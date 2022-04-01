Двоє людей загинуло, двоє постраждали, 18 будинків зруйновано за добу в Луганській області, - Гайдай

У результаті російських обстрілів минулої доби, 31 березня, у Луганській області загинуло 2 особи, ще 2 постраждало. Також зруйновано 18 будинків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм-каналі.

"Через потужні обстріли Сєверодонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Іванівки пошкоджено 20 об'єктів. Серед них 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, господарські будівлі, об'єкти інфраструктури. Від вогню росіян загинули 2 людини у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська. Врятовано з полум'я чотири особи", – написав він.

За його словами, без централізованого водопостачання залишаються повністю Рубіжне, Попасна, Сєверодонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ.

Без газопостачання перебувають 32 населені пункти (приблизно 73 500 абонентів), з них 28 повністю та 5 частково.

Знеструмлено 767 трансформаторних підстанцій – 12 населених пунктів частково та 22 повністю. Світло відсутнє у 124 914 споживачів області.

Гайдай зазначив, що 31 березня відбито спроби обходу противником позицій українських військ у районах населених пунктів Попасна та Новотошківське.

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