04.2022 09:04 Відповісти
«Трамп звернувся до путєна, щоб той предоставив компромат на Байдена».

Уявіть собі, шановне панство, щоб зараз з нами було, якби у Білому домі сидів не мудрий дід, а руда повія.
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01.04.2022 12:29 Відповісти
 
 