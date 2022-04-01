УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13517 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 451 53

300 сирійських найманців прибули до РФ для війни з Україною, - The New York Times

сирійці,бойовик

До Росії прибув перший контингент сирійських найманців для проходження військової підготовки перед тим, як окупанти їх відправлять в Україну на війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Йдеться про щонайменше 300 солдатів з дивізії сирійської армії, яка тісно співпрацювала з військовими РФ під час кампанії Кремля в Сирії щодо підтримки режиму Башара Асада.

Зазначається, що по всій Сирії російські вербувальники складають "списки тисяч зацікавлених кандидатів". Їм обіцяють небойову роботу, таку як охорона складів або нафтових баз.

Оскільки в Сирії після багаторічної війни було завдано істотної шкоди економіці, місцеві нерідко, зневірившись знайти роботу, йдуть воювати як найманці для бойових дій у Лівії, Центральноафриканській Республіці, Азербайджані. Тепер і у війні РФ проти України.

"В цілому мотивацією є гроші", - сказав глава правозахисної організації "Сирійці за правду і справедливість" Бассам Алахмад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хезболла" відправить на допомогу російським окупантам в Україні 800 бойовиків, - ЗМІ

Автор: 

армія рф (17228) Сирія (1857) найманці рф (2044)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
И фсе? 300 двухсотых
показати весь коментар
01.04.2022 07:52
+21
Ахах, охранять склады, а узкий ванька будет гнить в канаве, мясо, ниже сирийцев
показати весь коментар
01.04.2022 07:55
+16
Посилайте їх в Бєлгород, там наша ДРГ вже працює ! Воронєжа приготуватись!
показати весь коментар
01.04.2022 07:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И фсе? 300 двухсотых
показати весь коментар
01.04.2022 07:52 Відповісти
неа. 300 беженцев в ес
показати весь коментар
01.04.2022 07:59 Відповісти
Які біженці в ЄС! Виловлювати і оформляти на доставку в Glovo чи Розетку. Хай працюють!
показати весь коментар
01.04.2022 09:14 Відповісти
надо срочно выставить свинячий батальон и все... арабы вонючие как свинью видят сцут сразу в штаны с переляку им свинья хуже всего на свете будет по их меркам а намекни что его мертвое тело потом в шкурку хряка завернут побегут босиком обратно в свои аулы.. с криком вэй вэй спасай Аллах...
показати весь коментар
01.04.2022 09:23 Відповісти
на 1 день для ЗСУ.

"на один зуб" )
показати весь коментар
01.04.2022 08:56 Відповісти
на полшышечки так сказать
показати весь коментар
01.04.2022 10:50 Відповісти
та да. их даже хоронить не будут.
показати весь коментар
01.04.2022 08:56 Відповісти
Перегній, перегній, нам завезли перегній...
https://youtu.be/7heTnJsdUG0
показати весь коментар
01.04.2022 09:04 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 09:15 Відповісти
Ахах, охранять склады, а узкий ванька будет гнить в канаве, мясо, ниже сирийцев
показати весь коментар
01.04.2022 07:55 Відповісти
Посилайте їх в Бєлгород, там наша ДРГ вже працює ! Воронєжа приготуватись!
показати весь коментар
01.04.2022 07:56 Відповісти
А на сирийцах что лучше всего растёт? Рапс?
показати весь коментар
01.04.2022 07:56 Відповісти
свинки на них хорошо растут
показати весь коментар
01.04.2022 08:14 Відповісти
Скажіть їм, що я знаю, коротку дорогу до Чорнобаївки 🤔
показати весь коментар
01.04.2022 07:57 Відповісти
Ну все, вот он перелом!!! Они сразу побегут на белоруско-польскую границу?
показати весь коментар
01.04.2022 07:57 Відповісти
Дурні сирійські самовбивці...
показати весь коментар
01.04.2022 07:57 Відповісти
Точніше дурні жебраки. Тому що напевно кричали: "путенприйди!".
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/pochemu-sirijtsyi-edut-na-smert-v-ukrainu-radi-rossii-nazvana-neozhidannaya-prichina.htm Почему сирийцы едут на смерть в Украину
показати весь коментар
01.04.2022 11:58 Відповісти
Ото гарні соняхи вродять !
показати весь коментар
01.04.2022 08:01 Відповісти
Загранотряди?
показати весь коментар
01.04.2022 08:01 Відповісти
теж бойові буряти.. на жаль вже морозів і снігу нема
показати весь коментар
01.04.2022 08:03 Відповісти
Это круто , с такой подмогой можно идти на Вашингтон!!!
показати весь коментар
01.04.2022 08:04 Відповісти
до Вашингтона маловато будет, а вот до Рейкявика хватит
показати весь коментар
01.04.2022 08:15 Відповісти
Пешком.
показати весь коментар
01.04.2022 08:43 Відповісти
Под землей.
показати весь коментар
01.04.2022 12:05 Відповісти
Кацапи потребують арабських ВОХРівців?
Бо кацапи грабують те, що охороняють, танки, продукти пальне
показати весь коментар
01.04.2022 08:05 Відповісти
Вони так само вмиратимуть як і росіяни. Мт їх вбємо.
показати весь коментар
01.04.2022 08:06 Відповісти
Ну этих точно в плен брать не будут
показати весь коментар
01.04.2022 08:07 Відповісти
"Забугорний гумус "!?
показати весь коментар
01.04.2022 08:07 Відповісти
Зараз складуть легенду на РТ про 300 спартанців.
показати весь коментар
01.04.2022 08:07 Відповісти
і це теж повинно розвязати руки НАТО ...!!!
показати весь коментар
01.04.2022 08:17 Відповісти
Дорога 300 сирийцев в один конец, конечная "путинский рай" !
показати весь коментар
01.04.2022 08:18 Відповісти
Знову біженці
показати весь коментар
01.04.2022 08:18 Відповісти
Керівникам скотобоєнь терміново віддати наказ про приготування та пересилку 300 поховальних свинячих шкір.
показати весь коментар
01.04.2022 08:24 Відповісти
насмешили....да эти террористы не смогут воевать в полевых условиях боестолкновений армий..они "заточены" под-" стрельнул из-за угла и спрятался в толпу"...а тут совершенно другая тактика войны и прятаться в толпу таких же погонщиков верблюдов не получится- и рылом не подходят под местных,ни местные терпеливые как верблюды..Короче,обсирятся они тут..
показати весь коментар
01.04.2022 08:30 Відповісти
Оооо Roastbeef сірійський прибув!
показати весь коментар
01.04.2022 08:37 Відповісти
Аминь!
показати весь коментар
01.04.2022 08:38 Відповісти
Бабуины *баные. Нужно новость распространить сирийским ополченцам чтобы давили Асада пока его армия на гастролях
показати весь коментар
01.04.2022 08:43 Відповісти
Халяльне гарматне м'ясо буде!
показати весь коментар
01.04.2022 08:44 Відповісти
І шо? Ці 300 сірійців врятують кацапію? Ну-ну...
показати весь коментар
01.04.2022 08:46 Відповісти
Ну 300 пакетов и готовьте.
показати весь коментар
01.04.2022 08:47 Відповісти
Ціх овцейобів в полон брати мабуть не треба...
показати весь коментар
01.04.2022 09:02 Відповісти
В случае плена их участь незавидна как ка-дырок и вагнеровцев.
показати весь коментар
01.04.2022 09:54 Відповісти
Пора Украине открывать второй фронт в Сирии .Сейчас РФ стянет все силы Асада в Украину,тем самым оголит там фронт для ополчения Сирии.Украина могла бы усилить группировку оружием и ПЗРК...Давно нужно было воевать на стороне ополчения Сирии.А так свято починається .Азербайджан со дня на день вернет свои земли.Талибы отвоюют Таджикистан ,так как все российские части переброшены в Украину. Япония начала возврат Курил и т.д .Ещё бы Грузия и Молдова начали возвращать свои земли пока РФ ослаблена и воюет в Украине...Было бы вообще весело!
показати весь коментар
01.04.2022 10:03 Відповісти
погуглите статью "шурави возвращаются" - автор еще лет 6-7 назад! предсказал что рф придется срочно кидать людей в бойню Второй Афганской войны, ибо с Таджикистона они пролезут в гнойную федерацию. заодно рухнет курятник-кааРФаген, они не могут допусть потериперстижа - выхода Таджикистона из их васалитета , генералы путера повесят
показати весь коментар
01.04.2022 12:02 Відповісти
Та хоч 30тис - араби в принципі не здатні воювати, хиба що сами з собою.
показати весь коментар
01.04.2022 10:26 Відповісти
"Їм обіцяють небойову роботу, таку як охорона складів або нафтових баз"...Так може нафтобазу в Білгороді вже сирійці й охороняли? А як щодо того аби поставити сирійців охороняти бункер Пуйла?
показати весь коментар
01.04.2022 11:03 Відповісти
Пятиминутки?! Отличные цели.
показати весь коментар
01.04.2022 11:07 Відповісти
показати весь коментар
01.04.2022 11:18 Відповісти
Йой! Этож если им донесут скока наши платят за хабар.... Хана.... Они не тошо самоли и корабли, они Кузю по степям притаранят!
показати весь коментар
01.04.2022 11:35 Відповісти
Прибули? Ну, земля їм х#ями.
показати весь коментар
01.04.2022 11:39 Відповісти
скажу так кацапьё знает, что они приехали зарабатывать бабло и немалое. То их в первую очередь кинут на убой. Ну й хер с ними ,тоже орки, больше кислорода останется в воздухе , например... и тд...
показати весь коментар
01.04.2022 11:52 Відповісти
бамбарбия!! кигруду! они едут чо б нелегально пролезть в Гейропу, смыться о путлера-асада

они против инсургентов в тапках плохо воюют - дураки они против решулярной армии переть тем более писюны обрезанные не для мартовских холодов, убегут ведь
показати весь коментар
01.04.2022 11:58 Відповісти
Видимо, на карту посмотрели (что Украина-Европа) и ломанулисью.
В первом же бою бросят оружие и ломанутся на западную границу ("косить под беженцев")!
показати весь коментар
01.04.2022 13:09 Відповісти
 
 