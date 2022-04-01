300 сирійських найманців прибули до РФ для війни з Україною, - The New York Times
До Росії прибув перший контингент сирійських найманців для проходження військової підготовки перед тим, як окупанти їх відправлять в Україну на війну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Йдеться про щонайменше 300 солдатів з дивізії сирійської армії, яка тісно співпрацювала з військовими РФ під час кампанії Кремля в Сирії щодо підтримки режиму Башара Асада.
Зазначається, що по всій Сирії російські вербувальники складають "списки тисяч зацікавлених кандидатів". Їм обіцяють небойову роботу, таку як охорона складів або нафтових баз.
Оскільки в Сирії після багаторічної війни було завдано істотної шкоди економіці, місцеві нерідко, зневірившись знайти роботу, йдуть воювати як найманці для бойових дій у Лівії, Центральноафриканській Республіці, Азербайджані. Тепер і у війні РФ проти України.
"В цілому мотивацією є гроші", - сказав глава правозахисної організації "Сирійці за правду і справедливість" Бассам Алахмад.
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"на один зуб" )
https://youtu.be/7heTnJsdUG0
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/pochemu-sirijtsyi-edut-na-smert-v-ukrainu-radi-rossii-nazvana-neozhidannaya-prichina.htm Почему сирийцы едут на смерть в Украину
Бо кацапи грабують те, що охороняють, танки, продукти пальне
они против инсургентов в тапках плохо воюют - дураки они против решулярной армии переть тем более писюны обрезанные не для мартовских холодов, убегут ведь
В первом же бою бросят оружие и ломанутся на западную границу ("косить под беженцев")!